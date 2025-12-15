Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專家教早起必做50秒懶人運動 1動作激活淋巴 提升腦血流/免疫力

減肥運動
更新時間：16:46 2025-12-15 HKT
發佈時間：16:46 2025-12-15 HKT

早上起床時大多人都懶洋洋、不想郁動。美國一位運動防護師則分享了自己從一個50秒小習慣，激活淋巴及大腦血流，增加免疫力，成功「搣甩」朝早起身懶散狀態。而這1個簡單動作更獲得運動醫學醫生的認可、為身體帶來益處？毋需1分鐘即可開啟充滿活力的一天？

專家教早起必做50秒懶人運動 1動作激活淋巴

每天早晨少於1分鐘的簡單動作，可改變一日的活力？據《New York Post》報道，美國外科運動防護師Kathryn Smith近日在個人TikTok分享自己的「懶人操」，靠著每早起床後雙腳一觸地、立即跳躍50次的簡單習慣，零成本克服早起的懶散狀態。她解釋，人體的核心體溫在醒來前2小時處於最低點，因此需要通過活動提升體溫，促進身體機能運作。

 

這個看似簡單的動作，背後是有科學根據，運動醫學醫生Dr. Hazim Moustafa分析：

  • 增加大腦血流與氧氣供應，提升警覺力和專注力；
  • 跳躍可升高體溫，促進血液循環，協助身體從休息狀態過渡。

跳躍益處｜激活淋巴系統 促進排廢

Kathryn Smith強調跳躍對淋巴系統有激活作用。淋巴系統與心臟不同，沒有自主泵同時需要依靠外部活動去維持液體流動。關鍵在於：

  • 跳躍可激活睡眠時間長時間靜止的小腿肌肉；
  • 肌肉收縮推動淋巴液向上流動，避免液體滯留，促進廢物排出；
  • 支持免疫系統正常運作。

Dr. Hazim Moustafa提醒，不應過份高估50次跳躍對淋巴流動的促進效果，事關效果僅「相對有限」；因為淋巴系統更需要全天候的持續活動才能有效運作。

跳躍益處｜骨密度潛在效益

跳躍對骨密度有潛在益處。Dr. Hazim Moustafa引述有研究顯示跳躍確實能增加骨密度，但顯著效益通常需透過數周有規律的高衝擊跳躍訓練才能實現，而非隨意跳躍所能達成。雖然起床跳躍無法取代完整運動，Dr. Hazim Moustafa對此習慣予以育定，認為這是建立規律運動習慣的契機。

跳躍益處｜保持一天的活力

研究表明，早上運動者更容易在一天中保持活動動力。Kathryn Smith分析，這個少於1分鐘的跳躍習慣是在心理層面上，向身體和大腦發出「該醒來開始活動」的信號，為專注、積極和高效的一天奠定基調。她鼓勵大家應每日堅持進行。

成人每天進行30分鐘體能活動

衞生署建議，每星期最少做150分鐘中等強度帶氧活動 （呼吸加速仍可交談）或做75分鐘劇烈強度帶氧活動（呼吸急速難以交談）。

  • 中等強度帶氧活動：行樓梯、急步行、健身操、社交舞
  • 劇烈強度帶氧活動：跑步、登山或爬山、游泳、球類活動

每天進行30分鐘或3次10分鐘的體能活動，可以為身體帶來很多益處：

  • 改善睡眠質素
  • 維持健康體重
  • 管理壓力
  • 提升生活質素

降低患病風險：

  1. 高血壓
  2. 冠心病及中風
  3. 認知障礙症
  4. 大腸癌及乳癌
  5. 二型糖尿病
  6. 抑鬱症
  7. 髖部和脊椎骨折

資料來源：《New York Post》衞生署

延伸閱讀：醫生教5招懶人操坐住降血壓 每日做3次打造長壽血管 防腰背痛/改善淋巴

---

相關文章：

脂肪肝自救攻略大公開 醫生教5個護肝懶人操 做3周即改善病情！

醫生教3個居家懶人操 每日做5分鐘改善肝臟代謝

48歲主婦4周激減10kg 必做4個1分鐘減肥運動 每日做1次即變瘦

護肝方法｜女子作息飲食正常肝病毒量急升 靠1懶人運動養肝避開肝癌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
7小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
5小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
8小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
6小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
9小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
20小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
19小時前
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
7小時前