《醫美直擊首爾篇》｜57歲「御用師奶」黃梓瑋赴韓親試貴婦級抗衰老醫美：希望年輕10歲

南韓醫美相當盛行，當地人視醫美為日常保養的一部分，甚至會每隔數個月、半年定期保養對抗衰老，以維持皮膚年輕緊緻。TVB近日播出新節目《醫美直擊首爾篇》，遠赴韓國探索熱門的醫學美容項目。其中一位「測試員」是資深綠葉黃梓瑋，她在鏡頭前分享自己對容貌衰老的焦慮，希望透過面部填充等療程讓自己「重返10年前的黃金期」。

《醫美直擊首爾篇》｜57歲黃梓瑋赴韓親試貴婦級抗衰老醫美：希望年輕10歲

在節目當中，57歲黃梓瑋坦言自己只做過很基本的美容項目，也沒有在香港進行過醫美注射。內心其實很在意外表的她，一直沒有接觸醫美的原因其實與家庭經濟狀況有關。她兒時家境不富裕，作為長姐要照顧2個弟弟，「不敢問父母要錢打扮自己」；即使到了如今，她也將照顧家庭放在自己之前，不捨得花那麼多錢在自己身上。

黃梓瑋在1993年開始加入影視圈，她坦言入行30多年見過太多美女，「覺得自己不夠『標青』，永遠都是做一個群眾。」因此下定決心參加這個節目，「我發現不行了，我不可以再讓自己變差下去，如果今次節目真的可以讓我回到10年前的『黃金期』，我相信自己能夠走出來，自信展露於人前，感覺自己真的是一個藝人，但現在的我像個師奶。」

勇致打10針玻尿酸 改善衰老凹陷臉容

她最在意的是輪廓下陷的問題，虎紋也越來越明顯，變得又深又長，看起來覺得衰老，希望將輪廓向上提升，回復飽滿。在節目組的安排下，她先後到了兩間「貴婦級」醫美診所，體驗不同的抗衰老療程。

黃梓瑋在第一間診所接受了玻尿酸面部填充，總共要在全臉注射10支針，包括眼瞼、嘴角、下巴和顴骨這些最容易凹陷下垂的部位。對於要打針，她顯得有些緊張，「平時會做針灸，但都不會針在臉上」。打完10針之後的即時提拉效果令黃梓瑋感到十分驚喜：「（下顎線）平滑了，整張臉好像向上提升了」。臉頰從原本的凹陷亦即刻變得飽滿，連虎紋都縮短和淡化了。

玻尿酸填充有甚麼好處？

玻尿酸又稱為透明質酸，是人體組織中天然存在的一種多醣體，尤其是在皮膚的真皮層、結締組織和關節中。它的分子結構使其能夠吸收並鎖住大量水分，擁有絕佳的保濕能力，因此被公認為最佳的保濕成分之一。隨著年齡增長，人體內的玻尿酸會逐漸流失，導致皮膚乾燥、失去彈性並產生皺紋。透過注射為皮膚填充玻尿酸，能夠填補皺紋與凹陷，讓肌膚看起來更平滑，同時有輪廓雕塑的效果，可以令五官更立體，亦能夠幫助保濕，令肌膚恢復豐盈彈性。

玻尿酸有分不同分子大小，支撐度和適用部位各有不同。例如大分子支撐力最強，適合深層注射打造立體輪廓；中分子填充效果相對較自然，適合填補較深的皺紋、法令紋或大範圍的凹陷，但相對比較容易被身體吸收。

親試幹細胞抗衰老療程

黃梓瑋之後去到另一間診所進行幹細胞注射療程。醫生解釋指，這項技術是利用幹細胞的再生能力，促進修復原本衰老受損的細胞。由於是使用自體幹細胞，效果比起注射外來物質更加自然，從根源上改善皮膚質素，達到提升輪廓、減淡皺紋的回春效果。

醫學美容入門注意！主動了解成分風險勿掉以輕心

節目也安排其他嘉賓到不同等級和價位的醫美診所，接受直角肩注射、肉毒桿菌注射、超聲波拉提等療程，不同項目的價錢都較香港便宜得多。不過，進行任何醫美療程始終有一定風險，務必先諮詢專業醫生的意見，詳細了解療程效果、潛在副作用、注意事項及自己是否適合進行，特別是沒有經驗但想要嘗試注射等入侵式療程的「醫美小白」。

本港消費委員會則提醒消費者，若在未充分了解化學成分及其對身體長遠影響的情況下，貿然接受美容針劑注射將面臨巨大風險。注射過程本身會造成皮膚破損，若處理不當或環境衛生欠佳，更會大大增加細菌感染的機會。即使能忍受注射時的痛楚，亦難以預料療程後可能出現的各種不良反應或後遺症。

因此，在決定接受任何美容針劑療程前，消費者應主動向服務提供者索取詳盡資料，包括將使用的儀器、物料成分等，並確保自己完全明白療程潛在的風險與併發症。療程後若有任何不適或皮膚出現異常，應立即通知美容院。對於美容院提出的任何補救建議，消費者必須謹慎衡量其安全性，如有絲毫懷疑，應先尋求專業的醫療意見，切勿輕率行事。

