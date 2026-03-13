睡得好每晚輕鬆燃燒300大卡 專家傳授躺著瘦「3-3-7睡眠法」 5大技巧啟動燃脂引擎

現代人工作忙碌，為了擁有一點「Me Time」，只能犧性睡眠時間，捱夜看劇和社交。但其實，睡眠是啟動高效燃脂的開關。有醫生提醒，睡眠不足會令身體囤積脂肪，一晚的甜睡卻能夠毫不費力地燃燒300kcal。她分享一套「3-3-7睡眠」原則，有助提升睡眠質素，讓身體充分消除疲勞，同時增加分解脂肪的效率，輕鬆瘦身。

熬夜是減肥大敵！睡得好每晚輕鬆燃燒300大卡

根據日媒《女性セブンプラス》報道，拯救了超過三萬名肥胖患者的日本內科醫生佐藤桂子表示，許多苦於減重失敗的人都曾抱怨「早上起床還是很累」或「明明睡很久，白天卻還是想睡」。

她解釋指，人體只要在夜晚進入深度睡眠，光是睡覺這個行為本身，就能自然消耗掉約300kcal，這相當於一碗半的白飯的熱量，或是慢跑1小時所消耗的能量。相反，如果沒有良好的睡眠，身體就無法分泌充足俗稱「瘦素」的生長激素，不只沒能好好修復受損細胞，更會降低新陳代謝，導致一個晚上反過來囤積約200kcal的脂肪。這樣一來一往，睡得好與睡不好，一晚的熱量差距就高達500kcal。

按此推算，睡不好的人一個月下來可累積高達6000kcal。而人體每增加1kg的體重，大約需要7200kcal的熱量。換言之，如果長期睡眠質素不佳，光是「沒睡好」這件事，就足以令人每個月不知不覺地胖將近1kg，這還沒算上日間為了提神而多攝取的熱量。

必學「3-3-7睡眠法」啟動燃脂引擎

怎樣才算是一場有效燃脂的睡眠？佐藤醫生提出了「3-3-7睡眠法」，只要做到箇中3大原則，就有效促進睡眠中燃燒脂肪，並且充分驅除疲勞：

「3」 ：入睡後的前「3小時」要完整不中斷。生長激素主要在此時內集中分泌，之後分泌量會銳減。因此，確保這段黃金時間的睡眠不被中斷至關重要。

：入睡後的前「3小時」要完整不中斷。生長激素主要在此時內集中分泌，之後分泌量會銳減。因此，確保這段黃金時間的睡眠不被中斷至關重要。 「3」 ：凌晨「3點」前必須處於睡眠狀態。生長激素分泌最旺盛的時段是晚上10點至凌晨3點。即使是習慣晚睡的人，也應盡量讓自己在這段時間內入睡。

：凌晨「3點」前必須處於睡眠狀態。生長激素分泌最旺盛的時段是晚上10點至凌晨3點。即使是習慣晚睡的人，也應盡量讓自己在這段時間內入睡。 「7」：每晚的總睡眠時間以「7小時」為之理想。 睡眠並非越長越好。根據近年研究，對大多數成年人而言，每天7小時是維持身心健康的最佳時長。

提升睡眠質素的5個實用建議

佐藤醫生建議，如果要實踐「3-3-7睡眠」原則，可以從以下5個小習慣開始，幫助調整睡眠：

1. 睡前喝一杯水

就寢時，人體會因流汗等原因流失水分，導致血液變得黏稠，可能增加心肌梗塞或中風的風險。睡前喝一小杯水有助於預防脫水。若擔心夜間頻尿，喝半杯也有幫助。

2. 打造舒適的寢具環境

被窩裡的「氣候」對於擁有優質睡眠相當關鍵，最適合熟睡的溫度是32-34℃，濕度則是40-60％。

3. 高床軟枕有助熟睡

房間內的灰塵、塵蟎、花粉等過敏原，會隨著時間沉降到較低處。因此睡在有高度的床上，比起睡榻榻米，更能避免吸入髒空氣，確保呼吸順暢，容易進入熟睡狀態。

4. 練習「腹式呼吸法」

這套呼吸法又被稱為「內臟的伸展操」，能啟動副交感神經，幫助身心放鬆。

做法：雙腳與肩同寬站立，雙手置於肚臍下方。用鼻子緩慢深吸氣，感受橫膈膜下降、腹部自然膨脹；接著用嘴巴慢慢吐氣，感受橫膈膜上升、腹部向內凹陷。

5. 睡前3小時內不要飲酒

酒精雖然能幫助入睡，卻會干擾深層睡眠，使人容易在半夜醒來，大幅降低睡眠質素。為了讓肝臟在夜間能好好休息，務必記得小酌怡情，卻應在睡前3小時結束。

周末賴床「回籠覺」注意2大原則 免打亂生理時鐘

平日普遍睡眠不足，周末想多睡幾小時絕對是人之常情，佐藤醫生提醒務必遵守2大原則，避免干擾晚上的睡眠

先曬曬太陽再回去睡 ：即使再累都先起床，拉開窗簾讓陽光照射在身上。光線能幫助重設生理時鐘，讓大腦知道「新的一天開始了」，之後再回去小睡，對精神會比較好。

：即使再累都先起床，拉開窗簾讓陽光照射在身上。光線能幫助重設生理時鐘，讓大腦知道「新的一天開始了」，之後再回去小睡，對精神會比較好。 中午前一定要起床：賴床也不可超過中午離開床鋪，才能確保生理時鐘不被完全打亂，晚上能夠順利產生睡意。

