班尼迪克蛋是熱量炸彈 炒蛋/玉子燒比甜品更肥？營養師比拼16款蛋料理卡路里
更新時間：13:30 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:30 2026-03-11 HKT
【雞蛋卡路里】雞蛋低脂高蛋白，且煮法多樣，是不少「操肌」或減肥人士喜愛的蛋白質來源。有註冊營養師列出16種常見蛋料理的卡路里，提醒因應不同烹調方法，卡路里可以有很大的差異，例如玉子燒和炒蛋的熱量是白烚蛋之2至3倍。
減肥吃炒蛋變增肥？1日可以吃幾隻雞蛋？
「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，蛋料理不但好吃，而且營養滿滿。以雞蛋為例，每隻雞蛋含有7g優質蛋白質，並含多種維他命（包括A、B、D、E、K）、Omega-3脂肪酸等營養。對於非高膽固醇或高血脂人士，有研究顯示，每日食用2至3隻雞蛋是安全的。
最基本的白烚蛋，每隻卡路里約為101kcal。不過，蛋料理的卡路里與脂肪量因應烹調方式有很大的差異。因此營養師提醒，須避免醬汁多或使用大量添加油烹調的蛋料理，例如茶餐廳的炒蛋奄列，或咖啡店的蛋沙律麵包和班尼迪克蛋。
玉子燒是熱量陷阱？比拼16款蛋料理卡路里
她列出16款常見蛋製品及蛋料理的熱量，炒蛋和玉子燒原來比燉蛋更高卡？
哪種蛋料理最高卡？
- 玉子豆腐 80kcal
- 蒸水蛋 85kcal
- 茶碗蒸 88kcal
- 白烚蛋 101kcal
- 皮蛋 119kcal
- 茶葉蛋 120kcal
- 溏心蛋 124kcal
- 鹹蛋 135kcal
- 雞蛋布甸 136kcal
- 太陽蛋 140kcal
- 奄列 157kcal
- 炒蛋 212kcal
- 焦糖燉蛋 220kcal
- 玉子燒（3件） 339kcal
- 碎蛋三文治 390kcal
- 班尼迪克蛋 733kcal
資料來源：安曼營養（獲授權轉載）
