51歲謝金燕日日吃火鍋 體重不增反跌維持47公斤 保持模特兒身材靠這秘訣！

51歲台灣凍齡女神謝金燕近日在社交平台大方分享自己的體重僅46.95公斤，神奇的是她表示自己連續2個月天天吃火鍋，體重竟不升反跌，當中有一個秘訣要留意？

51歲謝金燕日日食火鍋 體重不增反跌維持47公斤

台灣電音女神謝金燕雖然已年屆51歲，其凍齡外表及好身材長期「Fit到爆」，近日她在個人IG公開了自己體重僅得46.95公斤，對於身高170cm的她來說，絕對是模特兒般身材。最令人驚訝是謝金燕指自己已經連續兩個月幾乎天天進食火鍋，體重不升反跌，更公開了其獨特的「火鍋瘦身法」：

51歲謝金燕保持模特兒身材靠1個秘訣

謝金燕火鍋瘦身法｜1. 嚴格遵守進食順序

謝金燕指自己會嚴格遵守火鍋的進食順序，包括：

先食用蔬菜類 再進食菇類 接著攝取肉類與蛋類 最後才進食澱粉類

蔬菜及菇類有豐富膳食纖維，可增加飽足感；肉類與蛋類則是優質蛋白質，有助增肌，最後吃澱粉類亦可控制碳水化合物攝取。

謝金燕火鍋瘦身法｜2. 每餐只吃八分飽

謝金燕強調，自己對進食不會太過戒口，但維持7、8分飽是她多年來保持的習慣，火鍋也只吃八分飽。她曾在IG分享：「美食當下要忍住只吃7、8分飽，確實痛苦又殘忍，但這樣的習慣養成，你會更有口福。」她相信，避免過飽是體重不增反跌的關鍵，對身材也不會太有壓力，更指自己「每天都吃得好開心！」

謝金燕火鍋瘦身法｜3. 睡前3小時不進食

除了進食順序及八分飽，謝金燕保持身材的另外一個貼士是睡前3小時不進食，她認為晚上讓腸胃充分休息，避免加重代謝負擔，有助身體修復及避免水腫。若感到飢餓，可以清水或無糖茶替代。另外，她也每天固定時間睡覺、不熬夜，維持良好作息時間。

營養師分享打邊爐4大步驟 避免攝取脂肪/穩血糖

營養師高敏敏曾分享吃火鍋時的進食次序和食材建議，只要掌握進食次序及選材技巧，便能同時享受美食、維持體態及穩定血糖：

1. 選擇清湯湯底，例如昆布或清湯鍋，味道清淡能減少攝取過量油脂與鈉質，湯底亦不易愈煮愈鹹。

2. 開始進食時，建議先下大量蔬菜，如菜葉、菇類、豆腐及根莖類等。這些高纖維食材不僅令湯底更清澈、減少浮油，更能促進腸胃蠕動，幫助代謝油脂。

3. 待蔬菜煮好後，才放入肉類或海鮮。建議選擇瘦肉片或低脂海鮮，以減少飽和脂肪攝取，同時避免肉類油脂殘留於湯中。

4. 最後才進食澱粉質食物，如白飯、麵條或冬粉。將澱粉類安排在用餐後段，有助延緩血糖上升速度。

高敏敏亦提醒，應盡量避免加工火鍋料，如貢丸、魚漿及各類火鍋餃，這類食品通常高鈉高脂。飲品方面，建議搭配清水或無糖茶，取代汽水或含糖飲品，這樣便能吃得滿足又無負擔。

