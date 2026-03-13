Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睡得好每晚輕鬆燃燒300大卡 專家傳授躺著瘦「3-3-7睡眠法」 5大技巧啟動燃脂引擎

減肥運動
更新時間：21:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-13 HKT

現代人工作忙碌，為了擁有一點「Me Time」，只能犧性睡眠時間，捱夜看劇和社交。但其實，睡眠是啟動高效燃脂的開關。有醫生提醒，睡眠不足會令身體囤積脂肪，一晚的甜睡卻能夠毫不費力地燃燒300kcal。她分享一套「3-3-7睡眠」原則，有助提升睡眠質素，讓身體充分消除疲勞，同時增加分解脂肪的效率，輕鬆瘦身。

熬夜是減肥大敵！睡得好每晚輕鬆燃燒300大卡

根據日媒《女性セブンプラス》報道，拯救了超過三萬名肥胖患者的日本內科醫生佐藤桂子表示，許多苦於減重失敗的人都曾抱怨「早上起床還是很累」或「明明睡很久，白天卻還是想睡」。

她解釋指，人體只要在夜晚進入深度睡眠，光是睡覺這個行為本身，就能自然消耗掉約300kcal，這相當於一碗半的白飯的熱量，或是慢跑1小時所消耗的能量。相反，如果沒有良好的睡眠，身體就無法分泌充足俗稱「瘦素」的生長激素，不只沒能好好修復受損細胞，更會降低新陳代謝，導致一個晚上反過來囤積約200kcal的脂肪。這樣一來一往，睡得好與睡不好，一晚的熱量差距就高達500kcal。

按此推算，睡不好的人一個月下來可累積高達6000kcal。而人體每增加1kg的體重，大約需要7200kcal的熱量。換言之，如果長期睡眠質素不佳，光是「沒睡好」這件事，就足以令人每個月不知不覺地胖將近1kg，這還沒算上日間為了提神而多攝取的熱量。

必學「3-3-7睡眠法」啟動燃脂引擎

怎樣才算是一場有效燃脂的睡眠？佐藤醫生提出了「3-3-7睡眠法」，只要做到箇中3大原則，就有效促進睡眠中燃燒脂肪，並且充分驅除疲勞：

  • 「3」：入睡後的前「3小時」要完整不中斷。生長激素主要在此時內集中分泌，之後分泌量會銳減。因此，確保這段黃金時間的睡眠不被中斷至關重要。
  • 「3」：凌晨「3點」前必須處於睡眠狀態。生長激素分泌最旺盛的時段是晚上10點至凌晨3點。即使是習慣晚睡的人，也應盡量讓自己在這段時間內入睡。
  • 「7」：每晚的總睡眠時間以「7小時」為之理想。 睡眠並非越長越好。根據近年研究，對大多數成年人而言，每天7小時是維持身心健康的最佳時長。

提升睡眠質素的5個實用建議

佐藤醫生建議，如果要實踐「3-3-7睡眠」原則，可以從以下5個小習慣開始，幫助調整睡眠：

1. 睡前喝一杯水

就寢時，人體會因流汗等原因流失水分，導致血液變得黏稠，可能增加心肌梗塞或中風的風險。睡前喝一小杯水有助於預防脫水。若擔心夜間頻尿，喝半杯也有幫助。

2. 打造舒適的寢具環境

被窩裡的「氣候」對於擁有優質睡眠相當關鍵，最適合熟睡的溫度是32-34℃，濕度則是40-60％。

3. 高床軟枕有助熟睡

房間內的灰塵、塵蟎、花粉等過敏原，會隨著時間沉降到較低處。因此睡在有高度的床上，比起睡榻榻米，更能避免吸入髒空氣，確保呼吸順暢，容易進入熟睡狀態。

4. 練習「腹式呼吸法」

這套呼吸法又被稱為「內臟的伸展操」，能啟動副交感神經，幫助身心放鬆。

  • 做法：雙腳與肩同寬站立，雙手置於肚臍下方。用鼻子緩慢深吸氣，感受橫膈膜下降、腹部自然膨脹；接著用嘴巴慢慢吐氣，感受橫膈膜上升、腹部向內凹陷。

5. 睡前3小時內不要飲酒

酒精雖然能幫助入睡，卻會干擾深層睡眠，使人容易在半夜醒來，大幅降低睡眠質素。為了讓肝臟在夜間能好好休息，務必記得小酌怡情，卻應在睡前3小時結束。

【同場加映】床單用錯顏色恐失眠？2顏色入睡速度快30% 白床單不推薦？

周末賴床「回籠覺」注意2大原則 免打亂生理時鐘

平日普遍睡眠不足，周末想多睡幾小時絕對是人之常情，佐藤醫生提醒務必遵守2大原則，避免干擾晚上的睡眠

  • 先曬曬太陽再回去睡：即使再累都先起床，拉開窗簾讓陽光照射在身上。光線能幫助重設生理時鐘，讓大腦知道「新的一天開始了」，之後再回去小睡，對精神會比較好。
  • 中午前一定要起床：賴床也不可超過中午離開床鋪，才能確保生理時鐘不被完全打亂，晚上能夠順利產生睡意。

延伸閱讀：吃宵夜可減肥？營養師推薦50歲後睡前吃7種食物 邊睡邊燒脂穩血糖

---

相關文章：

TVB女主播譚詩雅離巢 自揭通宵工作捱出病 研究證持續5年夜班工作增患癌風險

假期狂補眠易慢性發炎？研究揭社交時差達1.5小時即中招 醫生教3大補眠方法

食宵夜飲糖水容易失眠半夜易醒？專家推介助眠6大食物 甚麼人宜吃睡眠軟糖？

醫生推薦4個晨間習慣 可提升睡眠品質更精神 沖熱水涼都有效？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
3小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:15
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
5小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
7小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
3小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
10小時前