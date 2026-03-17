臭豆腐未算最邪惡？15款豆製品卡路里蛋白質大比拼 營養師推介高蛋白之選

豆製品向來被視為健康食材，更是素食者的主要蛋白質來源。但原來不同種類的豆製品，熱量可以相差極遠。有營養師拆解15款常見豆製品的卡路里和蛋白質含量，發現有豆製品熱量竟高達752kcal。到底哪些豆製品蛋白質含量最高？

15款豆製品卡路里蛋白質大比拼 臭豆腐未算最邪惡？

「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，豆製品是素食者補充蛋白質的絕佳選擇，不過經過油炸處理的豆製品。熱量都會較高。她特別列出15款常見豆製品及豆製品料理的熱量：

15款常見豆製品熱量（由高至低排列）：

1.響鈴

熱量：752kcal

蛋白質：16

2.生根

熱量：660kcal

蛋白質：31

3.腐竹

熱量：410kcal

蛋白質：44

4.臭豆腐

熱量：375kcal

蛋白質：15

5.豆卜

熱量：294kcal

蛋白質：20.5

6.豆腐皮

熱量：208kcal

蛋白質：25.3

7.百頁豆腐

熱量：195kcal

蛋白質：13.4

8.豆腐乾

熱量：161kcal

蛋白質：17

9.油豆腐角

熱量：158kcal

蛋白質：12.5

10.甜豆漿

熱量：145kcal

蛋白質：15

11.豆奶

熱量：95kcal

蛋白質：8

12.鹹豆漿

熱量：94kcal

蛋白質：15P

13.板豆腐

熱量：81kcal

蛋白質：8.5

14.玉子豆腐

熱量：79kcal

蛋白質：7

15.滑豆腐

熱量：51kcal

蛋白質：4.9

進食豆製品4個貼士 高蛋白首選這3種

不同的製作過程會導致熱量出現巨大差異，Ariel亦提供以下4個貼士：

百頁豆腐除了大豆蛋白外，製作時會添加額外的大豆油、澱粉質及調味料，導致其油脂含量可高達一般豆腐的三倍。加上其蜂巢狀的質地，令它在烹調時更易吸收醬汁及油分，熱量因而相對較高。 板豆腐是將黃豆漿透過較大壓力擠出多餘水分凝結而成，因此其含水量比一般豆腐低，質地亦較為結實，熱量介於板豆腐與軟豆腐之間。 豆漿是將黃豆經過研磨和過濾而成，營養價值較高，富含植物蛋白質及多種維他命。而豆奶則是在豆漿的基礎上經過後期加工，加入了糖、水分、鈣質等其他成分。 若希望補充高蛋白質，可選擇蛋白質密度較高的豆製品。板豆腐、豆腐乾以及豆漿亦是相當不錯的選擇。它們富含優質蛋白質，有助於肌肉修復並提供飽足感。

資料來源：「安曼營養」註冊營養師Ariel（獲授權轉載）

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