日本7-11爆紅增肌恩物 高蛋白飯糰1個抵4個 抗衰老/健身人士每天要吃多少蛋白質才足夠？

很多人去日本旅遊都喜歡逛便利店，因其商品不時推陳出新，經常都找到意外之喜。近期日本7-11新推出一款高蛋白飯糰，就堪稱「增肌恩物」，備受健身和減肥人士的關注，在社交平台上火速爆紅。蛋白質對於維持身體機能、生成肌肉十分重要，不只是增肌人士才需要多吃。隨著年紀增長，肌肉會加速流失，長者要維持健康更需要吃得足夠。

日本7-11爆紅高蛋白飯糰 「健身恩物」 蛋白質1個抵4個

這款鹽味雞肉飯糰外表看似平平無奇，大小也如同一般飯糰，卻是高蛋白低脂之選。一般三角飯糰大約只有4-6g蛋白質，但這款的含量卻高達22.8g，1件就抵得上4件普通飯糰。如果以正常午餐份量吃2個來計算，非常輕鬆就能攝取到超過45g蛋白質，對於忙碌又想吃得健康的人會是「快靚正」之選。

近期日本7-11新推出一款高蛋白飯糰，就堪稱「增肌恩物」，備受健身和減肥人士的關注，在社交平台上火速爆紅。（圖片來源：Ｘ@biyou_takumi_）

有運動愛好者大讚比起飲蛋白奶昔或吃蛋白棒，吃飯糰更有飽足感，不容易覺得空虛；相比即食雞胸肉又能夠攝取到碳水化合物，也是另一個加分點。不過，它也並非全是優點，有網民注意到其鈉含量偏高，這算是即食食品的通病。

長者/減肥/坐辦公室 需要吃多少蛋白質？

成年人每天要吃多少蛋白質才足夠？復健科醫生王思恒表示，很多人以為自己吃得均衡，其實根本吃不夠蛋白質。肌肉是維持高基礎代謝率、抗衰老的關鍵。減肥人士吃不夠蛋白質，容易在減脂的同時也減走肌肉；長者攝取不足更會大大增加肌少症的風險。相反，增加蛋白質攝取能夠提升飽足感，有效調節食慾，降低對零食的渴望，令減肥不容易失敗。他建議按照身體需要攝取充足：

一般上班族：每公斤體重攝取1.2至1.4克蛋白質，例如體重60公斤者，每日需72至84克蛋白質

健身愛好者和減肥人士：每公斤體重攝取1.4至1.6克或以上蛋白質

長者：參考運動員標準，攝取足夠蛋白質以對抗肌肉流失。

減肥竟可吃雪糕？營養師破解10大減肥迷思 推介1種飲食法瘦身不反彈

