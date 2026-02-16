長期側睡/單邊咀嚼恐變大小臉 中醫美顏針重塑對稱V臉 緊緻輪廓減淡法令紋

在拍照時總是習慣用某一邊臉對著鏡頭？或是照鏡子時，隱約覺得自己的臉一邊大一邊小，卻不知如何改善？這種情況，就是俗稱的「大細面」（面部不對稱）。註冊中醫師李綺婷向《星島頭條》分享案例指，除了天生的骨骼結構外，更多時候是源於長期的生活習慣，例如受睡眠姿勢、咀嚼習慣等影響。

長期側睡/單邊咀嚼恐變大小臉 中醫美顏針重塑對稱V臉

註冊中醫師李綺婷分享病例指，一位31歲的上班族陳小姐（化名），長期受大細臉困擾。醫師診斷患者由於習慣用右側咀食物，導致該側的咬肌過度發達、肥厚。患者亦有長期側睡的睡眠習慣，持續壓迫同一側臉部，可能影響血液循環和軟組織形態。她的右臉明顯比左臉豐潤，下顎線條也不對稱。其他顎關節、頸椎或牙齒沒有特別異常。

陳小姐因為長期側睡、單邊咀嚼，導致面部輪廓不對稱。

在接受了李醫師的評估後，陳小姐開始進行每周1次的美人針療程。過程中只有輕微的酸脹感，沒有任何副作用。到第3-4次療程，陳小姐身邊的朋友開始覺得她「臉變順了」，但說不出具體變化。她自己則感覺兩側臉部的肌肉運動越來越同步。到了第5-6次療程，她照鏡子時能清晰地看到，兩側臉型的輪廓趨於對稱，右臉的線條變得流暢緊緻，左臉也顯得飽滿一些。整體臉色變好，下巴線和臉部輪廓變得明顯。法令紋減少。該患者在治療後臉部不對稱大幅改善、也更漂亮了。

甚麼是中醫美顏針？如何挽救大小臉？

李綺婷解釋指，中醫美顏針以中醫角度來看是利用經筋和經穴來治療，並結合西醫解剖學，利用筋膜和肌肉的方法來治療。有別於傳統針灸，美顏針使用的是極細的針，刺入特定的面部穴位與肌肉層，作用非常精準。主要針刺面部肌肉周圍的穴道，使其肌肉放鬆以拉提下垂的肌肉，可消除皺紋、改善臉部外圍輪廓的治療方法。

她提醒，效果因人而異，需由專業中醫師診斷後制定個人化療程。同時，在療程期間應配合改善生活習慣，如均衡使用雙側咀嚼、注意睡姿、保持正確姿勢，能讓效果更持久。

專家資歷：註冊中醫師 李綺婷

李綺婷醫師曾於北京專研醫術，跟隨北京中醫藥大學第三附屬醫院針灸科主任劉春燕醫生學習針灸，擅長以各種針法治療疾病。對薄氏腹針治療單純性肥胖頗有心得。擅長以針灸處理肩頸痛、頭痛、不寐、腸胃不適等問題。

