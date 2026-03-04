63歲松重豊續拍《孤獨的美食家》拍足14年豪邁食相療癒心靈 自揭喪食卻不變胖4大原因

提到經典的美食劇，很多人第一時間都會想到由漫畫改篇的《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）。這部超人氣長壽日劇，從2012年播出至今已經有10季，去年更推出了電影版，官方近日正式公布第11季將要在4月播出。普通的上班族、樸素平實的美食，但吸引無數觀眾為之著迷。事實上，飾演主角五郎的松重豊本人食量並不多，不禁令人好奇為何他吃足10多年，卻能夠保持身材不走樣。

63歲松重豊《孤獨的美食家》拍足14年 自揭喪食卻不變胖4大原因

劇中的井之頭五郎，心無旁騖地品嚐眼前的食物，一口接一口吃得津津有味的模樣，主線劇情極其簡單卻充滿療癒感，觀眾彷彿能夠從畫面中共享到同一份滿足感，跟著主角一起紓解一整天的疲勞。但戲外的松重豊今年已經63歲，近年一直有傳他其實不想再演《孤獨的美食家》。對於新一季的推出，他表示：「雖然現在是退出的最佳時機，但因為各種原因，所以繼續拍下去。」

松重豊透露，劇組拍攝非常緊湊，過程基本上是一鏡到底、一氣呵成的，經常要在40分鐘把超過一餐份量的食物吃完，有時候甚至一天要拍好幾家店。與總是大吃特吃、胃口大開的五郎相反，松重豊本人其實食量很小，不只比同齡人吃得少，與同桌的女性相比，也往往是吃得最少的那個。他從劇版到電影版一直吃足14年，為何沒有出現身形暴脹的「職業傷害」？

松重豊吃不胖秘訣｜1. 限制食量

松重豊會在拍攝日的前一晚，刻意減少晚餐的攝取量，拍攝當天早上更是甚麼都不吃，直到中午甚至下午正式開拍。從第一季開始，他就一直堅持：在現場吃的第一口食物必須是當天的第一餐。目的就是為了真實呈現在他飢餓難耐，咬下第一口食物那一刻的的情緒。「只要肚子餓，我隨時都可以扮演井之頭五郎。」

另外在拍攝以外的日子，松重豊吃得很少，也不喝酒，「不知不覺就維持了現在的身材。」不過，因為他很容易心情煩躁，所以愛吃甜食平伏心情，也經常提醒劇組人員在10點和下午3點應該休息吃點零食。

松重豊吃不胖秘訣｜2. 劇組幫忙減少份量

松重豊平日飯量很小，但一入戲就能夠變成不喝酒但食量極大的井之頭五郎，能夠吃個不停，也特別有食慾。就算工作人員現場增加需要吃的餐點，「我的胃會很靈活地配合。」不過，劇組近年考量到他的健康，逐漸減少了劇本中寫的食物份量。

松重豊吃不胖秘訣｜3. 每日運動

如果沒有工作，松重豊會每天帶狗出門散步一個半小時​​；雖然不去健身室，但每天都會做10分鐘滾輪運動鍛煉腹部，以保持身材。

松重豊吃不胖秘訣｜4. 意志力

身為演員的專業和意志力，或許是松重豊能夠保持身材的關鍵。因為可能會同時接拍其他角色，必須盡可能維持標準身材，他覺得是自己的身體，為了演員的工作在自行調整適應，「如果你有意識地控制，告訴自己『不，我不會變胖』，那就真的不會發胖。」不過他強調，說服自己需要非常堅定的意志力，一刻不能鬆懈。「但如果有人要求我增重，我反而覺得很難。」

