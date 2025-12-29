看電視可逆轉脂肪肝？醫生教坐下做2招伸展 配合兩訓練一年減15kg

脂肪肝及壞膽固醇超標是常見的都市病之一，日本一名心臟科醫生的身體亦曾出現這種情況。不過，他靠著3種居家運動，當中包括在看電視前進行伸展，竟成功在一年內減去15公斤，更逆轉脂肪肝及壞膽固醇超標的情況，到底他是如何自救？

看電視可逆轉脂肪肝？醫生教坐下做2招伸展

據《介護ポストセブン》報道，日本血管和心臟醫生高橋亮分享指，當時因工作繁忙，未及時察覺身體變化，直到某次穿西裝參加醫學會議時，衣服釦子已扣不上，體重更大增15公斤。體檢報告顯示壞膽固醇數值超標，並確診患有脂肪肝。

作為一名為患者提供健康建議的醫生，他無法接受自己處於這樣的健康狀態。雖然嘗試調整飲食，但因工作節奏極快，午餐往往只能在醫院餐廳匆忙解決，難以兼顧菜單選擇與營養均衡。然而，他透過堅持以下3種簡易運動，成功改善了健康狀況：

如何逆轉脂肪肝、降膽固醇？

3招逆轉脂肪肝：

1. 每天堅持5分鐘伸展

為改善健康，他原本嘗試每天步行30分鐘，但雨季來臨後便難以持續。後來他發現，其實可以從5分鐘開始，例如在電視廣告空檔進行伸展。即使只是5分鐘的拉伸，也能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮，透過血液循環軟化全身血管。

若一周累計只做了20分鐘，可在周日補上10分鐘，仍能達到基本目標。有研究建議，每周進行150分鐘中等強度或75分鐘高強度運動以維持健康，但對不習慣運動的人而言，突然每周運動150分鐘並不容易，因此可先從每周30分鐘開始培養習慣。

2. 槓鈴訓練

過去他曾能舉起超過100公斤的槓鈴，如今卻連50公斤也舉不起，肌肉力量下降超過一半。但他轉念發現，雖然舉不起100公斤，卻能輕鬆舉起20公斤的槓鈴5次以上。從能量消耗角度，全力舉起100公斤1次消耗的能量為100公斤，而舉起20公斤10次則相當於消耗能量為200公斤。

既然無法再舉起100公斤，他選擇以20公斤的槓鈴重新開始，透過緩慢、重複的訓練逐步恢復肌力。這樣的訓練強度適中，不會讓人滿身大汗或氣喘吁吁。

3. 大腿內側伸展

2種大腿內側伸展做法如下：

看電視時，坐姿中將雙腿向兩側張開，腳趾朝外，可增強伸展效果。 身體向前傾，雙手輕壓膝蓋固定，上半身緩緩彎曲，像相撲選手向前傾身的動作，傾斜幅度越大，大腿內側肌肉的拉伸感越明顯。

他表示，透過大約一年，以80% 運動、20%飲食控制的比例，成功減去15公斤體重，脂肪肝狀況也獲得改善，而壞膽固醇水平已恢復至正常範圍，整體健康檢查結果顯著進步。

