臭豆腐未算最邪惡？15款豆製品卡路里蛋白質大比拼 營養師推介高蛋白之選
更新時間：11:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-17 HKT
豆製品向來被視為健康食材，更是素食者的主要蛋白質來源。但原來不同種類的豆製品，熱量可以相差極遠。有營養師拆解15款常見豆製品的卡路里和蛋白質含量，發現有豆製品熱量竟高達752kcal。到底哪些豆製品蛋白質含量最高？
15款豆製品卡路里蛋白質大比拼 臭豆腐未算最邪惡？
「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，豆製品是素食者補充蛋白質的絕佳選擇，不過經過油炸處理的豆製品。熱量都會較高。她特別列出15款常見豆製品及豆製品料理的熱量：
15款常見豆製品熱量（由高至低排列）：
1.響鈴
- 熱量：752kcal
- 蛋白質：16
2.生根
- 熱量：660kcal
- 蛋白質：31
3.腐竹
- 熱量：410kcal
- 蛋白質：44
4.臭豆腐
- 熱量：375kcal
- 蛋白質：15
5.豆卜
- 熱量：294kcal
- 蛋白質：20.5
6.豆腐皮
- 熱量：208kcal
- 蛋白質：25.3
7.百頁豆腐
- 熱量：195kcal
- 蛋白質：13.4
8.豆腐乾
- 熱量：161kcal
- 蛋白質：17
9.油豆腐角
- 熱量：158kcal
- 蛋白質：12.5
10.甜豆漿
- 熱量：145kcal
- 蛋白質：15
11.豆奶
- 熱量：95kcal
- 蛋白質：8
12.鹹豆漿
- 熱量：94kcal
- 蛋白質：15P
13.板豆腐
- 熱量：81kcal
- 蛋白質：8.5
14.玉子豆腐
- 熱量：79kcal
- 蛋白質：7
15.滑豆腐
- 熱量：51kcal
- 蛋白質：4.9
進食豆製品4個貼士 高蛋白首選這3種
不同的製作過程會導致熱量出現巨大差異，Ariel亦提供以下4個貼士：
- 百頁豆腐除了大豆蛋白外，製作時會添加額外的大豆油、澱粉質及調味料，導致其油脂含量可高達一般豆腐的三倍。加上其蜂巢狀的質地，令它在烹調時更易吸收醬汁及油分，熱量因而相對較高。
- 板豆腐是將黃豆漿透過較大壓力擠出多餘水分凝結而成，因此其含水量比一般豆腐低，質地亦較為結實，熱量介於板豆腐與軟豆腐之間。
- 豆漿是將黃豆經過研磨和過濾而成，營養價值較高，富含植物蛋白質及多種維他命。而豆奶則是在豆漿的基礎上經過後期加工，加入了糖、水分、鈣質等其他成分。
- 若希望補充高蛋白質，可選擇蛋白質密度較高的豆製品。板豆腐、豆腐乾以及豆漿亦是相當不錯的選擇。它們富含優質蛋白質，有助於肌肉修復並提供飽足感。
延伸閱讀：揀錯豆腐易致肥？營養師推介22款低脂豆腐 硬豆腐/滑豆腐/日式豆腐
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