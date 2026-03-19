15款湯卡路里大比拼 清燉牛肉湯竟比酸辣湯更肥？營養師教健康飲湯4大貼士
更新時間：18:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-19 HKT
不少人吃飯都喜歡喝一碗熱湯，看似清淡的湯品未必健康低卡，小心隨時墮入致肥陷阱！有營養師列出15款常見湯品的卡路里，其中清燉牛肉湯熱量竟然比酸辣湯更高。她也教4大健康飲湯貼士，加入3食材更可減緩血糖上升。
15款湯卡路里大比拼 清燉牛肉湯竟比酸辣湯更肥？
營養師高敏敏在Facebook專頁發文列出15款常見湯品的熱量排行榜，大家可作參考：
15款湯卡路里大比拼 （約1人份量計算）：
1.麻油雞湯
- 熱量：450 kcal
- 以高油份及滋補食材聞名，尤其適合冬天進補，但熱量驚人，建議淺嚐即止。
2.肉燥湯
- 熱量：420 kcal
- 主要以絞肉及大量油脂為基底，熱量主要源於油脂與肉類。
3.四神湯
- 熱量：380 kcal
- 屬於藥膳湯水，加上內臟類食材，雖然營養豐富，但熱量亦不容小覷。
4.酥皮濃湯
- 熱量：375 kcal
- 熱量幾乎全部來自上方的酥皮，是油份與麵粉炸彈。
5.十全排骨湯
- 熱量：365 kcal
- 是常見的中藥補湯，因湯底濃郁且肉量十足，熱量相對較高。
6.蘿蔔排骨酥
- 熱量：335 kcal
- 帶油的排骨，加上食材經油炸處理，令熱量大增。
7.馬鮫魚羹
- 熱量：315 kcal
- 炸過的馬鮫魚塊，配上勾芡的羹湯，是不少人的至愛，但應適可而止。
8.鮮魚羹
- 熱量：235 kcal
- 相對清淡的選擇，魚肉未經油炸，但仍需注意勾芡所帶來的熱量。
9.清燉牛肉湯
- 熱量：211 kcal
- 肉量充足，湯底卻沒有過多油脂，是牛肉湯中相對清爽的選擇。
10.粟米濃湯
- 熱量：190 kcal
- 雖然名為「濃湯」，但若沒有添加酥皮或大量肉類，熱量其實不算太高。
11.貢丸湯
- 熱量：185 kcal
- 丸類屬於加工食品，其本身已含有不少脂肪與鈉。
12.米粉湯
- 熱量：160 kcal
- 米粉是主要的熱量來源，屬澱粉主食，幸好湯底較為清淡。
13.酸辣湯
- 熱量：155 kcal
- 由勾芡、油份及蛋花等堆疊而成，熱量不低，建議少喝或加水稀釋。
14.餛飩湯
- 熱量：145 kcal
- 餛飩皮是澱粉來源，只要配搭清湯，熱量便能控制得宜。
15.蠔仔湯
- 熱量：127 kcal
- 蠔仔屬高蛋白、低脂肪的食材，加上湯底清淡，是理想選擇。
健康飲湯4大貼士 加入3食材可減緩血糖上升
高敏敏指出，不少人喜歡在家自製薯仔濃湯、南瓜濃湯，認為健康又天然。然而，薯仔、南瓜這類原屬低升糖指數的澱粉類食物，一旦打成泥、再經過長時間燉煮，容易轉化為高升糖指數的食物。想飲湯飲得健康，她建議謹記以下4大原則：
- 添加蔬菜，增加膳食纖維：在湯中加入青菜、豆腐、海帶等食材，有助減緩血糖上升速度，同時提升飽足感。
- 減少高鈉調味料：應減少使用醬油、烏醋及酸菜等高鈉調味料，盡量選擇清淡的原味湯底。
- 避免加工食品：少吃丸子、貢丸、豆皮、滷味類，改為選擇魚片、豆腐、蔬菜等食材。
- 選擇清湯，少選勾芡：勾芡羹湯容易增加熱量及身體負擔，建議多選擇如蚵仔湯、牛肉湯等清湯類型。
她最後提醒，若有血糖問題的人士，建議盡量以原型食物的方式攝取。烹煮湯水時，也應盡量保留食材的塊狀，減少打成泥的處理，才能避免血糖飆升過快。
資料來源：營養師高敏敏
專家履歷：高敏敏
台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。
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