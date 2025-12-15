專家教早起必做50秒懶人運動 1動作激活淋巴 提升腦血流/免疫力

早上起床時大多人都懶洋洋、不想郁動。美國一位運動防護師則分享了自己從一個50秒小習慣，激活淋巴及大腦血流，增加免疫力，成功「搣甩」朝早起身懶散狀態。而這1個簡單動作更獲得運動醫學醫生的認可、為身體帶來益處？毋需1分鐘即可開啟充滿活力的一天？

專家教早起必做50秒懶人運動 1動作激活淋巴

每天早晨少於1分鐘的簡單動作，可改變一日的活力？據《New York Post》報道，美國外科運動防護師Kathryn Smith近日在個人TikTok分享自己的「懶人操」，靠著每早起床後雙腳一觸地、立即跳躍50次的簡單習慣，零成本克服早起的懶散狀態。她解釋，人體的核心體溫在醒來前2小時處於最低點，因此需要通過活動提升體溫，促進身體機能運作。

這個看似簡單的動作，背後是有科學根據，運動醫學醫生Dr. Hazim Moustafa分析：

增加大腦血流與氧氣供應，提升警覺力和專注力；

跳躍可升高體溫，促進血液循環，協助身體從休息狀態過渡。

跳躍益處｜激活淋巴系統 促進排廢

Kathryn Smith強調跳躍對淋巴系統有激活作用。淋巴系統與心臟不同，沒有自主泵同時需要依靠外部活動去維持液體流動。關鍵在於：

跳躍可激活睡眠時間長時間靜止的小腿肌肉；

肌肉收縮推動淋巴液向上流動，避免液體滯留，促進廢物排出；

支持免疫系統正常運作。

Dr. Hazim Moustafa提醒，不應過份高估50次跳躍對淋巴流動的促進效果，事關效果僅「相對有限」；因為淋巴系統更需要全天候的持續活動才能有效運作。

跳躍益處｜骨密度潛在效益

跳躍對骨密度有潛在益處。Dr. Hazim Moustafa引述有研究顯示跳躍確實能增加骨密度，但顯著效益通常需透過數周有規律的高衝擊跳躍訓練才能實現，而非隨意跳躍所能達成。雖然起床跳躍無法取代完整運動，Dr. Hazim Moustafa對此習慣予以育定，認為這是建立規律運動習慣的契機。

跳躍益處｜保持一天的活力

研究表明，早上運動者更容易在一天中保持活動動力。Kathryn Smith分析，這個少於1分鐘的跳躍習慣是在心理層面上，向身體和大腦發出「該醒來開始活動」的信號，為專注、積極和高效的一天奠定基調。她鼓勵大家應每日堅持進行。

成人每天進行30分鐘體能活動

衞生署建議，每星期最少做150分鐘中等強度帶氧活動 （呼吸加速仍可交談）或做75分鐘劇烈強度帶氧活動（呼吸急速難以交談）。

中等強度帶氧活動：行樓梯、急步行、健身操、社交舞

劇烈強度帶氧活動：跑步、登山或爬山、游泳、球類活動

每天進行30分鐘或3次10分鐘的體能活動，可以為身體帶來很多益處：

改善睡眠質素

維持健康體重

管理壓力

提升生活質素

降低患病風險：

高血壓 冠心病及中風 認知障礙症 大腸癌及乳癌 二型糖尿病 抑鬱症 髖部和脊椎骨折

資料來源：《New York Post》、衞生署

