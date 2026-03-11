Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

班尼迪克蛋是熱量炸彈 炒蛋/玉子燒比甜品更肥？營養師比拼16款蛋料理卡路里

更新時間：13:30 2026-03-11 HKT
【雞蛋卡路里】雞蛋低脂高蛋白，且煮法多樣，是不少「操肌」或減肥人士喜愛的蛋白質來源。有註冊營養師列出16種常見蛋料理的卡路里，提醒因應不同烹調方法，卡路里可以有很大的差異，例如玉子燒和炒蛋的熱量是白烚蛋之2至3倍。

減肥吃炒蛋變增肥？1日可以吃幾隻雞蛋？

「安曼營養」註冊營養師Ariel在IG分享指，蛋料理不但好吃，而且營養滿滿。以雞蛋為例，每隻雞蛋含有7g優質蛋白質，並含多種維他命（包括A、B、D、E、K）、Omega-3脂肪酸等營養。對於非高膽固醇或高血脂人士，有研究顯示，每日食用2至3隻雞蛋是安全的。

最基本的白烚蛋，每隻卡路里約為101kcal。不過，蛋料理的卡路里與脂肪量因應烹調方式有很大的差異。因此營養師提醒，須避免醬汁多或使用大量添加油烹調的蛋料理，例如茶餐廳的炒蛋奄列，或咖啡店的蛋沙律麵包和班尼迪克蛋。

玉子燒是熱量陷阱？比拼16款蛋料理卡路里

她列出16款常見蛋製品及蛋料理的熱量，炒蛋和玉子燒原來比燉蛋更高卡？

16款蛋料理卡路里大比拼
哪種蛋料理最高卡？

  • 玉子豆腐 80kcal
  • 蒸水蛋 85kcal
  • 茶碗蒸 88kcal
  • 白烚蛋 101kcal
  • 皮蛋 119kcal
  • 茶葉蛋 120kcal
  • 溏心蛋 124kcal
  • 鹹蛋 135kcal
  • 雞蛋布甸 136kcal
  • 太陽蛋 140kcal
  • 奄列 157kcal
  • 炒蛋 212kcal
  • 焦糖燉蛋 220kcal
  • 玉子燒（3件） 339kcal
  • 碎蛋三文治 390kcal
  • 班尼迪克蛋 733kcal

資料來源：安曼營養（獲授權轉載）

延伸閱讀：雞蛋蛋白蛋黃營養成分有何不同？烚煎蒸炒哪種食法營養高？

