63歲美容家公開「不動刀」逆齡秘訣 自創「眨眼操」每日3分鐘擊退眼紋眼袋

對抗肌膚衰老、鬆弛，一定要昂貴的醫美療程才有效？日本一位63歲美容家擁有緊緻飽滿的肌膚，令人難以相信她已屆花甲之年，如同讓時光在臉上按下了「暫停鍵」。她坦言未試過任何醫學美容，全靠自創的臉部肌肉訓練，能讓外表減齡10歲。必學簡單3步的「眨眼操」，有效擊退魚尾紋和眼袋。

63歲美容家公開「不動刀」肌膚逆齡10歲秘訣

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，63歲日本知名美容家加藤ひとみ強調，臉部肌肉是越有意識去活動，才越能夠保持年輕。「不常笑是因為怕長皺紋」的想法是錯誤的！

她本身是個表情不多的人，年輕時一直作為全職主婦為家庭付出，到了38歲、育兒生活告一段落的時候，終於有空留意自己的樣子，卻被鏡中嚴重的眼袋嚇了一跳。因為平日很少出門與人交流，臉部肌肉自然會衰退、鬆弛，變成了「大媽樣」。焦急之下，她試盡專櫃名牌護膚品和各種美容儀，但都看不見任何效果；甚至一度衝動地跑到整容外科，預約了近7萬港元的拉皮手術。但在手術前，她想通了「單靠一次手術，並不能解決所有衰老問題」，最終改變了主意，決定靠自己，並嘗試了無數的美容方法。

日本美容家加藤ひとみ發明了一系列的「臉部舞蹈」，有效預防和減淡表情紋。

加藤ひとみ偶爾發現，進行了「表情肌訓練」的日子，皮膚狀態就會特別好，某次甚至連鄰居都好奇她是否做了手術。她因此下定決心，要將這件事鑽研到極致。她從人體解剖學和肌肉結構的基礎知識學起，最終開發出一種獨特的臉部肌肉訓練方法，稱為「臉部舞蹈」，專門針對產生微笑的肌肉。

她深信，笑容和豐富的表情，是讓人看起來年輕的關鍵。「顯老」的臉通常有3大特徵：面頰、嘴角、眼角全部向下垂。換言之，只要將這3個部位向上提拉，臉容就能重拾年輕。箇中關鍵並非依賴昂貴的化妝品或醫學美容。「只要每日好好整頓臉部的『根基』，無論多少歲都可能重拾10年前的肌膚狀態。」

自創「眨眼操」每日3分鐘擊退眼紋眼袋

在眾多「臉部舞蹈」動作中，「眨眼操」是專門針對眼周鬆弛及皺紋問題的王牌動作。加藤ひとみ指，關鍵在於活動臉部肌肉，但不要過度提拉表皮，以免產生不必要的皺紋。消除眼角魚尾紋的重點是放鬆僵硬的「眼輪匝肌」（圍繞眼睛的肌肉），以撫平眼角周圍的細紋，避免它們變成永久性的皺紋；眼袋則是因為支撐眼球的肌肉鬆弛，導致脂肪向前凸出而形成。「眨眼操」能夠增強眼周肌肉（眼輪匝肌），同時有效緩解眼部疲勞和眼睛腫脹。

撫平眼紋眼紋「眨眼操」

針對「魚尾紋」，一隻手捏住鼻樑，另一隻手的食指輕輕提起眼角外側。當感覺眼角收緊時，有節奏地眨眼10次，另一側同樣重複10次。 針對「眼底鬆弛、眼袋」，將雙手的中指放在眉毛的起始處，食指放在眉尾處，輕輕將眉毛往上推，保持規律地眨眼10次。 雙手繼續保持在眉毛，閉眼10秒鐘，以伸展眼周肌肉。

她提醒，眼周肌膚很薄，只需用指腹輕輕按壓即可。尤其在乾燥的冬天，皮脂分泌少，更容易乾燥。進行「眨眼操」前，先搽足眼霜或保濕精華，美肌效果會加倍。整套「眨眼操」只需在3分鐘就可以完成，即使平日再忙碌都能夠輕鬆堅持，但切忌「貪心」。很多人為了盡快見效，一日做幾次，但過度拉扯皮膚反而會導致更多皺紋同鬆弛。她建議每天洗澡的時候做一次，「重置」當天生成的皺紋，持之以恆才是王道。

只要每日堅持，一些細小的乾紋，大約2-3星期就能看到明顯改善；即使是已深入真皮層的深層皺紋，也能夠淡化，變得不明顯。

