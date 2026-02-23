60歲中森明菜愛吃豆腐養顏 柴崎幸吃粉絲當飯 公開日本女星私藏美容食物 從內而外抗衰老保持好身材

日本傳說級天后中森明菜因病休養多年，近年終於全面復出回歸樂壇，籌辦巡迴演唱會。年屆60歲的她重新站上舞台、面對鏡頭仍然狀態大勇，明艷動人。不只是中森明菜，每一位女明星為了長年保持著年輕緊緻肌膚和身材，背後都需要付出很大的努力，來對抗歲月的洗禮，特別是飲食方面的極致自律。以下分享了多位40+的女星私藏抗衰老飲食，在她們凍齡的美麗背後，甚麼食物是最大功臣？

60歲中森明菜愛吃豆腐養顏 公開日本女星私藏抗衰老美容食物

根據日媒《週刊女性Prime》報道，日本管理營養士吉野愛表示，當步入中年，高蛋白、低糖、發酵食品和膳食纖維都是身體必不可少的，定期補充這些營養對於保持健康美麗非常重要。特別對於需要時刻容光煥發、嚴格管理身材的女明星而言，美麗的背後少不了飲食的幫助。吉野愛解構了多位中年和熟年女明星的最愛的「美容食物」，當中有哪些驚人的保健和美肌益處？

60歲中森明菜：高野豆腐（凍豆腐乾）

為了改善身體健康的歌手中森明菜近年積極戒酒，並開始更注重補充鈣、蛋白質等必需營養素。她早前在接受訪問時，就分享到自己經常吃燉煮豆腐。

吉野愛表示，高野豆腐碳水化合物和脂肪含量很低，而且蛋白質含量高，特別是含有名為「抗性蛋白」，由於不容易被消化，因此具有減緩血糖升高抑制膽固醇吸收、媲美膳食纖維的作用。同時可作為益生元，幫助調節腸道環境，幫助減肥和預防糖尿病等慢性病。另外，高野豆腐富含鈣質，最適合與維他命D食物一起食用，例如乾香菇，不只風味絕配，更能夠提高鈣的吸收率。

44歲柴崎幸：豆乳春雨麵（豆漿粉絲）

曾與福山雅治合演《神探伽利略》而爆紅的柴崎幸去年在IG分享自己迷上了豆漿粉絲，不只高蛋白低碳水，更富含膳食纖維和維他命B12。她每周會吃足5次豆漿粉絲，更決定將其作為「一生的主食」。

吉野愛表示，豆漿湯底富含蛋白質，對美容和健康都有益處。不過粉絲飽足感比較低，最好再加入蔬菜提供膳食纖維，再搭配一些大塊的根莖類蔬菜、大豆等有嚼勁的配菜，可以增加飽足感，或者加上肉片或烚蛋增加蛋白質含量，確保營養均衡。

51歲吉瀨美智子：溫泉豆腐與烚蛋

《晝顏》、《Boss》演員吉瀨美智子當年是模特兒出身，多年來一直維持苗條的好身材。她曾分享自己最喜歡的早餐是溫泉豆腐配烚蛋，搭配沙律，是富含蛋白質和纖維的組合。

正統的溫泉豆腐是將豆腐放在鹼性溫泉水慢煮而成，不容易吃得到。不過，只要在水中加入小蘇打就可以做出「住家版」的溫泉豆腐。吉野愛表示，早上補充蛋白以有效提高基礎代謝率，令身體全日更有活力，不過最好不要將蛋白質集中在一餐吃完，而是應該分開三餐平均食用。

70歲大地真央：羽衣甘藍沙律

這位寶塚歌劇團出身的殿堂級演員，在今個月剛剛迎接了70歲大壽。除了活躍於幕前，她也不時在IG上分享自己煮的料理。她相當注重健康和營養搭配，例如最近迷上的羽衣甘藍沙律，在公認的超級食物羽衣甘藍之上，鋪滿香草、秋葵、車厘茄和芝士碎，還有不同的水果切粒，再加上一隻太陽蛋，食材色彩繽紛，非常豐富和均衡。她特別使用意大利黑醋代替鹽來調味，並加入富含Omega-3的亞麻籽油。

