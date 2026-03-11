班尼迪克蛋是熱量炸彈 炒蛋/玉子燒比甜品更肥？營養師比拼16款蛋料理卡路里

【雞蛋卡路里】雞蛋低脂高蛋白，且煮法多樣，是不少「操肌」或減肥人士喜愛的蛋白質來源。有註冊營養師列出16種常見蛋料理的卡路里，提醒因應不同烹調方法，卡路里可以有很大的差異，例如玉子燒和炒蛋的熱量是白烚蛋之2至3倍。

減肥吃炒蛋變增肥？1日可以吃幾隻雞蛋？

「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，蛋料理不但好吃，而且營養滿滿。以雞蛋為例，每隻雞蛋含有7g優質蛋白質，並含多種維他命（包括A、B、D、E、K）、Omega-3脂肪酸等營養。對於非高膽固醇或高血脂人士，有研究顯示，每日食用2至3隻雞蛋是安全的。

最基本的白烚蛋，每隻卡路里約為101kcal。不過，蛋料理的卡路里與脂肪量因應烹調方式有很大的差異。因此營養師提醒，須避免醬汁多或使用大量添加油烹調的蛋料理，例如茶餐廳的炒蛋奄列，或咖啡店的蛋沙律麵包和班尼迪克蛋。

玉子燒是熱量陷阱？比拼16款蛋料理卡路里

她列出16款常見蛋製品及蛋料理的熱量，炒蛋和玉子燒原來比燉蛋更高卡？

16款蛋料理卡路里大比拼

16款蛋料理卡路里大比拼

哪種蛋料理最高卡？

玉子豆腐 80kcal

蒸水蛋 85kcal

茶碗蒸 88kcal

白烚蛋 101kcal

皮蛋 119kcal

茶葉蛋 120kcal

溏心蛋 124kcal

鹹蛋 135kcal

雞蛋布甸 136kcal

太陽蛋 140kcal

奄列 157kcal

炒蛋 212kcal

焦糖燉蛋 220kcal

玉子燒（3件） 339kcal

碎蛋三文治 390kcal

班尼迪克蛋 733kcal

資料來源：安曼營養（獲授權轉載）

延伸閱讀：雞蛋蛋白蛋黃營養成分有何不同？烚煎蒸炒哪種食法營養高？

---

相關文章：

1杯熱朱古力熱量等於9片煙肉 專家揭12大常見減肥地雷 小心生活中「隱形卡路里」

早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？

常見果乾含糖量大比拼 營養師推介5大燒脂/養顏/抗衰老之選 每天吃幾多最有效？

中式蒸包｜菜肉包好高脂？食白饅頭血糖高？12款蒸包卡路里脂肪大比拼