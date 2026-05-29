財政部在港首發60億人幣綠色國債 超額認購逾9倍 陳茂波：全球資金與國家綠色項目對接

國家財政部昨日（28日）在香港定價發行60億元（人民幣，下同）綠色主權債券，市場反應熱烈，發行總申購金額高達624億元，超額認購倍數達9.4倍，創下歷年離岸人民幣債券簿記發行的最高認購倍數紀錄，反映全球投資者對中國兼具綠色金融與主權信用保障優質資產的認可。財政司司長陳茂波今日（29日）出席發行儀式時指出，今次「首發」別具意義，進一步完善香港離岸人民幣債券的收益率曲線，並彰顯香港「金融+」戰略服務國家高質量發展的重要作用。

是次發行的60億元綠色國債分為兩個年期，其中3年期規模為30億元，發行收益率為1.42%；5年期規模同為30億元，收益率為1.56%。3年期及5年期債券認購倍數分別達到9.8倍及11倍，債券將於香港聯交所上市，集資所得將嚴格按照《中華人民共和國綠色主權債券框架》，全數用於中央財政預算中的合格綠色支出。

陳茂波：港綠債發行連贏亞洲八連冠

陳茂波在致辭中表示，財政部已連續18年在港發行人民幣國債，累計總額逾4,600億元，為國際投資者提供安全可靠、回報穩定的選項。配合國家「十五五」規劃推進人民幣國際化，香港作為全球最大離岸人民幣樞紐，目前處理全球約75%離岸人民幣結算，資金池規模近1.2萬億元。

他強調，國家推進「3060」雙碳目標，是次發行能高效將全球資金與國家高質量綠色項目對接。事實上，香港已連續8年位居亞洲綠債發行額榜首，市佔率達4成，近年更積極推動綠色數字債券及巨災債券等創新工具，積極構建「金融+科技+綠色」生態圈。

陳茂波在致辭中表示，財政部已連續18年在港發行人民幣國債，累計總額逾4,600億元，為國際投資者提供安全可靠、回報穩定的選項。

交銀分行協助財政部發債

交通銀行香港分行連續17年獲財政部委任為在香港發行人民幣國債的獨家發行及交存代理、財務代理，本次協助財政部在港首發綠色主權債，並全程服務相關發行工作。交行香港分行表示，本次發行有效運用市場驅動的正向激勵機制，投資者的踴躍認購充分展現香港作為離岸人民幣業務樞紐的活力和流動性。此舉增強國家在綠色金融領域的國際競爭力與話語權，同時也是國家支持香港鞏固國際金融中心地位、建設亞洲可持續金融樞紐的核心實踐。

滙豐：反映外資對中國經濟增長潛力具信心

另一方面，擔任本次發行聯席主承銷商及賬簿管理人的滙豐銀行亦對發行結果表示歡迎。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建指出，國際投資者的積極參與，充分體現國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心，並向外界傳遞中國積極推進綠色低碳轉型的承諾。

廖宜建補充，「十五五」規劃綱要指出要推進人民幣國際化，是次發行有助建立定價標杆，鼓勵更多發行人擴大發行人民幣債券。他亦引述滙豐於5月初公布的全球百家央行外匯儲備趨勢調查指出，預計到2035年，人民幣在全球外匯儲備中的佔比將達到7.2%，高於去年預測的6.5%，反映全球人民幣外儲佔比增加的預期，與高質量人民幣資產受追捧相輔相成。

自2009年以來，滙豐積極參與國家財政部的境外主權債券發行工作，包括2024年在沙特阿拉伯發行美元主權債券、在法國發行歐元主權債券、去年4月在倫敦發行首筆人民幣綠色主權債券，以及11月在香港發行美元主權債券。