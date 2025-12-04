表情嚴肅易顯老？專家教1分鐘頸部伸展操 改善嘴角下垂放鬆僵硬表情

即使臉上沒有明顯表情，也可能讓人顯得蒼老？為了預防老化跡象，有專家建議進行1種頸部伸展操，只需花費一分鐘，即有助改善嘴角下垂問題，並紓緩臉部緊繃僵硬的表情。

表情嚴肅易顯老？專家教1分鐘頸部伸展操

日本瑜珈老師津野千枝在《ヨガジャーナルオンライン》專頁分享指出，長時間維持相同姿勢，例如伏案工作，會使頸部與胸部的肌肉變得僵硬，進而導致呼吸變得淺促。特別是如果習慣駝背，肋骨的活動範圍會受到限制，肺部難以充分擴張，使呼吸變得更淺、更短。頸部、肩部與臉部的肌肉，特別是下半部的肌群，也容易因此緊繃僵硬。此外，若出現呼吸急促或心悸的現象，可能是控制呼吸節奏的自律神經系統失衡所致。當交感神經系統與副交感神經系統之間失去平衡，身體便難以脫離緊繃狀態，進而形成惡性循環，使呼吸更加困難。長期自律神經失調可能導致易怒、注意力下降，以及臉部表情僵硬等問題。

她表示，在忙碌的日常生活中，常常不自覺地聳肩、咬緊牙關，下巴也經常處於緊張狀態。這些習慣可能使人看起來眉頭深鎖、面容嚴肅，甚至顯得老態。若也有類似感覺，建議嘗試一個僅需一分鐘的頸部扭轉伸展練習，透過深呼吸與放鬆面部表情，幫助恢復內在平靜，養成緩解緊張、順利切換至副交感神經主導狀態的習慣。

頸部扭轉拉伸有何好處？

津野千枝指，當扭動脖子時，會自然引發一系列連帶動作，例如下巴上下移動、頭部傾斜以及背部活動。這些連貫的動作被稱為「動力鏈」，除了透過伸展改善血液循環外，專注於動作所產生的協同效應，預計能對自律神經系統帶來更大的調節作用。進行頸部扭轉伸展若搭配深呼吸，可幫助平衡自律神經系統，進而促進情緒穩定。

此練習也能鍛鍊到輔助呼吸的肌肉，例如負責頸部旋轉的夾肌，以及斜角肌、胸鎖乳突肌和胸小肌。胸鎖乳突肌和胸小肌在維持頸肩姿勢方面有至關重要的作用，這些肌肉僵硬時，會牽動連接頸部與臉部的組織向下拉扯，導致臉部下垂。此外，它們與夾肌、眼後頭痛、眼睛疲勞密切相關。適當放鬆這些肌肉有助於緩解上述不適，並讓臉部輪廓顯得更加纖細。這種二合一的方法，既能放鬆緊繃的肌肉，也能舒緩緊繃的情緒，由內而外重拾柔和的微笑。

頸部扭轉拉伸做法：

試著面對鏡子觀察姿勢，先站直身體，將雙手放在雙肩上。不僅要從正面確認兩肩是否對齊，側對著鏡子調整姿勢也有助於防止下巴上下晃動。還可以透過錄影的方式，檢查自己轉動脖子時是否有不自覺的錯誤習慣。

用右手食指輕輕觸碰下巴，保持下巴維持在同一高度，慢慢地將頭轉向右側，注意不要讓左肩向前移動。剛開始伸展時，不適感常會讓下巴不自覺抬起，因此若本身有低頭的習慣，需特別留意控制。

持續進行八次深呼吸（約30秒），過程中若能讓嘴角微微上揚，效果會更好。

此外，建議對著鏡子檢查，確保肩膀沒有向前聳起。最後，在身體另一側重複以上所有步驟。

資料來源：《ヨガジャーナルオンライン》

