中學生初創計劃匯報比賽結束 九成隊伍將AI技術融入方案

由本港慈善機構SEED Foundation主辦、花旗集團冠名贊助的《Citi呈獻IdeaPOP! 2026》香港中學生初創計劃匯報比賽，於上周六舉行，大會指，本屆比賽達90%參賽隊伍在方案中融入AI技術，更有20%隊伍結合機械人元素，展現學生以科技回應社會議題的創新實力。

觀塘瑪利諾書院隊伍奪冠

是次比賽由觀塘瑪利諾書院的「KTMC bye bye」隊伍奪得冠軍，其以「聲音記憶法」為靈感，運用AI技術把學習內容自動轉化為旋律，讓學生透過音樂將知識內化與吸收，旨在以音樂化學習提升學生的學習動機與記憶成效。此外，來自聖保祿中學的「Pop-UP! the School」隊伍，憑著聚焦學生健康的創新方案，獲得最多現場觀眾支持，膺「觀眾票選獎」。

參賽隊伍提出科技解決方案比併

今年賽事以四大社會議題為主軸，包括「傷健共融」、「長者護理」、「教育」及「精神健康與抗逆力」，各參賽隊伍須就其中一個主題提出科技解決方案。比賽由來自花旗集團、阿里巴巴創業者基金、利希慎基金、VCA Capital、香港大學、百佳及WeLab的評審團進行評選。

花旗：對下一代人才策略性投資

花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示，在人工智能重塑世界的時代，該行支持學生團隊以負責任的方式運用科技，並稱這不僅是一項比賽，更是對下一代人才的策略性投資。

阿里巴巴創業者基金首席影響力及傳訊官黃玲玲表示，在比賽更體會常說的「投資先看人，再看想法」，本屆參賽學生能以成熟的創業家思維，回應複雜的社會議題。

利希慎基金副總裁周己豐表示，學生所提出的方案深入貼合社會需要，我們相信結合創意與同理心，正是推動長遠改變的重要力量。

花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤表示，人工智能正持續重塑生活、工作及創作模式，但學生展現了勇氣、同理心、韌性及批判性思維，這些都是人工智能時代中無可取代的人文核心能力。

IdeaPOP!自2021年創辦以來，已吸引超過3000位本地學生參與，孕育出超過750個回應社會需求的科技方案。