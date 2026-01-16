《王子變青蛙》女星產後暴漲至73kg 靠4招一年激減15kg 必吃1種冷凍食物
發佈時間：14:57 2026-01-16 HKT
46歲的台灣女星趙小僑出道20年，多年來一直以纖瘦形象示人，2022年以42歲之齡懷孕後，體重曾經暴升至73kg，產女後體重也一直無法重回「5字頭」。趙小僑早前在個人YouTube頻道分享，透過飲食控制、健身等4大方法，成功在一年後讓體重回落至58kg的心得。
《王子變青蛙》女星產後暴漲至73kg 靠4招一年激減15kg
台灣女星趙小僑近年不時在IG上大曬修身成果的美照，近月她在個人YouTube頻道發布「減肥一週年」影片分享，趙小僑指自己「年輕時其實屬於完全吃不胖的類型」，當時體重約50kg、身高170cm，屬於標準且偏瘦的身型。她在懷孕時體重更暴漲至73kg，產女後雖回落至63kg，但仍無法突破減肥瓶頸位，無法重回「5字頭」。趙小僑指，用了一年時間靠飲食控制及健身，體重有所回落，成功減至58kg，臉型及下顎線也緊緻了不少，四肢十分纖瘦，狀態大好。她分享「激減15kg」的關鍵在於以下4大重點：
趙小僑減肥秘訣｜1. 4+2R代謝飲食法
她分享之前訪問過家庭醫學專科醫生王姿允，從而了解到「4+2R代謝飲食法」。在醫生建議下，趙小僑嚴格執行「每餐至少吃1盒豆腐，再加1隻雞蛋」，家裡冰箱也常備無糖豆漿及各種豆腐食物，趙小僑強調：「豆腐是很好的蛋白質來源」，更開始研究各種豆腐料理，並在個人頻道分享食譜：
|
滷香板豆腐（無油版）
|
材料：
步驟：
|番茄豆包燉肉片
|
材料：
步驟：
|香脆氣炸豆腐（不油炸）
|
材料：
步驟：
|微波豆腐薄餅（低卡零食）
|
材料：
步驟：
趙小僑減肥秘訣｜2. 必備冷凍番薯
因為運動及健身需要能量，趙小僑指「不可以完全不吃碳水」，她冰箱必備的碳水是冷凍番薯，一般會放入氣炸鍋加熱再進食。另外，她會每早監測體重，如果發現有數字有上升、當天晚上要出席飯局，就會調整當日的早餐及午餐飲食份量，或在餐前先補充蛋白飲品，盡量食得清淡，但強調「並不是不吃」。
趙小僑減肥秘訣｜3. 必戒手搖飲品+多飲水
趙小僑提醒，無論用甚麼減肥方式，都必須戒走手搖飲品、多多喝水。她表示在減脂期間，一日喝水量可達3000ml，即便己回復一般飲食，也要確保每日喝2000ml水以上。她建議「喝東西慢的人」必須刻意訓練自己，例如備好大容量一個水樽，早上起床先飲500ml水，隨身帶備水樽，隨時提醒自己記得飲水。
趙小僑減肥秘訣｜4. 買細碼衣服激勵自己
進入減肥維持期後，趙小僑為了激勵自己維持體重，她會特意買較小件的衣服，時刻督促自己維持良好身型。她更參考「台灣凍齡美女」謝金燕的名言：「在家也不穿寬鬆衣服」，一旦看到有「腩肉」露出，就會激勵自己瘦下來，有效避免體重反彈。
趙小僑減肥秘訣｜5. 重訓+帶氧運動
趙小僑指，在維持期會繼續努力增肌減脂，目標是要體態塑形、打造肌肉線條。因此，她都強調要做重訓、帶氧運動，肌肉量也會隨著基礎代謝而提升。她與丈夫都認為每個人要訓練肌肉，因為日常走路、搬東西都會應用身體肌肉；而她在健身後，單單是抱起女兒也比未運動前更輕鬆。
資料來源：趙小僑女人說
延伸閱讀：產後肚皮鬆修身難？專家教4式普拉提動作 練出腹肌防漏尿
---
相關文章：
孕婦產後易漏尿？7大因素增風險 專家拆解症狀/成因/治療方法
每100個孕婦有20個產後抑鬱 突然流淚感覺孤立 專家列20種徵兆 附改善方法
8成孕婦易生痔瘡 常做瑜珈可減風險？醫生解構成因/症狀/改善方法
37歲港女兩次IVF失敗 經針灸暖宮成功懷孕 中醫揭4習慣易致宮寒不孕