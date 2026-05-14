Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煤氣夥屹創新能源應用「水系金屬電池」 壽命達鋰電池5倍 用於江蘇巴士充電站

ESG
更新時間：18:28 2026-05-14 HKT
發佈時間：18:28 2026-05-14 HKT

中華煤氣（003）及儲能公司屹創新能源（EnerVenue）共同宣布，由煤氣投資的第四代水系金屬電池（AMC）儲能技術試點項目，在中國江蘇省常州市金壇區正式啟用。該水系金屬電池具備耐用、穩定、安全的特點，壽命最少為鋰電池的5倍，極端溫度中亦可正常運作。有關技術已在金壇區一個配備太陽能發電系統的電動巴士充電站正式落地應用，是該技術全球首次。

營運模組化儲能櫃 極端環境能穩定運作

煤氣公司指，該模組化儲能櫃由旗下港華智慧能源（1083）營運，配備50個水系金屬電池，總儲能容量為150千瓦時。儲能裝置每日為巴士充電站進行連續2至4小時的充放電循環，並結合太陽能發電系統，有效降低能源成本，亦提升整體運行性能。

煤氣指出，目前鋰電池的設計壽命一般為6,000至8,000次充放電循環，且在循環之間需要靜置緩衝；若持續高頻充放電，其性能會迅速衰減，甚至引發熱失控等安全風險；相比之下，EnerVenue的第四代水系金屬電池（AMC）儲能技術安全表現突出，在攝氏零下20度至高溫60度的環境下，仍可穩定運作，適用於極端環境。電池亦不含鋰材料和有毒電解液，生命周期結束後可簡便回收，具備對環境友善、維護成本低的優勢。

屹創新能源的訂製模組化儲能櫃，可在嚴苛溫度環境下穩定運作。（公司圖片）
屹創新能源的訂製模組化儲能櫃，可在嚴苛溫度環境下穩定運作。（公司圖片）

EnerVenue：自豪於真實條件展示卓越性能

屹創新能源首席執行官Henning Rath表示，煤氣只選用安全可靠的技術，需要能夠確保數十年全天候安全、高效、穩定運行的成熟方案，這正是其第四代水系金屬電池儲能技術的設計目標，稱「非常自豪能夠在真實運行條件下，向客戶展示其卓越性能。」

煤氣黃維義：長壽安全儲能成效益關鍵

煤氣常務董事黃維義表示，該集團致力推動清潔能源方案，拓展低碳能源領域，而長壽、安全、可靠、耐用的電網儲能設備，是讓可再生能源提升經濟效益和規模化應用的關鍵，而屹創新能源的技術這方面發揮重要作用。

屹創新能源除了是次示範項目，在未來數月亦將與全球其他合作夥伴推出更多商業示範系統。目前屹創新能源已獲得3億美元融資，將用於加快常州工廠的量產。該工廠是第四代水系金屬電池與儲能櫃的生產基地，今年下半年將啟動一條年產250兆瓦時的全新生產線。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
1小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
9小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
7小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
8小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
8小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
7小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
18小時前
中美元首舉行雙邊會談。 美聯社
習特會︱中美兩邊會談陣容強大 一文睇清兩國參與官員名單
即時中國
5小時前
樂風集團創辦人周佩賢今年3月遭呈請破產，她前日燒炭輕生，旗下樂風資本昨亦遭入稟呈請清盤。資料圖片
樂風創辦人周佩賢燒炭輕生 旗下樂風資本遭入稟呈請清盤 周佩賢亦遭呈請破產6.16開庭
社會
5小時前