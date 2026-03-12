不運動也有「蘿蔔腿」？小腿粗壯分3大類型 專家教3動作極速瘦小腿

小腿是身上最難瘦的部位之一，運動太少或者太多都可會導致「蘿蔔腿」的出現。修長的鉛筆腿在視覺上可以拉長比例，令人看起來更高挑；相反，一雙粗壯的小腿卻容易顯肥，讓很多愛穿短裙子的女生深受困擾。有健身教練解構小腿粗壯的3種成因，並針對每一種類型介紹瘦小腿訓練動作，幫助大家打造纖細的小腿線條。

「蘿蔔腿」分成水腫/脂肪/肌肉型

根據《Women' s Health》報導，私人教練林健太指，小腿粗壯的3大主要原因是脂肪堆積、水腫和肌肉緊繃。了解這3個原因的特點，就能找到對應的解決方法。

1. 水腫型

通常是由長時間站立或是過量攝取鹽分引起的。輕微的腫脹可以透過沐浴或肌筋膜鬆解來緩解。但是，如果皮下組織變硬，就會導致小腿持續變粗。

2. 肌肉型

腓腸肌和比目魚肌是小腿的2塊主要肌肉，統稱為小腿三頭肌。它們是下肢第二大的肌肉，僅次於大腿前部的股四頭肌。因此，擁有一定的小腿肌肉是健康的表現。然而，當肌肉因運動變得緊張時，它們會變得粗壯。比目魚肌是一塊內側肌肉，特別容易變得肥大，而腓腸肌位於外側，更容易因爆發性運動肥大。因此，進行短跑和跳躍比長跑的人更容易擁有肌肉發達和緊繃的小腿。不過，小腿很少會因為日常生活或適度運動而變得過於粗壯。

3. 脂肪型

由於缺乏運動或卡路里攝取過多，脂肪堆積會導緻小腿整體變得圓潤柔軟。腓腸肌是小腿的主要肌肉，運動膝蓋時也會用到。以髖關節為中心，大幅度的足部運動可以刺激膝蓋，有效地鍛鍊腓腸肌，使其更容易變得緊實。

另一方面，如果習慣步幅小，只用腳踝和膝蓋發力，腓腸肌就無法正常運作，更容易堆積脂肪。此外，肌肉少的部位更容易堆積脂肪，形成惡性循環。所以，瘦小腿的第一步就是盡可能多活動。

必學3大瘦小腿運動 擺脫水腫「蘿蔔腿」

林健太指，即使是生活方式的微小改變，也會對小腿的外觀產生很大的影響。注意日常的走路方式和姿勢，並進行適合自己的瘦腿運動，就能擁有更纖細、更扎實的小腿。以下是針對3種不同類型粗壯小腿的瘦腿習慣及運動。

1. 水腫型小腿

要經常活動下半身和腳踝，盡量不要長時間保持同一姿勢，包括長時間站立。

適合的瘦腿運動：小腿伸展

對於長時間坐著的人來說，同時伸展大腿後部也有助於改善不良姿勢。

2. 肌肉型小腿

避免進行爆發性運動，因為這些運動會對小腿肌肉造成很大的壓力，例如跳躍或短跑。相反，應該結合伸展運動來增加肌肉的柔韌性。對於已經定期運動的人來說，改用有氧運動的訓練方式也會很有效。長時間的低衝擊運動可以鍛鍊肌肉，避免不必要的緊張。

適合的瘦腿運動：下犬式

每個動作緩慢地進行約60秒是提高靈活性的有效方法。

3. 脂肪型小腿

對於小腿脂肪過多的人，建議以適度的有氧運動為主。避免攝取過多的卡路里，並攝取充足的蛋白質也很重要。與其只追求瘦小腿，不如堅持健康均衡的飲食，最終讓身材更苗條。

適合的瘦腿運動：跳躍式深蹲

透過全身鍛煉燃燒大量卡路里，這對減輕全身的體重也很有效。

延伸閱讀：減肥竟可吃雪糕？營養師破解10大減肥迷思 推介1種飲食法瘦身不反彈

---

相關文章：

常吃蔬菜必定瘦？營養師揭6種「蔬菜」藏熱量陷阱 如何進食助減肥？

7大「不油膩」食物實則極高脂！營養師揭吃1種燕麥 反增膽固醇血糖飆升

吃高脂快餐4小時後即傷腦！研究公開3大傷身惡果 2類人最高危

研究揭餐前吃這堅果 血糖/膽固醇/體重全下降 專家推薦最佳食法