用貼的「瘦瘦針」想瘦哪裡就貼哪裡 比注射更安全？專家公開減肥貼片原理/成分/副作用

在外國社交媒體上，「減肥貼片」正在取代「瘦瘦針」成為一股新興潮流。甚至聲稱只需將它貼在想瘦的部位，例如肚腩、手臂或大腿上，就能燃燒脂肪、促進新陳代謝。聽起來方便又安全，完全就是想快速減小腹、瘦大腿的懶人恩物。不過，減肥貼片的效果真的有如此神奇嗎？背後可能有哪些潛在的風險和副作用？

用貼的「瘦瘦針」？減肥貼片原理是甚麼？

「減肥貼片」，又稱GLP-1貼片。根據《Women's Health》報道，美國肥胖醫學專家及運動生理學家Dr. Charlie Seltzer表示，這些貼片的原理是利用「經皮吸收」技術，讓有效成分直接透過皮膚滲入體內，繞過消化系統，達到全身燒脂的效果。

減肥貼片功效成疑

不過，對於「減肥貼片」的成效，多位肥胖醫學專家均表示質疑。這類產品最常見的成分包括小蘗鹼、肉桂萃取物、綠茶提取物、苦橙提取物、藤黃果等。雖然有研究顯示，當中部分物質可能有助於減低BMI、對減重有輕微幫助，但仍然需要更多大型研究支持。

Dr. Seltzer表示，雖然這些活性成分確實能提高心率或加速新陳代謝，但它們的效果往往微乎其微。而且目前並沒有足夠的科學實證，證明這些貼片中的成分能有效透過皮膚吸收，並帶來任何減重益處。從生理學角度看，單一成分，而且是微量、斷續的劑量，根本不可能對全身的脂肪或新陳代謝產生有意義的影響，哪怕只是輔助減肥。

既然無效，為甚麼「減肥貼片」突然興起，成為炙手可熱的瘦身產品？他強調，人們之所以會抱有期望、甚至覺得有效，主要是因為網絡上充斥著各種關於「潮流成分」能幫助減重的宣傳。

美國內科醫生及肥胖醫學專家Dr. Jorge Moreno則指出，「減肥貼片」的效果與貼的位置無關，因為如果經皮吸收貼片真的有效，那麼貼在哪個位置都應該有效果。「但事實是沒有任何證據顯示它們有效。」

聲稱「全天然」不等於安全 恐致心悸皮膚過敏副作用

「減肥貼片」除了功效成疑，更大的問題是安全風險。「減肥貼片」並不受美國食品藥物管理局（FDA）等機構監管，其標示的成分是否屬實、實際含量有多少，消費者根本無從稽考，更可能沒有經過安全測試。

美國肥胖醫學專家Dr. Dina Peralta-Reich警告，這類產品聲稱「全天然」，但往往混合了多種物質，當中可能含有導致不良反應的刺激物，引發噁心、頭痛、心悸、皮膚發炎過敏等副作用。例如上述的苦橙提取物，當中含有「辛弗林」的物質，其作用類似「麻黃鹼」。麻黃鹼因被證實會引致心臟病、中風甚至死亡等嚴重風險，早已被FDA明令禁止用於減肥產品。 雖然辛弗林的結構略有不同，但其安全性及減肥效果仍備受質疑。

Dr. Seltzer強調，由於這類貼片本身並沒有甚麼作用，因此一般也不會對健康造成太嚴重的危害。不過，在嘗試任何類型的減肥產品之前，都應該先諮詢醫生。最有效、最安全的減重方法，始終離不開均衡健康的飲食和規律的體能活動。

