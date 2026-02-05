41歲台灣女星體脂維持13.5%不反彈 靠自製雞肉乾增肌 堅持「不吃不會瘦」大原則

被譽為台灣娛圈「瘦身女王」的女星小禎，體重由高峰期的過百公斤，近日成功減至55公斤的標準好身材，體脂率更長期維持在約13.5%的驚人水平。她身型Fit爆的關鍵在於「吃對東西」與「勤力運動」，近期更大方分享自製「增肌神器」高蛋白雞肉乾，堅拒「餓住瘦」！

41歲台星小禎體脂維持13.5%不反彈 靠自製雞肉乾增肌

現年41歲的小禎早年因患上多囊性卵巢症候群而暴肥至105公斤，後來的起心肝減走40公斤、練出緊緻馬甲線，體重長期維持約55公斤，體脂率更由2017年的41%降至現時的13.5%，8年來至今亦體重亦沒有反彈，多得平日的飲食健康。近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」，不只能當零食解嘴饞，更是維持低體脂的減肥好幫手。小禎自製「高蛋白雞肉乾」；

選用低脂的雞胸肉。 將雞胸肉切成薄片。 放入烘果乾機，以70度低溫慢烘8小時。

小禎解釋，低溫慢烘不會破壞蛋白質結構，水分抽乾後，蛋白質反而更集中，吸收效率更好。相比市售產品，自製版本沒有放任何調味，無添加多餘糖分或加工物，既健康又美味。方便攜帶，可作為正餐間的優質蛋白質補充或解饞零食。除了零食，小禎更分享自製高蛋白飯盒，包括豆腐、肉碎、青瓜及飯，她強調「澱粉一定要有」。

拒以極端捱餓瘦身 運動後會吃茶葉蛋

身高173cm的她在瘦身路上並非依靠極端節食。曾有粉絲留言叫她「多吃一點」，小禎霸氣回應：「不要再叫我多吃點了！我吃很多！不吃是不會瘦的！」過度捱餓只會令基礎代謝下降，容易復胖。她坦言自己現已經瘦身成功，所以飲食選擇較隨心所欲；但如果還在減肥階段，必須「吃得乾淨、吃得標準」，既不能放縱進食，也不能節食。小禎提醒，做完運動後餐單要多加注意，秘訣如下：

先吃蛋白質，令身體的肌肉好好吸收，身體有飽足感，之後再吃蔬菜；

假如太餓就吃少量澱粉質，澱選擇全自然的澱粉質，例如馬鈴薯、粟米等全穀類，白飯已是偶爾吃的「最不健康」選擇、麵食會盡量避吃。

小禎在運動後的簡易餐單包括：

2粒茶葉蛋

1盒蓮霧

1支乳酪飲品

推薦2個「零器材」健身動作

小禎直言維持身材的秘訣就是「沒事就泡在健身房」，並強調減肥只有「努力運動、勤勞運動、好好吃」三大原則沒有捷徑。她接受台媒訪問時，指大腿肌群等於是人類的第二個心臟，所以把大腿肌肉練好的話，身體代謝就會提高。她曾示範以下「零器材」健身動作：

1. 基礎深蹲

動作 ：雙腳與肩同寬，腳掌向外呈45度。下蹲時確保膝蓋不超過腳掌，維持最低蹲姿。快速下蹲、慢速站起，屁股要夾緊，維持核心穩定。

：雙腳與肩同寬，腳掌向外呈45度。下蹲時確保膝蓋不超過腳掌，維持最低蹲姿。快速下蹲、慢速站起，屁股要夾緊，維持核心穩定。 進階版深蹲：基礎深蹲加入負重，如果家裡沒有健身器材，可抱小孩或狗狗練習，每天可做3至5組。

2. 進階版棒式運動

動作：雙手與肩同寬，手掌放肩膀下方並垂直於地面。單手離地，交互碰肩與碰膝；避免身體冕動，用大腿及腹部發力撐住。放慢動作速度，持續約1分鐘。

