43歲張鈞甯宵夜愛吃即食麵 體脂肪只得13%不怕水腫 公開保養身材+皮膚4大秘訣

43歲台灣女星張鈞甯一向被稱為氣質女神。她日前出席電影宣傳活動，提到早前為了拍攝武打戲每天要練習7小時武打動作，讓喜愛運動的她身體有點都吃不消。不過也因此令體脂率降到只有13、14%，讓她現在不太容易變胖，即使宵夜吃即食麵也不會水腫。張鈞甯不時在社交平台分享美照，但即使是素顏的生活照，皮膚卻依然白嫩細緻，看不出歲月的痕跡，到底她保持身形和肌膚狀態秘訣是甚麼？

43歲張鈞甯宵夜愛吃即食麵 體脂肪只得13%

張鈞甯的體脂率降到只有13%，但完全不會因為身形纖巧而顯得「樣殘」或瘦弱。她坦言，有時候大家會覺得她太瘦，因此出席活動前一天晚上都會喝一大杯水，不只去水腫，也可以讓臉色變好，臉頰更水潤而不會凹陷。此外，多運動也是維持肌肉緊實和打造好氣色的法則。

張鈞甯保養秘訣｜1. 大量運動

張鈞甯喜歡吃東西，吃肉、糕點、喝酒，甚至喜歡探店吃美食，不過她同時會做大量運動，避免體重增加，才能在鏡頭前以最佳狀態示人。對於她而言，運動不只為了健康和保持身形，更讓她對接下來的大餐充滿期待，可以盡情飲食。

她一有空就會慢跑5公里。即使是去外國工作或旅行，她也會安排時間慢跑，順便感受陌生的城市景象。一向熱愛運動的她，無論是打到爆汗的網球，或者療癒身心的山林遠足，她都十分享受，山野徒步時更特別喜歡選擇有挑戰性的路線，最好可以走到肌肉痠痛、累到忘記一切只記得向前走。

她也十分注重伸展，跑步前做足熱身和拉筋，以保護膝蓋預防受傷，運動後拉伸放鬆緊張的肌肉；也經常做開肩伸展，幫助改善腰痠背痛、肩頸痠痛。

張鈞甯保養秘訣｜2. 勤敷面膜

張鈞甯毋懼素顏面對鏡頭，很多的運動或家居生活照都是沒有化妝的，但皮膚依然透亮細緻。早睡早起和多喝水雖然是老生常談，卻是最基本的道理。至於日常的護膚步驟，她認為最重要的是卸妝，確保妝容一定要卸乾淨；再來就是保濕，勤敷面膜，配合按摩幫助吸收。她每天會用刮痧板、美容儀，或者徒手指節按摩臉部5-6分鐘，有助維持肌膚緊嫩和抗衰老。在按摩時特別著重眉頭，撫平因為皺眉而出現的川字紋。

張鈞甯保養秘訣｜3. 注重防曬

作為演員和喜歡戶外運動的人，張鈞甯經常都需要面對陽光。為了保護肌膚，她十分注重防曬。她曾經公開過自己遠足的登山背囊，當中就有多種防曬用品，太陽眼鏡、防曬外套和防曬口罩都是必不可少的，避免曬傷或曬黑，影響肌膚狀態。

她坦言自己是超級敏感肌，對紫外線和雨水都會過敏，而且紫外線還是造成皺紋和皮膚傷害的元兇。因此一定會帶備防曬霜方便隨時補充，她會選擇適合運動使用的防水防汗產品，最好同時具有護膚功效，也會帶備木瓜霜當作潤唇膏。

張鈞甯保養秘訣｜4. 養顏食療

張鈞甯重視飲食養生，除了少吃生吃食物，她一有時間就會自己下廚，也不時在社交平台分享養顏補身的食療，例如補氣養血的雞湯，更推薦了一款非常適合女士的木耳露，黑木耳加入桂圓、紅棗和紅糖薑一起打碎煮成，具有清肺、潤腸和排毒的功效，女性多吃更有助改善氣血和預防手腳冰冷。

