一星期只食冰！韓女團Billlie成員公開自虐式極端減肥法 捱餓到暈倒失憶：整個人像浮在空中

K-pop競爭激烈，對於偶像們的唱跳實力和身材標準一向極為嚴苛，一邊要求維持「激瘦」身型，一邊又要在舞台上表演高強度的舞蹈。韓國女團Billlie成員文秀雅（SuA）和Tsuki（福富月）近日在節目中揭露了在練習生時期所經歷的地獄式、自虐式減肥法，包括連續1星期只靠冰塊維生，最終換來暈倒失憶、身體機能失調等嚴重後果，光鮮亮麗的背後往往要付出極大的健康代價。

一星期只食冰！韓女團Billlie成員公開自虐式極端減肥法

南韓女團Billlie成員文秀雅和Tsuki近日在YouTube頻道《오키키 ㅇㅋㅋ》作客，在節目上分享在練習生時期的辛酸經歷。文秀雅表示，當時公司宣佈要進行體脂測試，已經很瘦的她，為了讓數字更「完美」，竟然開始了連續1星期的「食冰減肥法」。她那時認為飲水都會變重，因此整個星期，每日由朝到晚只吃冰塊。她憶述，頭3天身體還承受得到，但到了第4日，就開始沒有了走路的感覺。「我明明在走樓梯，但感覺整個人好像浮在空中。」經過這地獄般的1星期，她的體重跌至人生最低的42kg。但她坦言，自己當時是因為年輕才捱得住，更警告大家不要模仿如此危險的減肥方法。

一日只吃3粒糖 捱餓到暈倒失憶

同團的日籍成員Tsuki曾經的減肥經歷同樣令人震驚。她透露，為了上鏡更好看，能夠穿上像「童裝一樣小」的舞台服裝，她曾與另一位練習生「每天早午晚各吃一粒糖果，一日總共只吃3粒糖果。」這種方法讓她們在短時間內減掉了4-5公斤。

然而，極速減磅的代價卻是營養不良、健康全面崩潰。「我當時覺得這是與自己的一場戰鬥，就算出現貧血、頭暈眼花的症狀，我都會死頂落去。」 某一日她又覺得頭暈，想要拼命忍耐的時候，誰知下一刻就沒有了記憶，原來已經直接暈倒。

地獄式節食只會越減越肥

文秀雅在節目上也直接對現今的審美標準提出質疑。她表示，近來社會對「美」標準已經變成追求極度纖瘦，「我不明白為甚麼一直談論大家的體重。」她自己更曾承受過來自媽媽的壓力，「我媽媽過去常對我說：『身高減120，就是最理想的體重』。」

這些極端減肥法等於把體重數字凌駕於身心健康之上，無疑是變相的自殘行為。內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼曾表示，很多人認為減肥就是要挨餓或者只吃極低熱量飲食，但極端節食對於身心都是一種傷害，可能導致掉髮、停經、情緒低落等健康問題。這樣快速減肥會令身體自動降低代謝率，以適應飢餓狀態，反而拖慢燒脂速度和增加饑餓感，引致食慾大增，更容易出現暴飲暴食導致體重反彈。

吃糖果減肥也不是長遠之計。美國營養師Jessica Cording特別提醒注意「糖上癮」問題。吃糖因為無法產生實質飽足感，容易引發食慾異常；而且缺乏優質蛋白質、膳食纖維及健康脂肪，會令攝入的糖分被迅速代謝，反而觸發更強烈的飢餓感，甚至出現不自覺的強迫性進食行為。另外，糖分攝取更會直接抑制瘦素在內的脂肪激素，擾亂新陳代謝，導致攝取越多糖分就越感到飢餓的惡性循環。一旦「糖上癮」，將全面影響人體精力、情緒及體重，長期更可能大幅提升肥胖、第二型糖尿病等多種慢性病的發生率。

延伸閱讀：減肥竟可吃雪糕？營養師破解10大減肥迷思 推介1種飲食法瘦身不反彈

---

相關文章：

不吃早餐可以減肥？運動後進食會前功盡廢？營養師拆解8大減肥迷思

21歲日女星吃小菜代替米飯激瘦10kg 營養師警告減肥戒白飯更易反彈！吃對時間瘦更快

減肥也可吃零食？醫生推薦5大健康堅果 搭配2飲品更增飽肚感！

零食不一定致肥！營養師票選最健康零食排行榜 這種朱古力都上榜！