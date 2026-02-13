70歲米雪公開4大凍齡秘訣 保養湯水不能少 跟發哥跑山鍛煉體魄：把聲都變靚

【抗衰老】現年70歲的視后米雪一向保養得宜，被公認是圈中的「美魔女」。她近年愛上跑步，不時與周潤發（發哥）和一眾好友組成跑山團，經常鍛煉身體，因此狀態保持得極好。她日前在TVB《流行都市》節目大談自己的保持健康的「凍齡」心得。

70歲米雪公開4大凍齡秘訣 湯水保養+跑山鍛煉體魄

米雪在《溏心風暴》飾演紅姨霸氣的演技多年來仍然為人津津樂道。除了拍劇，她也鍾情於粵劇，去年更與一眾粵劇藝術家組團到新加坡表演，非常活躍。經常演繹強勢的角色的她，要在鏡頭前維持最佳狀態，私底下有甚麼保養心得？

米雪凍齡心得｜ 1. 持之以恆地運動

米雪入行多年，經常都要拍戲熬夜，雖然帶給觀眾很多好作品，但一直在消耗容易捱壞身體。因此近十年來，她自覺要投入更多時間照顧自己，堅持運動保持健康，現在每天早上6點起床出門跑步。她開始跑步的契機，其實是在抗疫期間跟著發哥和圈中好友跑山，每星期跑兩三天，甚至試過跑足五天。他們也會去挑戰崎嶇的山徑。她認為，跑步不只能夠提升耐性和毅力。快跑也能訓練心肺功能，使她說話更有中氣，聲音更明亮，「把聲都靚咗」，外表更是容光煥發。

米雪凍齡心得｜2. 湯水養生

女演員尤其注重外表，容易有容貌焦慮，對於皺紋、皮膚衰老等都極為緊張。不過米雪認為美麗是由內而外散發的，非常奉行廣東人的湯水養生智慧，一年四季會順應時節飲不同湯水養顏和調理身體，例如夏天飲用清補涼，冬天飲雞湯。如果捱夜就要飲花旗參水，補充耗損的元氣。

米雪凍齡心得｜3. 緊貼流行

米雪亦非常樂於接受新事物，她認為人需要「與時並進」，緊貼流行趨勢，例如近幾年大熱的短劇。她保持著「參與一下沒有壞處」的心態，嘗試了短劇拍攝，跟朋友學習幕後工作。

米雪凍齡心得｜4. 與親友保持緊密聯繫

良好的人際關係對身心健康都非常重要。米雪與一眾好友感情深厚，除了會一起行山，更不時相聚飲茶，甚至連身後事的話題都能夠一起討論，沒有忌諱。除了演藝工作，她也做義工多年，關心社區、為長者剪頭髮等。讓自己保持活躍，做熱愛的事情，心境自然就年輕。

