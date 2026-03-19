15款湯卡路里大比拼 清燉牛肉湯竟比酸辣湯更肥？營養師教健康飲湯4大貼士

不少人吃飯都喜歡喝一碗熱湯，看似清淡的湯品未必健康低卡，小心隨時墮入致肥陷阱！有營養師列出15款常見湯品的卡路里，其中清燉牛肉湯熱量竟然比酸辣湯更高。她也教4大健康飲湯貼士，加入3食材更可減緩血糖上升。

15款湯卡路里大比拼 清燉牛肉湯竟比酸辣湯更肥？

營養師高敏敏在Facebook專頁發文列出15款常見湯品的熱量排行榜，大家可作參考：

15款湯卡路里大比拼

15款湯卡路里大比拼

15款湯卡路里大比拼

15款湯卡路里大比拼 （約1人份量計算）：

1.麻油雞湯

熱量：450 kcal

以高油份及滋補食材聞名，尤其適合冬天進補，但熱量驚人，建議淺嚐即止。

2.肉燥湯

熱量：420 kcal

主要以絞肉及大量油脂為基底，熱量主要源於油脂與肉類。

3.四神湯

熱量：380 kcal

屬於藥膳湯水，加上內臟類食材，雖然營養豐富，但熱量亦不容小覷。

4.酥皮濃湯

熱量：375 kcal

熱量幾乎全部來自上方的酥皮，是油份與麵粉炸彈。

5.十全排骨湯

熱量：365 kcal

是常見的中藥補湯，因湯底濃郁且肉量十足，熱量相對較高。

6.蘿蔔排骨酥

熱量：335 kcal

帶油的排骨，加上食材經油炸處理，令熱量大增。

7.馬鮫魚羹

熱量：315 kcal

炸過的馬鮫魚塊，配上勾芡的羹湯，是不少人的至愛，但應適可而止。

8.鮮魚羹

熱量：235 kcal

相對清淡的選擇，魚肉未經油炸，但仍需注意勾芡所帶來的熱量。

9.清燉牛肉湯

熱量：211 kcal

肉量充足，湯底卻沒有過多油脂，是牛肉湯中相對清爽的選擇。

10.粟米濃湯

熱量：190 kcal

雖然名為「濃湯」，但若沒有添加酥皮或大量肉類，熱量其實不算太高。

11.貢丸湯

熱量：185 kcal

丸類屬於加工食品，其本身已含有不少脂肪與鈉。

12.米粉湯

熱量：160 kcal

米粉是主要的熱量來源，屬澱粉主食，幸好湯底較為清淡。

13.酸辣湯

熱量：155 kcal

由勾芡、油份及蛋花等堆疊而成，熱量不低，建議少喝或加水稀釋。

14.餛飩湯

熱量：145 kcal

餛飩皮是澱粉來源，只要配搭清湯，熱量便能控制得宜。

15.蠔仔湯

熱量：127 kcal

蠔仔屬高蛋白、低脂肪的食材，加上湯底清淡，是理想選擇。

健康飲湯4大貼士 加入3食材可減緩血糖上升

高敏敏指出，不少人喜歡在家自製薯仔濃湯、南瓜濃湯，認為健康又天然。然而，薯仔、南瓜這類原屬低升糖指數的澱粉類食物，一旦打成泥、再經過長時間燉煮，容易轉化為高升糖指數的食物。想飲湯飲得健康，她建議謹記以下4大原則：

添加蔬菜，增加膳食纖維：在湯中加入青菜、豆腐、海帶等食材，有助減緩血糖上升速度，同時提升飽足感。 減少高鈉調味料：應減少使用醬油、烏醋及酸菜等高鈉調味料，盡量選擇清淡的原味湯底。 避免加工食品：少吃丸子、貢丸、豆皮、滷味類，改為選擇魚片、豆腐、蔬菜等食材。 選擇清湯，少選勾芡：勾芡羹湯容易增加熱量及身體負擔，建議多選擇如蚵仔湯、牛肉湯等清湯類型。

她最後提醒，若有血糖問題的人士，建議盡量以原型食物的方式攝取。烹煮湯水時，也應盡量保留食材的塊狀，減少打成泥的處理，才能避免血糖飆升過快。

資料來源：營養師高敏敏

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

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