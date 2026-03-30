體重難減、小肚腩關「姿勢」事！美魔女靠改變站姿激瘦13kg 改善寒背盆骨前傾重塑易瘦體質

減肥一直卡在平台期、體重無法順利下降？問題可能在於「不良站姿」。日本一位姿勢改善專家指出，長期寒背、盤骨前傾等錯誤姿勢，會嚴重拖慢身體的基礎代謝率，形成「易胖難瘦」的體質。她自己也曾經因為姿勢問題，導致減肥不見成效。後來她通過每天1分鐘的練習，成功改善站姿，不只激瘦13kg，身姿更變得挺拔優雅。只須掌握4個簡單要點，就能養成「被動燃脂」易瘦體質。

美魔女靠改變站姿激瘦13kg 改善寒背盆骨前傾重塑易瘦體質

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，姿勢改善專家Minori強調：「體重無法下降，其根本原因並非年齡，而是你的『姿勢』。」她在年輕時，一直因為減肥無效而苦惱。直到8年前，她開始有意識地調整和練習自己的姿勢，體態身形產生了很大的改變，體重更順利大減13kg。

Minori指出，錯誤姿勢會在無形之間降低代謝率，導致減肥停滯、沒有進展。很多體重難以控制的人，其姿勢上最常見的特徵便是「寒背」。寒背會直接導致呼吸變淺，從而降低身體的基礎代謝率，令身體處於持續「虧損」的狀態。透過靠牆站的練習，可以很明顯地看出肩膊位置的問題。很多人都因為胸部肌肉過於繃緊，導致肩膊無法貼近牆壁。當意識到需要放鬆這個部位，就有助於改善日常的姿勢。

此外，盆骨前傾也是女性間很普遍的問題，但它其實是導致下腹凸出的主因。當盆骨向前傾斜，小腹必然會凸出來。但只要透過練習將「擺正」盆骨，就能夠讓身形更加筆挺、腹部收緊。她提到，不少人只是改善了這個問題，小肚腩已能明顯收細。

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每日1分鐘「靠牆站」練成端正優雅站姿 突破平台期

與其依賴嚴苛的節食，Minori更相信，透過改善姿勢來提升代謝，是一種更健康、更可持續的方法。她提出了一套每日只需1分鐘、簡單至極的動作——「靠牆站」。這個看似微不足道的練習，卻可能成為許多人擺脫「減重平台期」、重塑體態的關鍵。

1分鐘看似很短，但Minori直言，這對於姿勢長期不正確的人而言，體感可能相當漫長。她解釋，靠牆站本質上是在矯正身體姿勢，因此即使時間短暫，身體亦會產生明顯的反應。很多人嘗試了一次後，便能感覺到呼吸變得順暢、頭部壓力減輕等即時變化。任何年齡的人，只要練習都可以看到效果。

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1分鐘「靠牆站」4大黃金要點

掌握以下4大要點，就能讓身體重新「學習」正確的站姿，兼養成「被動式減肥」的易瘦體質：

1分鐘「靠牆站」4大黃金要點

重點一：腳尖打開「一個拳頭」的距離

背靠牆站立，雙腳腳尖打開約一個拳頭的寬度，腳掌內側並排。此舉有助穩定身體重心，讓盆骨更容易保持中正位置，同時能鍛煉維持姿勢所需的核心肌群，預防寒背或「拗腰」等不良姿勢。

重點二：預留「一隻手掌」的空隙

確保腰部與牆壁之間，能容納一隻手掌橫放的厚度。這是為了保持脊椎的自然生理弧度（S形曲線），讓核心發力更加省力，從而維持穩定的姿勢。

重點三：肩膊「貼牆」並「向下沉」

將雙肩盡量向後貼近牆壁，並自然下沉。這個開背的動作能有效打開俗稱「圓肩」的內旋肩膊，釋放肩頸不必要的壓力，讓胸腔自然擴張，改善上半身的線條。

重點四：視線保持「水平」

目光直視前方，與眼睛保持同一水平線，避免頭部前傾或下巴過度抬高，讓頭部的重量正好落在身體的上方，從而減輕頸部和肩膊的負擔，有助穩定全身平衡。

Minori提醒，每日早上起床後，第一件事就是進行1分鐘「靠牆站」練習，讓身體「記住」正確的感覺，並盡力在一天中維持。練習時，務必按照以上1-4的順序，由下至上逐點調整。堅持一星期：目標是讓「正確的站姿」成為身體的自然狀態。至少堅持1星期，感受身體的變化，讓正確的姿態習慣成自然。

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配合「三文治呼吸法」 減肥效果倍增

當掌握了正確的站姿後，也要配合正確的呼吸，進一步鍛鍊深層的呼吸肌群，提升代謝效果。Minori提醒，很多人在練習靠牆站時，容易因專注於姿勢而忍住呼吸，這會大大削弱減肥效果。她建議嘗試「三文治呼吸法」：

將右手放在腹部，左手放在後腰，像三文治一樣「夾住」自己的軀幹。 鼻子慢慢吸氣4秒鐘，感受腹部和後腰同時向外擴張。 然後用嘴巴慢慢呼氣4秒鐘，感受腹部和後腰同時向內收縮，務求將肺部空氣完全排空，以啟動最深層的核心肌肉。 雙手按壓在腹部上，有助更清晰地感受核心肌群的運動。

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