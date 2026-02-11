飲烏龍茶睡覺也燃脂！營養師推介6款消脂瘦身茶 輕鬆排油、助眠兼抗衰老

想成功減脂瘦身，每日飲足2000-3000ml水分、促進新陳代謝是基本步！但對於很多人來說，每日都喝淡而無味的清水，實在是一種挑戰，更遑論養成習慣。有營養師推介6款無糖茶飲，不只能補充水分，更有消脂、抗衰老等功效，絕對是含糖飲品的健康替代品的最佳選擇。

營養師朱瑞君在Facebook專頁發文指，比起會越喝越胖的含糖飲料，不少研究證實，無糖茶飲對身體好處極多，不僅能幫助消脂、促進新陳代謝，當中豐富的抗氧化物更能延緩衰老。她推介6款經科學證實、有助燃脂瘦身的茶飲。

6大消脂瘦身茶 排油助眠抗衰老

1. 普洱茶：阻隔脂肪吸收，養胃助眠

普洱茶含有豐富的兒茶素，有助提升脂肪燃燒效率。同時，還含有一種「水解型鞣酸單寧」的多酚類，名為「普洱消脂素」(Strictinin) 的關鍵成分，研究發現有效抑制飲食中部分脂肪的吸收，讓其直接經排便排出體外，卻又不會引致腹瀉。10年以上的野生古樹普洱的「普洱消脂素」的含量，更可能是一般普洱茶的5-6倍之高。

另外，普洱茶的發酵過程會產生益生菌，有助改善腸道健康；經過正確沖泡程序（如潤茶、洗茶）的普洱茶，更能發揮養胃、促進睡眠的效果。有研究建議連續飲用12周，有助減少脂肪囤積。

2. 綠茶：運動前飲用，燃脂效率激增

綠茶有兩大王牌消脂成分——兒茶素與咖啡因。它們能產生協同作用，有效將脂肪細胞內的脂肪釋放至血液中分解，作為能量供肌肉使用。飯後喝綠茶亦有助穩定血糖水平，減少血糖波動，令人在兩餐之間不易感到餓，從而減少吃零食的意欲。

若想將燃脂效果最大化，建議在運動前30分鐘飲用綠茶。研究證實可大為提升運動期間的脂肪燃燒效率達17%。

3. 馬黛茶：提升代謝，減少壓力性進食

源自南美的馬黛茶含有一種名為「馬黛因」的成分，效果類似咖啡因，有效提升新陳代謝及能量水平，增強運動效果，幫助燃燒更多卡路里。馬黛茶還有放鬆效果，有助緩解焦慮情緒，從而減少「壓力性進食」，亦能減慢胃部排空速度，提升飽足感，讓人不會輕易「食過量」。

4. 烏龍茶：睡眠中持續燃脂

烏龍茶中的茶多酚、兒茶素及咖啡因，能有效促進脂肪氧化，提高身體的能量消耗。有研究指出，每日飲用烏龍茶，持續14天，可使脂肪燃燒效率增加20%。特別的是，雖然烏龍茶含有咖啡因，但相比其他茶類較不影響睡眠周期，意味著能夠讓身體在睡眠期間，維持較佳的燃脂狀態。

5. 白茶：抑制新脂肪細胞形成

白茶是所有茶葉中加工程度最低的，因此保留了極高含量的抗氧化物及燃脂成分兒茶素。它不僅有助加快現有脂肪細胞的分解，更能有效阻止新的脂肪細胞形成。而且白茶的風味淡雅清甜，適合不喜歡濃茶味道的人。

6. 南非國寶茶：控制食慾

不含咖啡因的南非國寶茶，是另一款減肥好幫手。研究發現，它能提升身體分泌「瘦素」，這種荷爾蒙是調節食慾、控制體重的關鍵。南非國寶茶還有阻止新脂肪細胞形成的好處，並加速脂肪代謝。

延伸閱讀：27款樽裝飲品糖分大比拼 1枝低糖茶=5茶匙糖越飲越口渴？推介無糖/低糖替代品

---

相關文章：

減肥可以吃白飯？營養師教「米飯減肥法」推薦7種米 飽著瘦不易流失肌肉

《王子變青蛙》女星產後暴漲至73kg 靠4招一年激減15kg 必吃1種冷凍食物

減肥也可吃零食？醫生推薦5大健康堅果 搭配2飲品更增飽肚感！

糖水卡路里｜16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？