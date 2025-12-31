高血壓患者福音！醫生教3招懶人操降血壓 防心肌梗塞通血管

【降血壓】擔心患上高血壓後，只能服藥控制病情？有醫生分享，真正威脅健康的並非血壓數值本身，而是「血管的彈性」。他提出3個超簡單的降血壓懶人操，可有效改善血液循環，甚至能讓受損、硬化的血管「再生」，回復柔軟，避免心肌梗塞或中風的突襲。

高血壓損血管 增中風心肌梗塞風險

根據日媒《介護ポストセブン》報道，心血管權威高橋亮醫生表示，自己經常會病人被問到如果血壓高是否服藥就會沒事。但他強調，真正重要並非血壓數值本身，而是血管彈性，也就是血管承受壓力的能力。健康的血管內壁光滑，能夠憑藉其彈性吸收血流帶來的衝擊；相反，硬化的血管無法吸收衝擊，每次衝擊都會造成內壁損傷。

受損的血管在自我修復過程中會形成斑塊，阻礙血液流動，進一步損傷周圍的內皮細胞，形成惡性循環，默默地導致血管老化，沒有任何疼痛或明顯的症狀，最終併發心肌梗塞或腦梗塞。

另外，血壓負擔也會逐漸對心臟產生影響。當血壓長時間居高不下時，心臟會透過增厚內層肌肉（心肌）來適應並承受壓力。這些變化從外部幾乎難以察覺，不會引發疼痛或呼吸困難，心臟本身的大小不變，但內壁逐漸增厚，發展至心肌肥大。如果心臟持續處於高血壓狀態，最終會引發心臟衰竭。

他表示，真正保護心臟的關鍵是保持血管柔軟，使其能吸收血液流動帶來的衝擊。最佳方法並非藥物治療或補充劑，而是透過自身的力量活化血管，疏通血液循環。當活動和溫暖血管時，它們就會進入「再生模式」，透過日常的一些微小刺激，持之而恆，血管內壁就會逐漸再生並回復柔軟。

醫生教3招懶人操 趴著做降血壓通血管

高橋亮醫生提出以下3個活化血管的技巧和練習，有助改善血液循環，降低血壓，從而減少中風或心肌梗塞的風險。

降血壓方法｜1. 浸暖水浴

浸浴時，溫熱的水覆蓋到肩膀，令微血管瞬間擴張，因此會感覺身體暖洋洋的，臉色也容光煥發。研究表明，溫熱刺激能夠增加一氧化氮（NO）的含量，從而軟化血管。只要讓肌肉升溫就能增加血流量並刺激一氧化氮的生成，換言之，讓體溫提升與進行輕度運動的效果相同。最近的研究證實，溫熱刺激可以增加肌肉質量並重建微絲血管網絡，對於老年人也有同樣的效果。

想達到更好的血管活化效果，可以在浸浴時簡單地活動一下手指和腳趾，例如握緊拳頭再張開，或收緊小腿肌肉再放鬆，讓肌肉泵血，促進血液流動，到達微絲血管的末端，從而改善氧氣供應。

降血壓方法｜2. 坐姿運動

肌肉收緊和放鬆的練習被認為是改善血液循環的最基本方法：坐在椅子上，上下活動腳跟，或用毛巾包裹著腳踝，並將毛巾往上拉動，就能刺激並溫暖微絲血管。練習時可以一邊看電視或手機一邊進行。

降血壓方法｜3. 解鎖髖關節

趴著，雙手放在下巴下，雙腳牢牢地夾著一個咕𠱸，小腿屈起並將咕𠱸左右搖擺，固定上半身並且雙膝保持不動。這個動作能放鬆髖關節，疏通周邊血流。

血壓多少才是高血壓？有何症狀及影響？

根據本港衞生署資料，一般成年人的正常血壓水平應為收縮壓低於120，舒張壓低於80。若收縮壓處於120-139之間，或舒張壓處於80-89之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

當血壓持續處於高水平，可能會引致嚴重的健康問題，因多數情況沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患上「高血壓」，因而常被稱為「 隱形殺手」。

血壓太高可能出現的症狀

眩暈

視線模糊不清

頭痛

疲勞

面部發紅

衞生署指，患上高血壓而不加以治療或控制，可導致冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等嚴重疾病，甚至有致命風險。

