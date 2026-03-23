近年，俗稱「瘦瘦筆」的減肥針劑，因為具有控制食慾的效果，能夠在短時間達到減肥目標，因而成為不少減肥人士的首選。不過，這類藥物也因為噁心、停藥後容易反彈等潛在副作用而備受爭議。有醫生提出了7個簡單的方法，能夠達到「天然瘦瘦筆」效果，促進脂肪代謝，養成易瘦體質且不傷身。

如同「天然瘦瘦針」！醫生教做7件事穩定血糖控制食慾 養成易瘦體質

Dr. Mark Hyman是功能醫學範疇的權威，經常在社交平台上分享健康資訊。他日前發文提到，GLP-1是身體會自然產生的一種荷爾蒙嗎。當人進食之後，腸道會釋放GLP-1，作用於調節食慾、血糖，以及控制食物離開胃部的速度。近年流行的「瘦瘦針」，就是透過模擬GLP-1，幫助抑制對食物的渴望，減少飢餓感，避免「忍不到口」的難關，同時有效穩定血糖，從而達到「無痛減肥」的效果。

不過，其實有一些簡單方法，不需要打針，也能夠促進身體自然分泌更多GLP-1，幫助穩定代謝系統。他提出了7個生活習慣，都是令新陳代謝能夠按照其原本功能，正常地運作的生理基礎。

促進天然GLP-1分泌的簡單技巧：

每餐增加纖維和蛋白質

放慢進食速度

飯後散步10-15分鐘

養生規律運動習慣

每天睡眠足7-8小時

盡量少吃超加工食物

飲食以原型食物為主

這些習慣為甚麼對減肥如此重要？在2020年發表在《JAMA Internal Medicine》上的一篇研究發現，一向睡眠少於6.5小時的超重成年人，如果延長睡眠時間至每日睡8.5小時，只要持續2星期，平均每日攝入的熱量就會減少270卡路里。這是因為當人體睡眠不足時，體內的瘦素荷爾蒙就會減少，導致食慾抑製能力減弱，並增加食慾和對碳水化合物或垃圾食品的渴求，最終導致增磅。

另外，2025年刊登於《Nature Communications》的一篇研究則發現，在進行高脂高熱量飲食後，進行低強度運動（6m/min速度慢走60分鐘）也有效減少脂肪積聚，且不會如同進行「報復式」的中高強度運動後，會導致心臟、細胞粒線體功能受損等問題。

延伸閱讀：3大輕斷食法大比拼 營養師比較減肥效果/執行重點 1種恐致肌肉量大跌

---

相關文章：

女子用瘦瘦針4個月減近50磅 停藥即暴食如「斷片」 《BBC》解構後遺症風險

用貼的「瘦瘦針」想瘦哪裡就貼哪裡 比注射更安全？專家公開減肥貼片原理/成分/副作用

睡得好每晚輕鬆燃燒300大卡 專家傳授躺著瘦「3-3-7睡眠法」 5大技巧啟動燃脂引擎

全球肥胖人口突破10億 世衛首度有條件推薦「瘦瘦針」減肥 建議須符合2原則