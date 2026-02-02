女子用瘦瘦針4個月減近50磅 停藥即暴食如「斷片」 《BBC》解構後遺症風險

比起傳統的節食和運動減肥，近年開始流行使用GLP-1減重針劑。不只瘦得快，更不再需要靠意志力控制食慾，因此令「瘦瘦針」越來越受到追捧。就連世衞早前都「開綠燈」，宣布「有條件推薦」使用「瘦瘦針」減肥。不過，這種藥物並非毫無副作用，更可能令人上癮。《BBC》節目先前邀請了多位使用者親身分享用藥副作用及停止使用時面臨哪些困難。

女子用瘦瘦針4個月激瘦近50磅 停藥即斷片暴食

英國《BBC News》的節目《What Happens When You Stop "Skinny Jabs"?》訪問了多位曾經使用GLP-1減重針劑減肥的肥胖人士。他們大多都是因為多次減肥無效或復胖，在遍尋不到更有效的方法，才開始使用瘦瘦針。

在健身產業工作的Tanya Hall，一直以來都因為身形較為臃腫而不被信任，使用減重針劑的初衷是希望客人更重視她的專業意見，在最初使用瘦瘦針的4個月期間，一直飽受副作用折磨，覺得噁心、幾乎每天都頭痛，完全沒法好好睡覺，更大把大把地掉頭髮，但成果讓她非常滿意，體重激減了近50磅，更享受到身邊人對她的讚美。

過程中她曾數次決定停藥，但都只是堅持了3天便開始失控大量進食，「就像被下了指令般，根本沒有意識到自己在暴食」，使她覺得非常震驚和可怕。她坦言，瘦瘦針會令人產生依賴，但因為不想食慾失控、想維持前所未有的苗條身材等原因，使她無法放棄，至今已經使用了19個月，其表示「我會想辦法一直使用。」

瘦瘦針減肥效果易恐人上癮

另一位用家Ellen Ogley因為癌症藥物的緣故，導致體重大幅增加，幾乎要放棄子宮切除手術。她使用了減重針劑22周，減掉了約50磅。但其實在中間已經達到了最初的減重目標，卻又為了追求更低的BMI而繼續使用。後來因為擔心上癮才決心停藥。她表示，很多人一旦停藥，體重就會快速回升。這是因為他們沒有了藥物幫忙控制食慾，就沒有辦法自行繼續維持熱量赤字，「因此需要做的是在用藥的同時改變生活方式，並在停藥之後繼續保持。」

另一位男士Darren Ratcliffe則將使用減重針劑視為快速減肥捷徑。他花了2000英鎊（約HK$21300），在8個月內大幅減下約55磅。最終因為費用高昂及藥物漸漸沒有效用而決定停用。但在停藥後，他的食慾大增，「即使你知道自己已經吃得夠多，但大腦告訴你還在餓。」

瘦瘦針有哪些副作用？停藥後暴食體重反彈難避免？

專家指出，GLP-1減重針劑主要的副作用包括胃痛、腹痛、頭痛、掉髮等，少數人會出現嚴重的症狀，例如每100-1000人就會有1個人出現可能威脅性命的胰臟炎，也有機會導致營養不良，有些針劑甚至可能會降低避孕藥的效果。而且由於這些藥物還很新，長期使用的風險尚不完全清楚。

除了藥物本身的副作用，停藥對於使用者的身心影響也非常巨大。首當其衝的是食慾明顯增強。全科醫生Dr. Hussain Al-Zubaidi提到，很多病人形容渴望進食的念頭（Food Noise）如雪崩和海潚般洶湧。食慾甚至在停藥的隔天就回來。體重反彈的問題也極為常見，因為身體可能會進入生存模式，試圖恢復減掉的體重，為了儲存脂肪以備不時之需。有研究表明，在停止用藥後的1-3年內，可能會恢復約60-80%的體重。

還有在心理方面，體重快速下降之後如同令人徹底改頭換臉，一旦體重回復以往水平，有些人可能會因此感到沮喪。他強調指，這是由於使用者並沒有對生活習慣做出任何有意義的改變，就能夠令體重顯著下降。一旦他們停藥後，如果不能確保飲食和生活都作出重大、積極的調整，無所避免就會面臨體重反彈的問題。

他建議，大眾在用藥前應了解長期使用GLP-1藥物的影響，並權衡其益處和未知風險，並從一開始就與醫生討論健康目標和停藥策略。停止使用前也應該要做好體重增加的心理準備，並專注於整體健康，而不僅僅是體重；並建議逐步降低劑量，避免食慾在一天之內發生巨大變化。

瘦瘦針為何能夠快速減輕體重？

專家解釋，GLP-1藥物的作用方式是模仿身體進食後釋放的天然激素。這種激素有助於調節血糖和食慾。在使用時，藥物會促使胰臟在需要時釋放胰島素，阻止另一種激素升高血糖，並減慢消化，使飽足感維持更長時間。GLP-1透過這種機制幫助減少食慾和「食物噪音」，令卡路里攝入量大減，這種規律的熱量赤字會隨著時間的推移令體重減輕。

