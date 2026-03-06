拉筋總是無感覺？專家揭「與身體失聯」先做2分鐘全身掃描、拉伸效果即翻倍

一直以來，我都會分享各種伸展拉筋技巧。但今天，我想探討如何真正提升你的拉筋體驗，讓自己真切地放鬆下來、並變得更柔軟靈活。

「我拉筋時沒有任何感覺」這是我在工作坊中最常聽到的說法之一。但容我直說：即使是超級柔軟的人，在伸展時也一定會有感覺，只是他們在更大的幅度下才會感受到。因此，問題不在於「沒有感覺」，而在於你已經與身體失去連結太久，覺察力變得非常微弱，或者在拉筋的當下，你的思緒飄到別處去了，注意力根本不在身體上。

為甚麼身體覺察（Awareness）如此重要？

（一）我們大部分時間都處於「自動駕駛」模式: 每天匆匆忙忙，從一件事趕往下一件事，很少真正停下來感受身體正在發生甚麼。我們與身體嚴重失聯。

（二）缺乏身體覺察，就無法解決不適或緊繃：你無法解決一個你根本不知道存在的問題！想像一下去看醫生或物理治療師，當他們問你「哪裡不舒服？」、「是甚麼類型的不適？」、「痛感是怎樣的？」有時候人們根本無法確定，甚至完全說不出來。結果？診斷和治療只能基於估計和猜測。

伸展治療（Stretch Therapy）中特別強調「感受」（由伸展治療導師Czon Wong提供）

這正是為在伸展治療（Stretch Therapy）中，我們特別強調「感受」這回事。透過直接比較拉筋前後的感受，你就能找出真正對你有效的伸展動作，而你根本不需要任何解剖學知識。「感受」做得越多，你就越知道確切需要做哪個伸展動作，需要多大的強度，如何在過程中適時調整，最後你會成為自己身體的專家。

2分鐘日常覺察練習

讓我們從一個非常簡單的日常覺察練習開始，只需2分鐘。這正是我在每一堂課或工作坊開始時， 必定與學生一起做的練習。

躺下的「身體覺察掃描」練習

躺下的「身體覺察掃描」練習 （由伸展治療導師Czon Wong提供）

針對：拉筋無感、身體覺察弱、思緒很容易飄走、長期緊繃

步驟：

找一個安靜位置，平躺在瑜珈墊上，雙腳自然打開，雙手放在身體兩側，掌心向上 先用 3 次慢呼氣把身體「放下來」：鼻吸氣（自然），鼻呼氣（更長、更慢），呼氣時放鬆腹部與下顎 先把注意力帶到「後腦勺」：感受它和地面的接觸點、重量（不用改變，只是感受） 注意力慢慢往下到「頸、肩、上背」，問自己：哪邊比較緊/鬆？哪邊比較重？只需要分辨左右差別 再往下移至「中背／下背」：覺察背部與瑜珈墊的接觸面與重量分佈（哪些部位較貼近、哪些部位較有空隙），並留意左右是否存在差異 到「腹部」：觀察腹部的柔軟度與鬆緊狀態（柔軟、緊繃、僵硬？） 到「骨盆/臀部」：感受臀部與地面的壓力分佈（左右一樣嗎？哪邊更緊/鬆？） 到「大腿、膝蓋，小腿」：感受腿的重量，讓它們「沉」進地面；感受腿的哪一部份更沉更貼瑜珈墊 最後到「腳踭、腳掌、腳趾」：感受腳跟是否放鬆、腳趾是否不自覺用力 結束前，用 1 次慢呼氣把整個身體掃過一遍：從頭到腳，感受「整體」的安靜感與重量，然後再慢慢張開眼睛、然後坐起來

小貼士：

這個練習的目標不是「放鬆到睡著」，而是「感受到更多」 練習只著重覺察，不用調整 感覺可以很微細：重量、接觸面、左右差別，都算「感覺」 思緒飄走很正常，拉回來就已經是在練覺察（每次拉回來 = 一次訓練） 做完再去拉筋，你會更容易找到「真正拉到的位置」，而不是只在完成動作

伸展拉筋屬正念練習 專注於身體感受

做完這個簡單的練習後， 很多同學發現感覺更平靜、身體緊繃已經有減輕。長期定時練習的同學更反映工作更專注、思緒變得更清晰；有冥想習慣的同學亦更容易進入狀態。伸展拉筋不是機械式地完成一系列動作，它其實是正念練習（Mindfulness Practice） ，透過專注於你的身體感受來進行。當你學會覺察，拉筋就變成了一場與身體的深度對話，你會知道它需要甚麼，你會感受到它的變化。這正是伸展治療更深一層次，對於心、靈的整合練習。

下次拉筋前，先花2分鐘感受一下身體。你可能會驚訝地發現，原來身體一直在等你聆聽。

澳洲 Stretch Therapy 伸展治療 認證高級導師

