蒸肉餅比椒鹽豬排高卡？16款兩餸飯熱量大比拼 營養師推介低卡之選

兩餸飯是不少港人的午餐首選，但款式五花八門，暗藏不少致肥陷阱。有營養師拆解16款常見兩餸飯菜式的熱量，其中看似較健康的「蒸肉餅」，卡路里竟然比香口的「椒鹽豬扒」更高。到底哪款菜式較低卡？

16款兩餸飯熱量大比拼 蒸肉餅比椒鹽豬排高卡？

「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，港式快靚正的鑊氣小炒俘虜越來越多人，兩餸飯是不少香港打工仔常見選擇之一。她為大家拆解16款常見兩餸飯菜式的卡路里，由高至低排列如下：

16款常見兩餸飯熱量排行榜：

16款兩餸飯熱量大比拼

16款兩餸飯熱量大比拼

16款兩餸飯熱量大比拼

16款兩餸飯熱量大比拼

16款兩餸飯熱量大比拼：

魚香茄子：1000kcal 咕嚕肉：950kcal 京都骨：820kcal 蒸肉餅：730kcal 椒鹽豬排：680kcal 麻婆豆腐：610kcal 涼瓜牛肉：560kcal 宮保雞丁：480kcal 蟲草花蒸雞：440kcal 豉汁蒸倉魚：384kcal 西蘭花炒牛肉：375kcal 番茄炒蛋：368kcal 粉絲蒸蟶子：320kcal 蒸水蛋：260kcal 腐乳通菜：240kcal 蒜蓉炒生菜：192kcal

Ariel特別點名以下3款高熱量「邪惡」之選，大家選擇時要多加留意：

咕嚕肉：一份咕嚕肉含有約950卡路里和高達86克的脂肪。由於當中混入肥豬肉，裹上麵粉後再經油炸，最後配上甜膩的醬汁，絕對是高熱量、高脂肪的致肥選擇。 蒸肉餅：別以為蒸就一定健康，由於蒸肉餅大多使用大量肥豬肉製成，一份便含有約730卡路里和60克的脂肪。 魚香茄子：熱量高達約1000卡路里，脂肪含量亦有88克。這不僅因為當中含有肥豬肉，更因為茄子本身極度吸油，在烹調過。

營養師推介低卡之選 這款蛋白質更豐富

想吃得健康又飽肚？Ariel亦推薦了以下3款低熱量的健康之選：

蒸水蛋：蒸水蛋一份僅含約260卡路里和24克脂肪，是低熱量且蛋白質豐富的絕佳選擇。 豉汁蒸魚：一份豉汁蒸魚的熱量約為384卡路里，脂肪更只有18克。不過豆豉醬的鈉含量偏高，進食時應盡量避免將醬汁全部吃完。 蟲草花蒸雞：蟲草花蒸雞含有約440卡路里和26克脂肪，如果選擇去皮食用，脂肪含量更會進一步降低。

資料來源：註冊營養師Ariel

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