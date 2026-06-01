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恒地舉辦「探索Central Yards」活動 為年青人拓闊視野

ESG
更新時間：15:33 2026-06-01 HKT
發佈時間：15:33 2026-06-01 HKT

恒基地產（012）連續第四年支持政府推行的「共創明『Teen』計劃」，並於日前特別舉辦一連兩場「探索Central Yards」活動，招待約80位學員及友師，介紹中環新海濱旗艦項目Central Yards的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與活動的年青人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。

期望更多年輕人投身業界

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，衷心感謝恒基地產的支持，為學員及友師提供寶貴機會，讓他們親臨世界級地標項目的施工現場，了解大型工程在施工安全及科技應用等方面的實踐，期望學員藉此加深對建築及工程行業的認識，並希望鼓勵更多有志的本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入新力量。

「共創明『Teen』計劃」友師及學員在專人帶領下參觀Central Yards臨時行人通道，了解其設計特色及藝術元素。
「共創明『Teen』計劃」友師及學員在專人帶領下參觀Central Yards臨時行人通道，了解其設計特色及藝術元素。

恒基地產執行董事黃浩明則表示，年青人是社會的未來，培育他們開闊眼界、增強自信，為日後作好準備，對香港未來發展極為重要。集團希望透過是次活動，讓年青人對香港大型地標項的發展加深了解，以及對背後所涉及的專業領域有初步認識，從而啟發他們思考未來升學和就業方向，日後在不同崗位上貢獻香港。

集團提到，有關學員及友師當日參觀了Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的臨時行人通道，並由專人介紹通道的設計特色與藝術元素，讓參加者進一步認識項目的規劃理念。

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