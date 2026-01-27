Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中女變靚｜5XL女子靠4招減51公斤穿回S碼褲子 身體年齡回春至27歲

減肥運動
更新時間：18:19 2026-01-27 HKT
發佈時間：18:19 2026-01-27 HKT

【健康減肥】40歲後代謝慢，減肥注定失敗？台灣一位42歲女醫護人員體重曾達104公斤，後來僅透過實行4個生活習慣，成功在短短一年多減去51kg，身體年齡更由69歲奇蹟回春至27歲。

健康減肥｜42歲女醫護曾重達104kg 兩度減肥失敗告終

衛生福利部彰化醫院在其Facebook專頁指，42歲女醫護人員吳雅婷在2024年6月時，體重一度高達104kg，當時她剛轉換崗位，需要親自面對大眾分享健康資訊。然而，自己破百公斤的體重，無疑是最差的示範，讓她深感氣餒。她坦言：「我自己胖到這麼大隻，還要幫民眾做預防保健、癌症防治，實在一點說服力都沒有。」

隨著年紀增長，她深知肥胖對各器官及關節的負擔，及對生理期及荷爾蒙的影響是很大的，因此她再一次下定決心，再次開始減肥。由於這不是她第一次減肥，20歲時，她就曾靠減肥藥瘦了35公斤，30歲時又靠雞尾酒藥物療法瘦了30公斤，但是都因沒有建立健康的飲食及生活習慣，後來還是復胖。

 

健康減肥｜靠4招大減51kg 身體年齡回春至27歲

對於減肥的功效，吳雅婷表示：「所有的藥物和保健品，都只是輔助，不是仙丹。」因此，她根據院內減肥班的以下4大飲食原則，徹底調整生活習慣：

1. 建立健康飲食原則

三餐以均衡飲食及原型食物為主，以前每周可能吃3次炸物便當或鹽酥雞，現在則每月最多吃一次。家中若有月餅、蛋糕等點心，她學會「用眼睛吃」，看著家人吃就感到滿足，堅決避免油炸與高糖食物，水果則選擇等低糖品項。

2. 每日走路1小時以上

把運動融入生活是她的核心理念，就算下雨也穿著雨衣出門堅持走路。這件看似小事，卻成為她減肥最大的武器，靠著這個習慣，有效地燃燒脂肪、啟動代謝。

3. 補水

她堅持每天根據「體重（公斤）乘以40c.c.」的計算方式，喝夠足量的水份，這不僅幫助代謝廢物、抑制食慾，還能讓皮膚更有光澤。此外，她偶爾會喝無糖美式咖啡。

4. 維持規律作息

她堅持不熬夜、早睡早起。

憑藉著驚人毅力，吳雅婷亦在歷經一年多的飲食控制與運動計畫後，成功減去51公斤，讓體重下降至53公斤，原本超標的38.3 BMI，也下降至標準水平19.5；體脂率從42.7%降至15.3%；腰圍從95cm減到62cm；內臟脂肪從22下降到1，身體年齡更從69歲回春到27歲。

如今，她能自在穿進S碼褲子，笑稱「走進試衣間都差點哭出來」。這份成就感比任何人的誇獎都更真實，她說：「那一刻，我才真的感受到自己，瘦下來了！」

肥胖恐致9大慢性病 惹4大癌症

根據本港衞生署資料，肥胖會增加患上9種慢性疾病的風險，當中更包括4類癌症：

  1. 高血壓
  2. 心臟病
  3. 高膽固醇
  4. 糖尿病
  5. 腦血管病
  6. 膽囊病
  7. 骨關節炎
  8. 睡眠窒息症
  9. 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌）

如何進食可達至理想體重？

要想達到理想體重，衞生署建議可循均衡飲食、保持恆常體能活動入手，具體做法如下：

1. 均衡飲食

  • 多選購不同種類的食材，以達到營養均衡；
  • 避免選擇高脂食材（如以低脂或脫脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉須去皮）；
  • 減少進食加工高脂食物，如罐頭午餐肉︑香腸；
  • 避免進食高糖或高脂肪的食物和飲料，包括油炸食物(如炸豬扒、炸雞翼、炸薯條) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的飲品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；
  • 烹調食物時可採用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹調方法；
  • 每天3餐要定時，分量要適中。
  • 每餐吃最多穀物類、多吃蔬菜及水果︑吃適量肉、魚、蛋及代替品。
  • 主餐之間可吃適量健康小食，例如水果︑烚雞蛋。

2. 恆常進行體能活動

  • 建議成人每周累積最少150分鐘的中等強度的帶氧體能活動，以促進身體健康。
  • 一向沒有運動習慣的長期病患者及長者，可先徵詢醫生的意見。
  • 請緊記要持之以恆勤做運動及注意飲食，才可有效控制體重。

資料來源：衛生福利部彰化醫院衞生署

