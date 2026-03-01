減肥用錯方法等於讓頭髮捱餓！掉髮、變脆易折斷 專家籲必吃4種關鍵營養素

過年期間大魚大肉，很多人都會在年後開始減肥大計，但錯誤的減肥方法不僅瘦不下來，還會導致營養不良、荷爾蒙失調、代謝紊亂。最常見後遺症莫過於掉髮問題越來越嚴重，非常打擊自信心。不想越減肥、頭髮越傷，日常務必攝取足夠4大關鍵營養素，才能養出堅韌豐盈秀髮。

減肥用錯方法等於讓頭髮捱餓！4原因致掉髮、變脆易折斷

植髮專家及皮膚科醫生柯博桓在Facebook專頁上發文指，許多人減肥只吃燙青菜、水果，卻不吃肉，這會造成很多不同的營養素攝取不足。他指出減肥導致掉髮的4大原因，各位減肥人士可參考：

減肥導致掉髮的4大原因

1. 蛋白質攝取不足

不少人減肥不吃肉，但頭髮的主要成分是一種叫角蛋白（Keratin）的蛋白質。當蛋白質攝取嚴重不足，身體會優先把有限的蛋白質供應給心臟和肝臟等重要器官，頭髮這種非必要組織就會被犧牲。

2. 缺鐵性貧血

女性本來就容易缺鐵（月經會流失鐵質），再加上減肥少吃紅肉、內臟，鐵質攝取更容易不足。鐵質是製造血紅素的關鍵元素，血紅素負責把氧氣運送到全身，包括頭皮毛囊。當缺鐵時，毛囊得不到足夠氧氣和養分，就會開始萎縮、頭髮變細、容易斷裂脫落。

3. 極低熱量飲食

很多人認為吃得少就能快速瘦身，於是每天只吃800、1000 kcal。但是，當熱量攝取過低，身體會啟動「飢餓模式」（Starvation Mode），降低基礎代謝率來節省能量。這時候，身體會關閉所有非必要功能，包括頭髮生長、指甲生長、甚至月經都有可能停掉。

4. 缺乏營養素

減肥時如果只吃單一食物（水果減肥法、代餐減肥法），很容易造成多種營養素缺乏。頭髮生長需要的關鍵營養素包括：

維他命B群（尤其是B7生物素、B12） ：參與細胞代謝和蛋白質合成，缺乏會導致頭髮脆弱易斷。

：參與細胞代謝和蛋白質合成，缺乏會導致頭髮脆弱易斷。 鋅 ：調節荷爾蒙、促進細胞分裂，缺鋅會讓頭髮生長停滯。

：調節荷爾蒙、促進細胞分裂，缺鋅會讓頭髮生長停滯。 維他命D ：影響毛囊週期，缺乏會增加掉髮風險。

：影響毛囊週期，缺乏會增加掉髮風險。 Omega-3脂肪酸：維持頭皮健康、減少發炎反應。

