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蒸肉餅比椒鹽豬排高卡？16款兩餸飯熱量大比拼 營養師推介低卡之選

減肥運動
更新時間：11:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-20 HKT

兩餸飯是不少港人的午餐首選，但款式五花八門，暗藏不少致肥陷阱。有營養師拆解16款常見兩餸飯菜式的熱量，其中看似較健康的「蒸肉餅」，卡路里竟然比香口的「椒鹽豬扒」更高。到底哪款菜式較低卡？

16款兩餸飯熱量大比拼 蒸肉餅比椒鹽豬排高卡？

「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，港式快靚正的鑊氣小炒俘虜越來越多人，兩餸飯是不少香港打工仔常見選擇之一。她為大家拆解16款常見兩餸飯菜式的卡路里，由高至低排列如下：

16款常見兩餸飯熱量排行榜：

16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼
16款兩餸飯熱量大比拼

16款兩餸飯熱量大比拼：

  1. 魚香茄子：1000kcal
  2. 咕嚕肉：950kcal
  3. 京都骨：820kcal
  4. 蒸肉餅：730kcal
  5. 椒鹽豬排：680kcal
  6. 麻婆豆腐：610kcal
  7. 涼瓜牛肉：560kcal
  8. 宮保雞丁：480kcal
  9. 蟲草花蒸雞：440kcal
  10. 豉汁蒸倉魚：384kcal
  11. 西蘭花炒牛肉：375kcal
  12. 番茄炒蛋：368kcal
  13. 粉絲蒸蟶子：320kcal
  14. 蒸水蛋：260kcal
  15. 腐乳通菜：240kcal
  16. 蒜蓉炒生菜：192kcal

Ariel特別點名以下3款高熱量「邪惡」之選，大家選擇時要多加留意：

  1. 咕嚕肉：一份咕嚕肉含有約950卡路里和高達86克的脂肪。由於當中混入肥豬肉，裹上麵粉後再經油炸，最後配上甜膩的醬汁，絕對是高熱量、高脂肪的致肥選擇。
  2. 蒸肉餅：別以為蒸就一定健康，由於蒸肉餅大多使用大量肥豬肉製成，一份便含有約730卡路里和60克的脂肪。
  3. 魚香茄子：熱量高達約1000卡路里，脂肪含量亦有88克。這不僅因為當中含有肥豬肉，更因為茄子本身極度吸油，在烹調過。

營養師推介低卡之選 這款蛋白質更豐富

想吃得健康又飽肚？Ariel亦推薦了以下3款低熱量的健康之選：

  1. 蒸水蛋：蒸水蛋一份僅含約260卡路里和24克脂肪，是低熱量且蛋白質豐富的絕佳選擇。
  2. 豉汁蒸魚：一份豉汁蒸魚的熱量約為384卡路里，脂肪更只有18克。不過豆豉醬的鈉含量偏高，進食時應盡量避免將醬汁全部吃完。
  3. 蟲草花蒸雞：蟲草花蒸雞含有約440卡路里和26克脂肪，如果選擇去皮食用，脂肪含量更會進一步降低。

資料來源：註冊營養師Ariel

延伸閱讀：叉燒飯/燒肉飯哪個最肥？燒味滷水卡路里大比拼 營養師教吃飯做多1步即減225卡

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