減肥不用戒碳水？醫生推薦3類主食吃住瘦 吃綠豆沙加速燒脂更保護腸道

減肥不用戒碳水？有醫生列出3種慢消化纖維食物可食住瘦，當中特別推介1款甜品可燃脂、防脂肪肝和護腸道。

減肥不用戒碳水？ 醫生推薦3種食物食住瘦

減重醫生蕭捷健在Facebook專頁上指，在權威期刊《Cell Metabolism》上的一項研究發現，當大腸裡的擬桿菌遇上由高纖食物、抗性澱粉發酵而來的乙酸，可減少肝臟與內臟脂肪，效果如同進行低碳水飲食。

當吃下綠香蕉、冷卻過的蕃薯及燕麥這些富含抗性澱粉與β-葡聚醣的食物後，它們在腸道靜靜發酵，產生的乙酸吸引著擬桿菌大量增殖，迅速將腸道內的糖分一掃而空，身體會轉而燃燒囤積已久的脂肪。換言之，只要換一下主食，就能輕鬆地啟動身體天然的燃脂模式。他推介以下3種「慢消化纖維」食物，可讓乙酸精準送達大腸。

改吃3類主食有效啟動燃脂模式：

抗性澱粉：像綠豆、紅豆、綠香蕉、隔夜冷藏的番薯，尤其是經過烤熟再冷藏，能大幅提升抗性澱粉含量。 食用β-葡聚醣：只需前一晚泡一碗燕麥，隔天即可輕鬆享用。 果寡糖 (FOS)：平凡的蘆筍、洋蔥、蒜頭，輕輕炒過便能守護纖維營養。

他特別推介綠豆沙這款甜品，不止方便美味，而且富含纖維與抗性澱粉。不過，喝醋是無法補充乙酸的，因為醋酸在小腸就會被吸收。

活化擬桿菌的3大習慣

蕭捷健醫生表示，擬桿菌雖是人人腸道原有的菌種，卻經常因為不良飲食習慣而導致其功效被大大判弱。而要讓它們達到燃脂作用，就要做到以下3件事，幫助身體培養擬桿菌並提升其活性：

彩虹餐盤法則：藍莓、紫高麗菜等深色蔬果能讓擬桿菌活性倍增。 空腹14小時：比168斷食更溫和，晚上8點到隔天10點不進食，14小時的空腹窗口比激烈的斷食更溫柔有效。 拒吃「菌群殺手」：精製糖、植物奶油、素食奶精、會讓擬桿菌數量腰斬。

蕭醫生補充，研究發現若服用廣效抗生素，擬桿菌群變少了之後，即便狂吃纖維也無法啟動燃脂效應，這解釋了為何有些人吃菜依舊胖。

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