萬寧連續4年推「回收藥物計劃」 藥劑師可免費提供用藥諮詢

萬寧宣佈，連續第四年推出「回收藥物計劃」，今年與6家社區組織合作，全港回收點增至75個，市民可於6月26日至7月23日期間，前往全港62間設有藥房的萬寧分店（圓方、置地廣場、新達廣場及機場分店除外）或13個指定社區機構回收點，將剩餘或過期藥物（只限固體藥丸，不包括危險藥物、藥水及中成藥）投進「藥物回收箱」。

夥社區機構設「藥物回收箱」

今年參與的社區組織包括基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、聖雅各福群會、香港復康會、香港家庭社區藥房及香港大學社區藥房，各機構於旗下13個指定服務處均設置「藥物回收箱」。不過，回收藥物服務只在萬寧藥劑師或社區機構的專業醫護人員當值期間提供。

另外，香港基督教服務處亦會繼續透過家居照顧外展服務，將正確藥物知識帶到長者家中，推廣安全用藥。至於所有收集到的藥餘會轉交獲環境保護署認可的化學廢物收集商，然後再送到化學廢物處理中心妥善銷毀。

可透過WhatsApp向藥劑師查詢

除了設立藥餘回收箱外，萬寧註冊藥劑師亦提供「藥物及用藥諮詢服務」，如市民有任何用藥疑問，只需帶同藥物前往任何一間萬寧駐店藥房，或透過WhatsApp （https://bit.ly/400s4sc）便可向當值的萬寧藥劑師查詢。藥劑師會詳細講解藥物功用有否重複或互相影響，並指導正確服藥方法，減少藥物積存及浪費，服務毋須預約，費用全免。

「回收藥物計劃」指定藥房分店地址：