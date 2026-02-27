168斷食容易破功？研究證「隔日斷食」減肥法效果更好 3步驟輕鬆執行周末聚餐都沒問題

剛剛過去的農曆新年，一直堅持的「168斷食」有沒有破功？很多人減肥時都會嘗試間歇性斷食法，但實行起來往往難以堅持下來。其中最大的問題就是周末假期的吃飯聚會邀約，難道努力減肥一定要「斷六親」、遠離親朋戚友？新研究發現，採取「隔日斷食」的減輕體重效果，比起限時限刻進食更加優秀，更重要的是能夠至少享受到一日周末生活，不必忍口。

168斷食容易破功？研究證「隔日斷食」減肥法效果更好

營養師薛曉晶在Facebook專頁發文指，很多人平日斷食問題不大，但周末吃飯時間一亂就前功盡廢。就算忍得到口，也容易因為活動量多了、錯過了進食的時間等原因，導致只能捱餓，餓到頭暈，靠意志力與食慾對抗。但2025年一項發表在《BMJ》的研究發現，相比很多人推崇的「168」等限時飲食方法，更加容易執行的「隔日斷食」」策略，減肥效果更加好。

研究顯示，「隔日斷食」的表現不只稍微優勝於持續限制熱量攝取的飲食方法，比起其他間歇性斷食策略（限時飲食和全日禁食），體重減輕的幅度也比較大，平均多瘦1.05-1.69kg。與此同時，「隔日斷食」與限時進食相比，更具有降低總膽固醇、三酸甘油脂和非高密度脂蛋白膽固醇水平的好處。

3步驟輕鬆執行「隔日斷食」 周末聚餐都沒問題

薛曉晶分享實行「隔日斷食」的簡單步驟：

選擇2天作為「輕斷食日」，例如周一和周四，但一定不能連續兩天。 輕斷食日全日攝取約500kcal，並集中一餐吃完。因為只吃一餐，應以豆腐、雞蛋、魚等優質蛋白質為主，配上一大碗蔬菜湯，這樣營養均衡之餘，飽腹感也能持續一整天。 其他日子三餐正常吃，但要避免「獎勵」的心態「報復性進食」。

惟她提醒，這種斷食法並非每個人都適合，嘗試之前應詢問營養師意見。

