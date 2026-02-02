44歲Ella陳嘉樺凍齡「薄背」秘訣公開 每日100下彈力帶練出緊實背肌

44歲Ella陳嘉樺出道多年，近年不時在社交媒體及演唱會上大騷完美身材，當中美背線條更超吸睛！她曾分享自己靠一條彈力帶「走天下」，每日做100下練出緊實「薄背」，凍齡Look及好身材令人羨慕。一起來了解一下她的健身秘訣吧！

44歲Ella陳嘉樺凍齡「薄背」秘訣公開

Ella陳嘉樺出道25年，由早年的可愛中性打扮，到近年女人味十足形象，十分百變。Ella近年不時在個人IG、傳媒訪問及演唱會上與粉絲分享健身心得。除了日常的帶氧運動外，她的秘訣是用彈力帶練背，她相當勤力、曾表示：「我每天都會帶著彈力繩（彈力帶），有空就拉一拉。」而Ella亦透露自己會每日做100下彈力帶練背，進行以下阻力訓練：

Ella彈力帶練背秘訣

1. 彈力帶W字訓練

步驟1：雙手握住彈力帶兩端，與肩同寬，手臂舉至頭頂。

步驟2：雙手向左右撐開彈力帶，同時將手肘彎曲並向下拉，使手臂與身體形成W字形。

2. 彈力帶水平外展

步驟1：彈力帶綁成圈（或使用環狀彈力帶），套在雙手手腕處，前臂水平向前方伸直。

步驟2：保持手臂伸直，背部夾緊，雙手前臂往外推開彈力帶。

3. 彈力帶Y字訓練

步驟1：雙腳踩住彈力帶中間固定，雙手握住彈力帶兩端，企直，核心收緊。

步驟2：手臂伸直，向前上方舉至耳朵旁，手臂與身體呈Y字形。

Ella亦曾在接受傳媒訪問時提醒，背肌能穩定身體姿勢，如果長期不運動伸展背肌，坐電腦枱工作的人則易有圓肩、胸悶、肩膀痠痛等問題，更提醒大家要積極練背，以免出現寒背、圓肩問題。

「12330爬坡」減肥法

除了練背等重訓，Ella亦有做帶氧運動，她曾在社交媒體分享「12330爬坡」減肥法，在跑步機上健走消脂。「12330爬坡」減肥法即是以跑步機為主，坡度設為12、速度設為3mph、連續跑步機上跑30分鐘。實際上，坡度12的跑步機並不易跑，像跑「微陡」的小斜坡、但又不需快步跑，針對臀肌及大腿肌，讓心率維持加快、達燃脂功效。

延伸閱讀：43歲張鈞甯宵夜愛吃即食麵 體脂肪只得13%不怕水腫 公開保養身材+皮膚4大秘訣

---

相關文章：

醫生大推減肥瘦身蔬菜湯 去水腫增代謝助燒脂 懶人湯底變1周餐單｜附製作步驟

零食不一定致肥！營養師票選最健康零食排行榜 這種朱古力都上榜！

想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治療師拆解「打針瘦肩」健康風險 或致肌肉無力/肩頸不適

51歲郭羡妮凍齡保養秘訣大解構 3招保持身材美貌依然 呵護肌膚每周必做這件事