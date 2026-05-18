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煤氣與南韓現代汽車等10企簽合作備忘 構建香港氫能生態圈

ESG
更新時間：16:22 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:22 2026-05-18 HKT

香港中華煤氣（003，Towngas）今日（18日）簽署一項多方戰略合作備忘錄，匯聚中國內地、法國、香港及韓國四地共10家業界頂尖企業，包括韓國現代汽車集團、威立雅香港、中檢香港等，共同構建香港氫能生能圈。

擬用沼氣生產綠色氫氣

集團指出，戰略合作核心目標包括利用堆填區收集的生物沼氣生產綠色氫氣；在港部署及推廣氫能商用車輛及氫能發電機；以及共同培育氫能初創企業，為行業注入創新動力。集團又提到，作為香港氫能生態圈的協調者與核心參與者，目前已成功完成8個氫能示範項目，業務版圖全面覆蓋氫能的「生產、運輸、應用」三大環節。

2030年前感受到綠色效益

煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光表示，發展氫能生態圈絕對不能單打獨鬥，必須依靠多方攜手參與、共同建設，而這次MoU的簽署標誌著一次極具前瞻性的戰略合作，公司將繼續擔當氫能生態圈的協調者和參與者，目標在2030年前，讓香港市民切實感受到氫能帶來的清新空氣與綠色經濟效益。

除了全力發展氫能，煤氣公司正積極拓展多元化的綠色能源版圖，期望未來能共建規模更大、涵蓋面更廣的綠色生態圈。重點發展領域包括：可再生能源（Renewable Energy）、綠色甲醇（Green Methanol）及可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）。
 

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