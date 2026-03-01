Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

減肥用錯方法等於讓頭髮捱餓！掉髮、變脆易折斷 專家籲必吃4種關鍵營養素

減肥運動
更新時間：11:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-01 HKT

過年期間大魚大肉，很多人都會在年後開始減肥大計，但錯誤的減肥方法不僅瘦不下來，還會導致營養不良、荷爾蒙失調、代謝紊亂。最常見後遺症莫過於掉髮問題越來越嚴重，非常打擊自信心。不想越減肥、頭髮越傷，日常務必攝取足夠4大關鍵營養素，才能養出堅韌豐盈秀髮。

減肥用錯方法等於讓頭髮捱餓！4原因致掉髮、變脆易折斷

植髮專家及皮膚科醫生柯博桓在Facebook專頁上發文指，許多人減肥只吃燙青菜、水果，卻不吃肉，這會造成很多不同的營養素攝取不足。他指出減肥導致掉髮的4大原因，各位減肥人士可參考：

減肥導致掉髮的4大原因

1. 蛋白質攝取不足

不少人減肥不吃肉，但頭髮的主要成分是一種叫角蛋白（Keratin）的蛋白質。當蛋白質攝取嚴重不足，身體會優先把有限的蛋白質供應給心臟和肝臟等重要器官，頭髮這種非必要組織就會被犧牲。

2. 缺鐵性貧血

女性本來就容易缺鐵（月經會流失鐵質），再加上減肥少吃紅肉、內臟，鐵質攝取更容易不足。鐵質是製造血紅素的關鍵元素，血紅素負責把氧氣運送到全身，包括頭皮毛囊。當缺鐵時，毛囊得不到足夠氧氣和養分，就會開始萎縮、頭髮變細、容易斷裂脫落。

3. 極低熱量飲食

很多人認為吃得少就能快速瘦身，於是每天只吃800、1000 kcal。但是，當熱量攝取過低，身體會啟動「飢餓模式」（Starvation Mode），降低基礎代謝率來節省能量。這時候，身體會關閉所有非必要功能，包括頭髮生長、指甲生長、甚至月經都有可能停掉。

4. 缺乏營養素

減肥時如果只吃單一食物（水果減肥法、代餐減肥法），很容易造成多種營養素缺乏。頭髮生長需要的關鍵營養素包括：

  • 維他命B群（尤其是B7生物素、B12）：參與細胞代謝和蛋白質合成，缺乏會導致頭髮脆弱易斷。
  • ：調節荷爾蒙、促進細胞分裂，缺鋅會讓頭髮生長停滯。
  • 維他命D：影響毛囊週期，缺乏會增加掉髮風險。
  • Omega-3脂肪酸：維持頭皮健康、減少發炎反應。

延伸閱讀：16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

---

相關文章：

12款中式傳統餅類熱量排行榜 吃1個雞批=1碗白飯 營養師教3大進食貼士

中式點心卡路里｜減肥都可以食茶樓點心！比拼24款點心 推介8款低脂之選

魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:15
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 央視：開會時遇襲︱不斷更新
即時國際
1小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸 女兒難識朋友爆移民幸酸 當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民幸酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
3小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
3小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
路透社
伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事
即時國際
7小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
2小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
2026-02-28 10:30 HKT