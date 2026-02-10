21歲日女星吃小菜代替米飯激瘦10kg 營養師警告減肥戒白飯更易反彈！吃對時間瘦更快

21歲日本女星本田望結一向擁有比較圓潤的包包面。原本在鏡頭前顯得有點「Baby Fat」的她，早前分享自己因為吃小菜、下酒菜代替吃飯，體重激減10kg，下顎線線條也顯得更俐落，因而被網民大讚可愛。不過，不吃米飯一向是「減肥」大忌，容易出現反彈、能量低等副作用。如何吃飯才能平衡健康和體重控制？

21歲日女星本田望結吃小菜代替米飯激瘦10kg

童星出身的本田望結曾經參演《女管家三田》、《Doctor-X》等人氣日劇。除了活躍於娛樂圈，她同時也是一位花式滑冰選手，自小就以兼顧演藝事業和運動員身分為人生目標。除了時間安排上比較辛苦，維持體重也是一大挑戰。例如因為運動需要消耗很多能量，平日也要吃很多。她曾說過，作為花滑選手既不能太胖也不能太瘦。

本田望結早前在社交平台上載了慶祝21歲生日的照片，「自從將日常飲食，從吃大量米飯改為吃下酒菜之後，我的體重減輕了10kg。」她表示，以前自己從早到晚都一直在吃東西，特別愛吃米飯，近來晚上開始喝酒，配上自己做的下酒菜，不知不覺間不再像以前要吃足三餐飯，體重也比1、2年前瘦得多。

營養師警告減肥戒白飯更易反彈！吃對時間瘦更快

日本營養師麻生れいみ表示，很多人為了減低卡路里攝取而少吃甚至不吃米飯，其實會阻礙減肥：新陳代謝減慢、肌肉量減少，且體重更容易反彈。事實上，米飯對於減肥有很多好處，例如抑制飢餓引起的食慾或壓力性進食，更是身體能量的重要來源。她建議可以在早餐和午餐吃飯，日間的身體活動量最大，消化和吸收更快，並能迅速轉化為能量。將米飯冷卻、份量不多於拳頭大小，並且搭配蛋白質食用，對於控制體重和減脂都有幫助；將白米改為糙米、糯麥、雜穀米等，更能增加膳食纖維和額外補充鐵、鎂、多酚等容易缺乏的元素，瘦身不失健康。

