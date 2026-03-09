「拍照只敢躲在最後」238磅女生逆轉人生 一年減掉半個自己 告別糖尿病、多囊：不再自卑

內地武漢一位27歲女子曾經因為無數次減肥失敗，困在自卑的牢籠，每次拍照都只敢躲在最後，希望縮小自己的身形。一度達到108公斤（約238磅）的體重，隨之而來的還有多囊卵巢綜合症、二型糖尿病、多年閉經等健康問題。但她作出了一個勇敢的決定，用一年時間，重新改寫自己的人生，把被奪走的健康和自信重新掌握在手上。

「拍照只敢躲在最後」27歲女生一年激減120磅 瘦了半個自己逆轉人生

根據內媒《極目新聞》報道，一次次的減肥失敗，終讓林女士（化名）的自信心墮入谷底，陷入「越減越頹」的惡性循環。「為了改變，我試過節食、運動，雖然短暫瘦過，但又一次次反彈，人還越來越胖。」與此同時，她的身體亦開始發出嚴重警號。晚上睡覺開始扯鼻鼾，第二天起身就頭暈，整日都感覺昏昏沉沉。

「拍照只敢躲在最後」27歲女生一年激減120磅 瘦了半個自己逆轉人生

身體不堪重負，讓她意識到不能再這樣下去，因此下定決心尋求專業的醫療協助。經過詳細評估後，醫生告知她已屬重度肥胖，一系列的代謝性疾病正嚴重蠶食她的健康，若情況持續，後果將不堪設想。因此，她作出了一個勇敢的決定：減肥手術。

不過，手術只是改變的起點。術後，林女士展現出驚人的自律，嚴格遵守營養師的飲食指導，堅持運動鍛煉身體，用一年時間成功讓自己脫胎換骨。她的體重從108公斤，減至54公斤，不多不少，正好減掉了半個自己。就連幾乎壞掉的身體機能，也恢復到健康的水平。不只困擾她多年的多囊卵巢綜合症已成功逆轉，月經回復正常，二型糖尿病亦得到了有效控制，血糖回歸平穩。面對鏡頭，她不再是那個畏縮在人群後方的「小胖妞」，自信宣告：「減重手術，讓我的人生得以重啟！」

因多囊卵巢症痛失「天生衣架子」身材

與林女士有類似經歷的，還有身高1.78米的王女士（化名）。曾經是朋友口中「天生衣架子」的她，體重卻在幾年間失控飆升至106公斤（約233磅），並確診多囊卵巢綜合症。在媽媽的陪伴下，她也接受了減重手術。

王女士體重在幾年間失控飆升至106公斤，並確診多囊卵巢綜合症，接受了減肥手術後，她也十分勤力到健身室鍛煉。

手術之後，她開始了「舉鐵人生」，經常去健身室鍛煉，配合自律飲食，把身上的贅肉一點點鏟平消去。一年後，體重回落到69kg。雖然還沒有回復「衣架子」身形，但重要的是多囊問題已有明顯好轉。陪伴王女士走過這段減肥路的王媽媽，看著她由自卑變得開朗，都不禁感嘆道：「女兒由內到外好像變了第二個人。」

武漢市第八醫院肥胖與代謝病診療中心熊非醫生解釋，肥胖與多囊卵巢綜合症息息相關，會形成惡性循環。他強調：「肥胖從來不單純是『不自律』，而是一種需要正視的疾病。多囊亦並非『無解的難題』。」如果無法靠一己之力戰勝它時，不妨借助正規醫學的幫助，擺脫肥胖、高血糖、內分泌紊亂等困擾，重拾健康和自信。

延伸閱讀：日本醫生實測飽住減肚腩！2個月減6kg踢走內臟脂肪 更可吃零食

---

相關文章：

30歲前港姐冠軍自揭患多囊卵巢綜合症 曾歷頭痛脫髮治療恐難斷尾 解構症狀/預防方法

吃宵夜可減肥？營養師推薦50歲後睡前吃7種食物 邊睡邊燒脂穩血糖

減肥可以吃白飯？營養師教「米飯減肥法」推薦7種米 飽著瘦不易流失肌肉

中女變靚｜5XL女子靠4招減51公斤穿回S碼褲子 身體年齡回春至27歲