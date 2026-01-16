《王子變青蛙》女星產後暴漲至73kg 靠4招一年激減15kg 必吃1種冷凍食物

46歲的台灣女星趙小僑出道20年，多年來一直以纖瘦形象示人，2022年以42歲之齡懷孕後，體重曾經暴升至73kg，產女後體重也一直無法重回「5字頭」。趙小僑早前在個人YouTube頻道分享，透過飲食控制、健身等4大方法，成功在一年後讓體重回落至58kg的心得。

《王子變青蛙》女星產後暴漲至73kg 靠4招一年激減15kg

台灣女星趙小僑近年不時在IG上大曬修身成果的美照，近月她在個人YouTube頻道發布「減肥一週年」影片分享，趙小僑指自己「年輕時其實屬於完全吃不胖的類型」，當時體重約50kg、身高170cm，屬於標準且偏瘦的身型。她在懷孕時體重更暴漲至73kg，產女後雖回落至63kg，但仍無法突破減肥瓶頸位，無法重回「5字頭」。趙小僑指，用了一年時間靠飲食控制及健身，體重有所回落，成功減至58kg，臉型及下顎線也緊緻了不少，四肢十分纖瘦，狀態大好。她分享「激減15kg」的關鍵在於以下4大重點：

趙小僑減肥秘訣｜1. 4+2R代謝飲食法

她分享之前訪問過家庭醫學專科醫生王姿允，從而了解到「4+2R代謝飲食法」。在醫生建議下，趙小僑嚴格執行「每餐至少吃1盒豆腐，再加1隻雞蛋」，家裡冰箱也常備無糖豆漿及各種豆腐食物，趙小僑強調：「豆腐是很好的蛋白質來源」，更開始研究各種豆腐料理，並在個人頻道分享食譜：

滷香板豆腐（無油版） 材料： 板豆腐（300g）

蔬菜（隨喜好）

蒜頭、蔥段、辣椒

花椒粒、八角

無添加醬油 步驟： 板豆腐切薄片，蔬菜切塊； 鍋中加水，放入所有香料、醬油及豆腐； 大火煮滾後轉小火滷15-20分鐘； 關火後浸泡更入味。 番茄豆包燉肉片 材料： 生豆包（非炸豆皮）、里肌肉片

黑柿番茄、金針菇

蒜末、蔥花

無添加醬油 步驟： 蒜末、蔥白爆香，加入番茄炒軟； 加入醬油、水，放入豆包、肉片及金針菇； 蓋鍋，中火燉煮10分鐘，起鍋前撒上蔥花。 香脆氣炸豆腐（不油炸） 材料： 板豆腐

調味粉（蒜粉、十三香等） 步驟： 豆腐切塊，用廚房紙吸乾表面水分； 均勻撒上調味粉； 放入氣炸鍋，以180度加熱10分鐘，翻面再熱5分鐘。 微波豆腐薄餅（低卡零食） 材料： 板豆腐（75g）

蔥花

調味粉（蒜粉、綜合香料） 步驟： 豆腐壓碎，與蔥花及調味粉混合； 鋪在烘焙紙上，壓成薄餅狀； 微波爐高火加熱4分半鐘，翻面再微波至酥脆。

趙小僑減肥秘訣｜2. 必備冷凍番薯

因為運動及健身需要能量，趙小僑指「不可以完全不吃碳水」，她冰箱必備的碳水是冷凍番薯，一般會放入氣炸鍋加熱再進食。另外，她會每早監測體重，如果發現有數字有上升、當天晚上要出席飯局，就會調整當日的早餐及午餐飲食份量，或在餐前先補充蛋白飲品，盡量食得清淡，但強調「並不是不吃」。

趙小僑減肥秘訣｜3. 必戒手搖飲品+多飲水

趙小僑提醒，無論用甚麼減肥方式，都必須戒走手搖飲品、多多喝水。她表示在減脂期間，一日喝水量可達3000ml，即便己回復一般飲食，也要確保每日喝2000ml水以上。她建議「喝東西慢的人」必須刻意訓練自己，例如備好大容量一個水樽，早上起床先飲500ml水，隨身帶備水樽，隨時提醒自己記得飲水。

趙小僑減肥秘訣｜4. 買細碼衣服激勵自己

進入減肥維持期後，趙小僑為了激勵自己維持體重，她會特意買較小件的衣服，時刻督促自己維持良好身型。她更參考「台灣凍齡美女」謝金燕的名言：「在家也不穿寬鬆衣服」，一旦看到有「腩肉」露出，就會激勵自己瘦下來，有效避免體重反彈。

趙小僑減肥秘訣｜5. 重訓+帶氧運動

趙小僑指，在維持期會繼續努力增肌減脂，目標是要體態塑形、打造肌肉線條。因此，她都強調要做重訓、帶氧運動，肌肉量也會隨著基礎代謝而提升。她與丈夫都認為每個人要訓練肌肉，因為日常走路、搬東西都會應用身體肌肉；而她在健身後，單單是抱起女兒也比未運動前更輕鬆。

資料來源：趙小僑女人說

延伸閱讀：產後肚皮鬆修身難？專家教4式普拉提動作 練出腹肌防漏尿

---

相關文章：

孕婦產後易漏尿？7大因素增風險 專家拆解症狀/成因/治療方法

每100個孕婦有20個產後抑鬱 突然流淚感覺孤立 專家列20種徵兆 附改善方法

8成孕婦易生痔瘡 常做瑜珈可減風險？醫生解構成因/症狀/改善方法

37歲港女兩次IVF失敗 經針灸暖宮成功懷孕 中醫揭4習慣易致宮寒不孕