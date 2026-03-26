20歲女長期開燈睡覺 體重飆至220磅兼高血壓 研究揭夜燈危害健康令人越睡越餓！

有些人為了安全感或半夜起床方便，習慣開著床頭燈睡覺，看似無傷大雅的習慣，卻可能成為健康的「隱形殺手」。近日，內地一名年輕女生才20歲出頭，卻身陷肥胖泥沼，體重達到驚人的220磅，更驗出了不是這年齡該出現的高血糖和高血壓問題，健康狀態響起警號。背後原因正是長期開燈睡覺的習慣。

20歲女長期開燈睡覺 體重飆至220磅兼高血壓

根據內媒《寧波晚報》報道，寧波大學附屬康寧醫院睡眠醫學科副主任鄭天明醫生分享病例指，該名20多歲的女生體重超過220磅，更驗出空腹血糖超標和高血壓的問題。空腹血糖水平高達14mmol/L。根據世界衞生組織的準則，≥7 mmol/L即可判斷為糖尿病）。

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鄭醫生問及該女生的生活習慣，原來她向來喜歡在睡覺長開著燈，正是讓她在不知不覺間變胖的原因。他解釋，即使只是微弱的夜間光線，也能穿透眼皮，對視網膜上的感光細胞造成刺激，從而會誤導大腦，令生理時鐘錯亂，抑制有助睡眠的「褪黑激素」分泌。看似微小的干擾，卻會日復一日地摧毀代謝功能。

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權威國際期刊《JAMA Internal Medicine》2019年發表的研究，早已提出開燈睡覺對健康的危險。美國國立衛生研究院的科學家對超過4.3萬名女性，進行了長達5年的追蹤觀察，結果顯示，與在完全黑暗環境中睡覺的女性相比，習慣開著夜燈或電視睡覺的女性：

體重增加5公斤（約11磅）以上的風險，升高了17%。

發生超重和肥胖的風險，分別增加了22%和33%。

「夜燈致肥」兩大原理 恐令人越睡越餓

為麼只是開著燈睡覺，就會令人變胖甚至癡肥？背後主要有兩大原因：

1. 引發「胰島素阻抗」

研究人員分析指，夜間的人造光線，會導致「胰島素阻抗」，導致降低血糖的效率下降。為了維持血糖穩定，胰臟被迫「瘋狂加班」，分泌出更多胰島素。而高水平的胰島素，正正是促進身體合成和儲存脂肪的「罪魁禍首」。

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2. 打破荷爾蒙平衡食慾大增

鄭醫生補充指，夜間光線會打破人體內兩種關鍵食慾荷爾蒙——瘦素和飢餓素的平衡。前者負責告訴大腦「吃飽」的訊號，後者則會刺激食慾。夜間光線所造成的「睡眠碎片化」，令人睡眠不深、易醒。即使不至於要半夜起來吃宵夜，也會讓身體誤以為正處於能量短缺的狀態，導致第二天醒來後食慾大增，更會特別偏好高熱量、高糖分的「邪惡食物」。

因此，他提醒，千萬不要小看睡房裡那盞小夜燈，很可能是癡肥、糖尿病和心血管疾病的幕後推手，默默地損害健康。

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