韭菜鍋貼是熱量炸彈 鮮蝦水餃比咖哩雞肉水餃高卡？營養師比拼水餃鍋貼卡路里
更新時間：16:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-13 HKT
水餃、鍋貼是不少港人快餐之選，但原來暗藏致肥陷阱。有營養師拆解多款常見水餃、鍋貼的熱量，發現「熱量炸彈」竟是韭菜。到底哪款水餃、鍋貼最低卡？
營養師比拼水餃鍋貼卡路里 鮮蝦水餃比咖哩雞肉水餃高卡？
營養師高敏敏在Facebook專頁撰文表示，不少人到餃子店用餐時，原本只想吃6顆水餃，結果卻常常一不小心就15顆起跳，但這樣隨時會熱量超標。為此，她特別為大家拆解常見水餃、鍋貼、湯品及飲品的卡路里，讓大家食得更精明：
水餃熱量（以每顆約30克之熱量估算）：
- 韭菜：60 kcal
- 粟米：58 kcal
- 新蔬食：57 kcal
- 鮮蝦：55 kcal
- 韓式辣味：53 kcal
- 招牌：52 kcal
- 咖哩雞肉：50 kcal
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鍋貼熱量（以每顆約30克之熱量估算）：
- 韭菜：66 kcal
- 韓式辣味：65 kcal
- 咖哩雞肉：65 kcal
- 招牌：64 kcal
- 粟米：60 kcal
- 新蔬食：59 kcal
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其他湯品/飲品熱量：
- 酸辣湯餃（1碗）：475 kcal
- 紅油抄手（1碗）：304.08 kcal
- 和風抄手（1碗）：352.8 kcal
- 粟米濃湯（1碗）：190.8 kcal
- 酸辣湯（1碗）：154.8 kcal
- 有糖豆漿（340ml）：188.1 kcal
- 無糖豆漿（340ml）：135.3 kcal
- 黑豆漿（340ml）：171.6 kcal
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吃餃子3大貼土 搭配首選一種湯
高敏敏表示，只要配搭得宜，吃餃子也能成為外賣族的聰明選擇。想吃得開心又不怕熱量爆表，不妨參考以下3個方法：
- 水餃口味可混搭：以平均攝取蔬菜和肉類，在選擇餡料時，以純海鮮餡料為佳，會優於肥絞肉餡。
- 盡量不沾醬：以減少鈉的攝取，從而減輕腎臟的負擔。
- 搭配一碗蔬菜清湯：盡量避免飲用有勾芡的酸辣湯或濃湯，因為這類湯品的熱量和油脂含量通常較高。
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她建議，女士約食8顆，男士則約10顆為限，再搭配一碗蔬菜清湯或無糖豆漿，便已相當均衡。若再蘸滿一整碟豉油或辣油，鈉含量可能已超出每日建議攝取量的一半。享用食物的原味，不但更為健康，也能品嚐到食材本身的鮮甜。
資料來源：營養師高敏敏
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