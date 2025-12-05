減肥｜醫生30年來體重不超標！公開秘訣1個月減2kg！更逆轉脂肪肝防大腸癌

肥胖與脂肪肝、大腸癌也有關係？減肥成功有何秘訣？有醫生曾被病人指肥胖，其後他決心減肥，體重維持30年也不超標。他分享5大減肥秘訣，不只能控制好磅數，甚至可逆轉脂肪肝、預防大腸癌！

30年來體重不超標 醫生1個月減2kg

肝膽胃腸科醫生蕭敦仁在節目《聚焦2.0》分享自己的減肥經歷，他表示年輕時體重一度達70kg，為病人提供減肥建議時，更曾被對方反諷：「醫生不也胖胖的？」他坦言受打擊，於是根據「75210」原則瘦身，最終成功把體重維持在65kg至66kg，30年來體重未曾超標。蕭醫生表示，這組「75210」代表著減肥的5大原則，只要持續實行就有效擺脫肥胖，更有逆轉脂肪肝的作用。

甚麼是「75210」減肥法？⬇⬇⬇

「75210」減肥原則 每月可減2kg

7：睡滿7小時。睡眠充足有助維持荷爾蒙平衡。睡不夠會導致腎上腺及飢餓素升高，自然吃得更多。

5：每天吃5份蔬果，比例為3份蔬菜及2份水果，蔬果比例不可交換，更不可只吃水果，因為水果熱量更高。

2：看手機不多於2小時：每天下班後，用電腦、手機、看電視的時間少於2小時。

1：每天運動1小時：可以一邊看電視一邊做運動。

0：只喝零糖飲品：只喝清水、無糖茶及無糖咖啡。

蕭敦仁醫生表示，只要能確實執行這套方案，1個月基本上可以瘦2kg。他正是靠著這5招成功減至63kg。他持續了30年，30年如一日，每天遵守這套原則，至今維持標準體重。

肥胖為何易致脂肪肝/大腸癌？

肥胖有機會導致「非酒精性脂肪肝」，但並非肥胖人士獨有。根據本港衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積，嚴重可導致肝硬化或肝癌。過度飲酒可引發脂肪肝。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連，並被視為代謝綜合症在肝臟的表現形式。

至於脂肪肝及大腸癌又有何關係？曾有研究發現，約有35%脂肪肝患者同時有大腸瘜肉，而有6成大腸癌患者則患有脂肪肝，兩者的共同原因就在於體重過重及肥胖症。

如何分辨脂肪肝症狀？右腹不適是徵兆？

脂肪肝不易察覺？根據本港衞生署資料，脂肪肝的症狀並不明顯，難以被發現。但一般人可透過觀察以下5種情況，判斷有否患上脂肪肝。

脂肪肝5大症狀⬇⬇⬇

脂肪肝有何症狀？進行例行身體檢查才會發現？

脂肪肝一般沒有症狀，如果有的話，症狀通常不明顯，例如食慾不振、噁心及嘔吐、右上腹不適及疲勞。大部分病例是在例行身體檢查時，經血液測試意外地發現肝臟功能有無法解釋的異常而得知。視乎肝臟脂肪的嚴重程度，臨床特徵可包括肝臟發大。要準確診斷是否患有脂肪肝，便要接受影像檢查（例如超聲波、電腦掃描或磁力共振造影）或肝穿刺活組織檢查。

「75210」減肥宜多吃蔬果 何謂1份蔬菜/水果？

如何才吃夠5份蔬果？蔬果汁也算嗎？根據本港衞生署資料，計算每天須攝取的3份蔬菜和2份蔬果時，蔬果份量換算如下：

1份蔬菜約等於：

1碗未經烹調的葉菜（如生菜和紫椰菜）

半碗煮熟的蔬菜，包括葉菜、芽菜、瓜類、豆類或菇菌（如菜心、芥蘭、菠菜、白菜、豆芽、茄子、紅蘿蔔、荷蘭豆和金菇）

3/4杯沒有添加糖或鹽的純蔬菜汁（如新鮮番茄汁連渣）

1份水果約等於：

2個小型水果（如布冧和奇異果）

1個中型水果（如橙和蘋果）

半個大型水果（如香蕉、西柚和楊桃）

半碗水果塊（如西瓜、哈密瓜和蜜瓜）

半碗顆粒狀水果（如提子、荔枝、車厘子和士多啤梨）

1湯匙沒有添加糖或鹽的乾果（如提子乾和西梅乾）

3/4杯沒有添加糖的純果汁（如鮮橙汁連果肉）

資料來源：聚焦2.0、香港衜生署

