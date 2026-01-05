運動可製造「抗癌血」？研究揭2類運動最有效 抑制癌細胞生長防復發

運動不但可強身健體，更有效抗癌、攻擊癌細胞？外國一項研究揭開，即使只做單次的2類運動訓練，可增加乳癌康復者血液中的「抑癌因子」水平，改變血液狀態，抑制乳癌細胞生長、降低復發風險。到底哪2種運動多做可抗癌/防癌呢？

運動可製造「抗癌血」？研究揭2類運動最有效

據外媒《Prevention》報道，今年九月發表於《乳癌研究與治療》期刊的小型研究，分析了32名乳癌康復者的健康數據。研究團隊將參加者分為2組，分別進行一次性的高強度間歇訓練（HIIT）或阻力訓練。團隊再在運動前、運動剛結束及結束後30分鐘採集血液樣本，且進行分析：

2組運動後，血液中多種抑癌因子（如核心蛋白聚糖、白介素-6等）水平顯著上升。

運動後血液樣本中的乳癌細胞生長速度顯著減緩。

HIIT訓練在抑制特定乳癌細胞（MDA-MB-231）生長方面，效果突出。

研究結論指出，運動「或有助降低復發風險」，並強調其作為「具潛在抗癌效果的治療手段」之重要性。

運動或對預防癌症復發有益 如何運動才有效？

儘管研究結果令人鼓舞，但專家強調需進一步研究：

乳房外科腫瘤醫生Janie Grumley指，該研究檢測的是特定標記物，與「直接降低癌症風險」的關聯未完全確定；但對於無癌症史的人群，保持活躍同樣有助降低罹癌風險。

腫瘤科醫生Jack Jacoub提醒：研究樣本量較小，難以斷言運動「必然」降低復發風險。但強調無論是乳癌或其他癌症，運動都可能對預防復發有所益處。

無論是否有癌症病史的人群，養成運動習慣都是個好主意，可參考以下原則建立運動習慣：

如何運動可抗癌？

結合HIIT訓練與阻力訓練（如使用彈力帶、啞鈴或自身體重的肌力練習）。

每周應累計進行150分鐘能提升心率的運動，不是散步那麼簡單。

讓運動成為健康生活方式，不是僅做一次或堅持幾周的「短期任務」。

健康習慣：運動應與均衡飲食、節制飲酒、不抽煙等習慣相輔相成。

為何運動可抗癌？關鍵在於釋放「肌肉因子」

研究共同作者、運動醫學教授Rob Newton博士解釋，運動不僅在癌症治療期間和之後是安全的，甚至可能積極對抗癌症，即使只運動一次，也能引起血液變化，從而減緩癌細胞的生長。為何運動能產生如此效果？關鍵在於肌肉因子（Myokines）的釋放：

進行高強度運動時，肌肉會釋放出一類名為「 肌肉因子 」的強效信號分子；

」的強效信號分子； 這些分子如同「 內源性藥物 」，部分在實驗室中已被證實能直接減緩癌細胞生長；

」，部分在實驗室中已被證實能直接減緩癌細胞生長； 單次阻力訓練或HIIT訓練後，即可觸發此一有益變化。

資料來源：《Prevention》、《乳癌研究與治療》

延伸閱讀：西蘭花1部位最抗癌！癌症專家推介14大食物防癌 吃這種大腸癌死亡率降50%

---

相關文章：

25萬人研究揭 2種脂肪有效防14種癌症！推介這種魚

研究揭感染2種呼吸道病毒 恐喚醒體內1000倍癌細胞 乳癌擴散風險增44%

吃腿蛋治+奶茶恐致大腸癌？醫生拆解三餐常見致癌配搭 怎樣吃可防癌？

夫妻雙雙確診乳癌 醫生揭共享6大致癌因素 從事這類工作風險高！