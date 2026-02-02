鄧一君曾中年發福體重達180磅 公開大減30磅秘訣 女兒竟成最大減肥動力？

已淡出幕前、49歲的鄧一君，近期因在《尋秦記》電影版參演富商「李小超」一角再次爆紅。早前鄧一君曾因身形發福而引起外界關注，近日他接受《星島頭條》專訪，大方分享自己的減肥心路歷程。原來他3年前因健康響起警號，決心減肥，最終成功減去30磅，由高峰期的180磅回復至150磅，更重拾健康，擺脫油膩飲食習慣，成為健康好爸爸。

鄧一君公開大減30磅秘訣 曾中年發福體重達180磅

鄧一君坦言，以往任職保險時，為建立成熟穩重的形象而未有刻意管理身形。直至3年前，他開始出現消化不良，進食後經常感到「頂住頂住」，經醫生檢查後發現總膽固醇量偏高。為了健康，他決心減肥，並聽從醫生建議，從飲食入手，首要戒除甜食和減少進食油膩食物。

他笑言自己曾是「甜品控」，朱古力、Tiramisu、雪糕更是每晚必食，亦愛喝果汁，卻甚少喝水。此外，他亦鍾情炸雞、西多士等香口食物。對於這樣的飲食習慣，他坦言當初只驗出總膽固醇偏高，已算十分幸運。

鄧一君調整飲食習慣 午餐最豐富晚餐最少

除了戒口，鄧一君為了減肥亦調整了飲食習慣，堅持一日三餐定時定量。當中午餐的份量會相對較多，亦會吃得最飽，而晚餐的份量則最少，並且每餐都遵守「先菜後肉再飯」的進食順序，增加飽肚感，有助控制食量。

鄧一君恆常運動克服「撞牆期」 女兒成最大動力

運動方面，鄧一君每星期會抽兩天進行約1小時的運動，包括戶外跑步，或在家中進行深蹲、平板支撐等訓練。他坦言，運動最初的10分鐘最為辛苦，容易令人放棄，但只要捱過這段「撞牆期」，身體便會慢慢適應，越做越起勁。

堅持下去運動的動力除了是健康發出警號外，他又笑言，更重要的是希望當自己與女兒逛街時，兩父女在外表上不會相距太遠，更指目標是希望可被女兒的同輩朋友都稱讚年輕。

鄧一君寄語中年男士關注身體

成功減掉30磅後，鄧一君的膽固醇已回復正常水平，消化不良及失眠問題亦有顯著改善，行動上亦變得更靈活，不易疲倦，真正做到「食得、痾得、瞓得」。

他以過來人身分寄語一眾為家庭和事業打拼的中年男士，必須關注自己的身體，「當身體轉差後，所做的任何運動或飲食改變，都只是補救，而不是保養身體」，強調健康的身體才是實現理想、陪伴家人的最大資本。

---

