日本一位65歲的女士，曾經是一個足不出戶、為衰老而焦慮的病人，體重因此不斷上升。後來她下定決心涪肥，透過4個簡單卻持之以恆的生活習慣，在2年多的時間激減46磅，身體年齡回春10多歲。減肥帶來的不只健康，還有無比的成功感，給了她樂觀面對晚年生活的信心，眼光更加開闊，更樂於體驗更多未知的精彩。

65歲婦激減46磅 身體年齡逆轉10歲擺脫膝痛 公開4大減重回春秘訣

根據日媒《HALMEK up》報道，現年65歲的「あ・らかん」曾罹患癌症，因為化療的副作用非常嚴重，身體變得虛弱，讓她一度對自己的晚年健康狀況十分擔憂。戰勝癌症後，因為害怕受傷，她長達5年時間不願外出，經常留在家中，運動量大幅減少，體重迅速增加。逐漸增長的體重負擔導致她呼吸困難，膝蓋疼痛越來越嚴重，使得她更不願意運動了，陷入了惡性循環。

65歲的「あ・らかん」只用了不到2年半的時間，激減了21kg，身體狀態回春，面對生活也變得更加積極。

直到60歲後，「あ・らかん」下定決心減肥，並開始接觸在健身和肌力訓練。雖然一開始練習時少不免受傷，但她都一一咬牙堅持下來。從2023年9月至今，不到2年半的時間，她成功瘦下21kg（約46磅）。不只身體變得更輕盈，她也感覺自己越來越健康，身體檢查結果大有改善，數據更顯示她的身體年齡逆轉10多歲。隨著每一天努力克服自我、體驗成就感，為她建立起了自信。如今的她面對生活變得更加積極樂觀，「我感到無比快樂和幸福」。她公開了自己28個月來的運動習慣和生活改變。

1. 每天早晚測量體重和血壓

早上起床後第一件事，就是測量體重和血壓。這是「あ・らかん」在開始減肥後養成的例行習慣。透過這樣的習慣，她逐漸掌握自己的身體狀況、體重和飲食之間的關係。晚上浸浴前，她會再量一次體重，記錄當天的體重變化。

2. 恆常運動鍛煉

她習慣在下午去健身室鍛煉3個小時，包括肌力訓練和使用跑步機。經過兩年多的努力，她逐漸掌握了箇中訣竅，能夠有意識地針對特定肌肉群進行訓練，達到高效燃脂又不至於太累的目標。

步行時速度設定在6-10km/h，坡度設定在4-8%。

略微增加坡度，速度5km/h，快步走40分鐘。

鍛煉結束後，進行簡單的伸展運動作結。

3. 飲食均衡但不沉悶

平日裡，「あ・らかん」和丈夫的三餐都是她準備的。為了配合肌力訓練，她非常注重攝取健康蛋白質。除了雞胸肉和瘦牛肉，還會加入白身魚、吞拿魚、魷魚、蝦子和扇貝的料理。雖然注重少鹽、少油和營養均衡，但她認為如果食物吃起來像飼料一樣，就毫無樂趣可言了。因此她非常用心鑽研新煮法，希望能夠享受美食。如果早上要到醫院覆診，她和丈夫會一起去咖啡店或家庭餐廳吃早午餐，偶爾的外食也讓她十分期待。

4. 讓日子過得充實

「あ・らかん」每日的生活相當充實。除了準備三餐和例行家務，她有不少個人愛好，更是一位自由編輯。在不去健身室的日子，她會在家裡寫稿子、遙距學習大學的課程或者做針線活。每周也有一兩天會和丈夫出門購物。晚飯後，她會看一陣子電視，然後是每日最放鬆的時刻——浸浴。她通常會晚上11點去睡覺。

因為身體狀況變好，她最近開始透過手機APP找一些兼職和短期工作，例如餐廳、日間託兒等，體驗了很多不一樣的生活樂趣，不再因為老化而感到焦慮，她覺得這些都是健身給她帶來的好處。

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