斷食可護肝降血糖？研究揭每天X小時內吃三餐 3個月逆轉脂肪肝/糖尿病 

想改善糖尿病、脂肪肝問題，有限度斷食亦可護肝降血糖？一項最新研究指，糖尿病、脂肪肝患者無需刻意節食、計算卡路里，只需將3餐的進食時間壓縮在10小時之內，連續堅持3個月，就能顯著改善血糖，減走內臟脂肪，逆轉脂肪肝及糖尿病。

研究揭每天X小時內吃三餐 3個月逆轉脂肪肝/糖尿病

糖尿病及脂肪肝是常見的都市病之一，估計本港現時約有逾70萬人患糖尿病，100萬人患上脂肪肝；已成本地醫療的重大健康危機，可如何透過飲食法去改善病況呢？北京大學第三醫院於今年8月發表在權威《臨床營養學期刊（Clinical Nutrition）》的研究提出「1410斷食法」，可改善糖尿病患者的血糖控制問題。研究內容如下：

研究對象：18名超重或肥胖，且血糖控制不佳的第2型糖尿病患者。

研究方法：參與者將每天的進食時間控制在10小時內完成（無需刻意改變飲食種類、不限制熱量攝取），其餘14小時則保持空腹，只可飲水或無熱量的飲品。

經過12周的「1410斷食法」，並進行長達1年的追蹤後，研究團隊發現，不需要痛苦的節食與複雜的飲食計畫，僅限制每日進食時間在10小時內，就能在血糖、體重、脂肪肝和發炎等多個關鍵指標上獲得顯著改善。團隊指，「1410斷食法」背後的原理，在於透過人體的「晝夜節律」，改善改善胰島素敏感性和β細胞功能。

1410斷食法｜1. 改善血糖控制

最直接的效果是血糖變化。患者的糖化血色素（HbA1c）從7.44%降至6.75%，且此效果在1年的追蹤期內依然持續。斷食法不僅降低了血糖水平，空腹血糖下降，胰島素抗性有改善。這代表僅靠調整「進食時間」，就能長期維持對血糖的控制，對於預防或管理糖尿病有重要意義。

1410斷食法｜2. 體重/內臟脂肪降

在不刻意節食下，參與者平均減去1.72kg，脂肪質量顯著減少了1.13kg；腰圍與內臟脂肪指數也明顯下降。這對於降低心血管疾病風險至關重要。

1410斷食法｜3. 逆轉脂肪肝

肝臟功能有改善。研究中，三酸甘油酯水平顯著降低，與肝臟健康相關的丙氨酸氨基轉移酶（ALT）等指數顯著下降，顯示1410斷食法或可預防和治療「代謝功能障礙相關脂肪肝」。

1410斷食法｜4. 發炎/氧化壓力減輕

研究發現，患者體內的多種促炎細胞激素濃度下降，抗發炎細胞激素濃度則上升。這有助調節免疫系統，降低慢性發炎水平，進一步促進代謝健康，從根本上幫助預防糖尿病。

1410斷食法｜5. 改善心理健康

1410斷食法也對患者的行為和心理健康產生了積極影響。執行斷食後，患者的憂鬱症狀評分下降，對糖尿病自我管理的信心與能力也顯著提升。這表明斷食法不僅改善了患者的生理健康，提升他們的心理健康及生活品質。

糖尿病有2類併發症 易損5大器官

根據本港醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約1成；其中，在65歲以上的人士當中，更有超過20%患有糖尿病。糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，導致糖尿病。根據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上「糖尿病」。醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者更有機會導致截肢或致命：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

