大熱「馬莎龍蝦湯」！超濃郁風味藏高脂高鈉陷阱 營養師教健康搭配+意粉食譜 邪惡度大減
更新時間：13:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-26 HKT
Threads上大熱的「馬莎龍蝦湯」，因為風味濃郁而備受歡迎和熱捧，每逢補貨都會很快被搶購一空。但正因為它「濃到可以做意粉醬」，千萬不可低估它的熱量和脂肪含量。「Nutri Life」註冊營養師李珮璇（Wendy）接受《星島頭條》訪問，解構這款龍蝦湯的營養成分，並分享如何把它變得健康又均衡的搭配技巧。
大熱「馬莎龍蝦湯」藏高脂高鈉陷阱 營養師教健康搭配
營養師Wendy表示，這款龍蝦湯其實使用了多種蔬菜熬製，包括茴香、洋蔥、番茄、紅蘿蔔和西芹，也有濃郁的海鮮味。不過其味道香濃的另一個秘密是添加了不少忌廉（佔10%），因此脂肪含量相對較高。如果單獨飲用的話，卡路里會相當高。即使只喝半瓶280ml，約一碗多的份量，就已經含有多達3-4茶匙的脂肪，減肥人士尤其要注意！
另外還有鈉含量高的問題。Wendy提到，半瓶龍蝦湯含有98g鈉，這已經超出了一餐的建議攝取量，容易導致水腫。不過其優點是沒有添加人工添加劑。根據「馬莎龍蝦湯」的成分標籤資料，每100g的熱量為85kcal，含有6.5g脂肪和1.5g蛋白質。
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因為龍蝦湯的脂肪和鈉含量較高，Wendy分享吃得更健康的貼士——「控制份量」和「食材搭配」。
- 份量控制是關鍵：將一整瓶龍蝦湯作為「四人份的義大利麵醬汁」來烹煮，有效稀釋每人份量的脂肪和鈉含量，達到更均衡的水平。
- 搭配低脂蛋白質：在烹煮義大利麵時，可以額外搭配一些「低脂的蛋白質」，例如：蝦、帶子、其他海鮮或雞肉。
- 增加高纖蔬菜：加入車厘茄、洋蔥等一起烹調，提升營養價值，也能讓整體風味「不那麼鹹」，讓熱量和脂肪偏高的「邪惡」濃湯轉化為「營養均衡且健康的一餐」。
龍蝦湯意粉食譜 蛋白質豐富又低脂
「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩(Gloria)曾分享如何把馬莎龍蝦湯大變身，製成一款營養均衡，味道香濃的意粉。每份卡路里只有432kcal，連減肥時期都可以放心地吃！
材料（4人份）
- 馬莎龍蝦湯 1樽
- 大蝦 16隻
- 洋蔥 1個
- 車厘茄 20粒
- 高纖意粉 240克
- 橄欖油 2茶匙
- 乾番茜 /黑椒 適量
- 巴馬臣芝士 40克（可加可不加）
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大蝦醃料：
- 鹽 1/3 茶匙
- 黑椒碎1/3 茶匙
步驟：
- 大蝦解凍洗淨後抹乾，加入醃料拌勻醃5分鐘。
- 車厘茄洗淨切半，洋蔥去皮切絲。
- 鍋中加入水煮滾，加入半茶匙鹽，放入意粉煮12分鐘。
- 同時在易潔鑊下油，把大蝦煎熟，盛起備用。
- 在原鑊放入洋蔥炒香後，再放入車厘茄，倒入龍蝦湯，和半碗水意粉水，煮滾。
- 加入意粉、車厘茄拌勻，煮約1-2分鐘後加入大蝦，最後撒上蕃茜碎和黑椒即可。
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