韓國網紅靠7招減走20kg 吃對營養素抗老救膚 做好2件事比節食更重要？

放假期間暴飲暴食、長胖該怎麼辦？韓國一位網紅高峰期曾肥到超過80kg，後來成功靠7招在1年內「搣甩」20kg，她分享2個生活好習慣——睡眠和飲水，比節食更重要；更大推彈性蛋白、神經醯胺、膠原蛋白營養品，補充皮膚彈力。

韓國網紅Raemi曾在個人Instagram撰文分享減重20kg的方法，Raemi指自己在2023年中曾經肥至80kg重，在2024年中體重已成功回落至60kg左右，足足減走了20kg且沒有反彈；她分享了以下7招減磅實踐方法：

1. 不節食、減碳水攝取

所有決心減肥的人都要思考一下自己無法放棄運動或飲食控制。Raemi指自己無法放棄吃美食，因此會在日常減少碳水化合物攝取，養成睡前5小時內不進食的習慣。Raemi提醒，如果無法少吃，用餐時最好跟從以下飲食替代原則：

無酒精飲料取代飲酒

波奇碗（Poke Bowl）取代三文治

鴨肉或三文魚取代豬肉

全麥製品或意粉取代麵包、雪糕

多吃雞蛋、番薯

2. 每星期做5次運動

如果無法嚴格節食，運動量則必須達到每星期至少5次，Raemi指自己喜歡跑步。她提醒大家必須找到喜歡的運動、且能持續堅持1-2年。無論是跑步、網球、重訓、有氧舞蹈等等，如果該運動讓人感到有負擔，就很難持續下去。

3. 補充膠原蛋白營養品

當一次過減走大量體重時，有機會令皮膚鬆弛、毛孔粗大、法令紋明顯、頭髮變稀疏。Raemi強調要補充彈性蛋白、神經醯胺、膠原蛋白的營養品，以修復鬆弛皮膚、提升肌膚彈性。

4. 每日量體重

Raemi指，每日起床後會脫光衣服、量體重。因為即使在睡眠中，身體也在消耗卡路里；她認為每日或每週設定目標，並透過量體重來監控，對調整減肥節奏很有幫助。

5. 睡眠和飲水最重要

減肥並非短暫任務，而是一個長期抗戰。Raemi認為，雖然是老生常談，但有充足睡眠和常飲水非常重要。

6. 找到零食的替代品

如果馬上戒掉愛吃雪糕、果凍、朱古力的習慣十分困難，Raemi提議必須找到零食的替代品，例如代餐奶昔、蛋白質脆片、零卡果凍、無糖產品等等。

7. 中藥/膳食補充劑控制食慾

Raemi試過服用中藥及其他膳食補充劑去控制食慾。但要留意，服用藥物、保健品或膳食補充劑前，宜先諮詢專業醫生意見，以免危害健康。

---

相關文章：

