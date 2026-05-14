煤氣夥屹創新能源應用「水系金屬電池」 壽命達鋰電池5倍 用於江蘇巴士充電站

中華煤氣（003）及儲能公司屹創新能源（EnerVenue）共同宣布，由煤氣投資的第四代水系金屬電池（AMC）儲能技術試點項目，在中國江蘇省常州市金壇區正式啟用。該水系金屬電池具備耐用、穩定、安全的特點，壽命最少為鋰電池的5倍，極端溫度中亦可正常運作。有關技術已在金壇區一個配備太陽能發電系統的電動巴士充電站正式落地應用，是該技術全球首次。

營運模組化儲能櫃 極端環境能穩定運作

煤氣公司指，該模組化儲能櫃由旗下港華智慧能源（1083）營運，配備50個水系金屬電池，總儲能容量為150千瓦時。儲能裝置每日為巴士充電站進行連續2至4小時的充放電循環，並結合太陽能發電系統，有效降低能源成本，亦提升整體運行性能。

煤氣指出，目前鋰電池的設計壽命一般為6,000至8,000次充放電循環，且在循環之間需要靜置緩衝；若持續高頻充放電，其性能會迅速衰減，甚至引發熱失控等安全風險；相比之下，EnerVenue的第四代水系金屬電池（AMC）儲能技術安全表現突出，在攝氏零下20度至高溫60度的環境下，仍可穩定運作，適用於極端環境。電池亦不含鋰材料和有毒電解液，生命周期結束後可簡便回收，具備對環境友善、維護成本低的優勢。

屹創新能源的訂製模組化儲能櫃，可在嚴苛溫度環境下穩定運作。（公司圖片）

EnerVenue：自豪於真實條件展示卓越性能

屹創新能源首席執行官Henning Rath表示，煤氣只選用安全可靠的技術，需要能夠確保數十年全天候安全、高效、穩定運行的成熟方案，這正是其第四代水系金屬電池儲能技術的設計目標，稱「非常自豪能夠在真實運行條件下，向客戶展示其卓越性能。」

煤氣黃維義：長壽安全儲能成效益關鍵

煤氣常務董事黃維義表示，該集團致力推動清潔能源方案，拓展低碳能源領域，而長壽、安全、可靠、耐用的電網儲能設備，是讓可再生能源提升經濟效益和規模化應用的關鍵，而屹創新能源的技術這方面發揮重要作用。

屹創新能源除了是次示範項目，在未來數月亦將與全球其他合作夥伴推出更多商業示範系統。目前屹創新能源已獲得3億美元融資，將用於加快常州工廠的量產。該工廠是第四代水系金屬電池與儲能櫃的生產基地，今年下半年將啟動一條年產250兆瓦時的全新生產線。